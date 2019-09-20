«Локомотив» в домашнем матче уступил «Витязю»

Сегодня в «Арене-2000» прошёл матч «Локомотива» против «Витязя».



На шестнадцатой минуте матча хозяева открыли счет, а уже в начале второго периода удвоили своё преимущество. Отличились Антон Ландер и Павел Кудрявцев. Правда, сохранить его не смогли. За 4,5 минуты до конца второго игрового отрезка «Витязь» отыграл одну шайбу, а через полторы минуты сравнял счёт. На перерыв команды ушли со счётом 2:2. Третий период «Витязь» начал с наступления на ярославские ворота и добился своего — третья шайба в воротах «Локомотива». До конца матча счёт остался неизменным — 2:3.

