Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 18 марта пояснил ситуацию с плохим состоянием футбольного поля на стадионе «Шинник». 4 марта за два часа до начала матча с «Уралом» из Екатеринбурга встречу отменили из-за того, что покрытие выглядело, по словам президента «Урала» Григория Иванова, хуже, чем огород.
— Я сам снял на телефон поле. Оно было в нормальном состоянии. Но в РФС использовали фотографию, сделанную «Уралом». Мы сейчас назначили комиссию, которая должна проанализировать ситуацию. На стадионе есть проблемы технического плана. Например, надо ремонтировать тепловой узел. Это можно было сделать зимой, но, к сожалению, руководство промолчало. Сделаем оргвыводы, — пояснил Владимир Волков.
Также Волков сказал, что оплачивать расходы, связанные с переносом матчей с «Шинника» на стадион в Химках, придется не в тех суммах, которые озвучивались в телеграм-каналах (называлась цифра в 14 миллионов), так как из-за коронавируса игры переносятся. А вот, кто будет платить, пока до конца не ясно.
— Я думаю, что и муниципальная дирекция спортивных сооружений, и «Шинник», — предположил Волков.
Также мэр прокомментировал слухи о своих связях с компанией, которая будет строить жилой квартал на месте депо. И пояснил, почему губернатор поставил четверку ему за работу.
пусть фанаты скинуться , рублей по 50 , глядишь 500р наберётся ) должно хватить