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«Локомотив» в домашнем матче уступил «Витязю»

Ярославцы пропустили три шайбы подряд

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Ярославские хоккеисты не сумели сохранить своё преимущество

Ярославские хоккеисты не сумели сохранить своё преимущество

Сегодня в «Арене-2000» прошёл матч «Локомотива» против «Витязя».

На шестнадцатой минуте матча хозяева открыли счет, а уже в начале второго периода удвоили своё преимущество. Отличились Антон Ландер и Павел Кудрявцев. Правда, сохранить его не смогли. За 4,5 минуты до конца второго игрового отрезка «Витязь» отыграл одну шайбу, а через полторы минуты сравнял счёт. На перерыв команды ушли со счётом 2:2. Третий период «Витязь» начал с наступления на ярославские ворота и добился своего — третья шайба в воротах «Локомотива». До конца матча счёт остался неизменным — 2:3.

Зато воспитанники ярославской хоккейной школы отлично зарекомендовали себя за океаном. Ярославский спортсмен вошёл в десятку самых дорогих российских хоккеистов в НХЛ.

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