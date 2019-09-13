Ярославский спортсмен вошёл в десятку самых дорогих российских хоккеистов в НХЛ

Иван Проворов ближайшие шесть лет будет выступать за «Филадельфию»
Фото: официальный сайт клуба «Филадельфия Флайерз»
22-летний защитник Иван Проворов из Ярославля сегодня подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Он рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. А общая сумма составила 40,5 миллиона долларов.
— Ежегодная стоимость контракта — 6,75 миллиона долларов, — сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.
Иван Проворов стал самым дорогим защитником и вошёл в десятку российских хоккеистов с самыми большими окладами в НХЛ в этом сезоне.
Рейтинг составил Championat.com:
1. Нападающий Артемий Панарин — «Рейнджерс» — 11,6 миллиона долларов.
2. Вратарь Сергей Бобровский — «Флорида» — 10 миллионов долларов.
3. Нападающий Александр Овечкин — «Вашингтон» — 9,5 миллиона долларов.
4. Нападающий Евгений Малкин — «Питтсбург» — 9,5 миллиона долларов.
5. Нападающий Никита Кучеров — «Тампа-Бэй» — 9,5 миллиона долларов.
6. Нападающий Евгений Кузнецов — «Вашингтон» — 7,8 миллиона долларов.
7. Нападающий Владимир Тарасенко — «Сент-Луис» — 7,5 миллиона долларов.
8. Защитник Иван Проворов — «Филадельфия» — 6,75 миллиона долларов.
9. Нападающий Александр Радулов — «Даллас» — 6,25 миллиона долларов.
10. Нападающий Илья Ковальчук — «Лос-Анджелес» — 6,25 миллиона долларов.
Иван был задрафтован «Флорида Флайерз» в 2015 году. Первый матч в НХЛ хоккеист провёл в октябре 2016 года и по итогам первого сезона был признан лучшим защитником клуба.
— Мы рады, что Иван проведёт в команде следующие шесть лет, — сказал генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер. — За свою карьеру он превратился в одного из лучших молодых защитников в НХЛ. Его приверженность игре и его товарищам по команде не имеет себе равных. Он станет важной частью нашего успеха на долгие годы.