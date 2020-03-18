Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 18 марта пояснил ситуацию с плохим состоянием футбольного поля на стадионе «Шинник». 4 марта за два часа до начала матча с «Уралом» из Екатеринбурга встречу отменили из-за того, что покрытие выглядело, по словам президента «Урала» Григория Иванова, хуже, чем огород.



— Я сам снял на телефон поле. Оно было в нормальном состоянии. Но в РФС использовали фотографию, сделанную «Уралом». Мы сейчас назначили комиссию, которая должна проанализировать ситуацию. На стадионе есть проблемы технического плана. Например, надо ремонтировать тепловой узел. Это можно было сделать зимой, но, к сожалению, руководство промолчало. Сделаем оргвыводы, — пояснил Владимир Волков.

