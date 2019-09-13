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Спорт

Ярославский спортсмен вошёл в десятку самых дорогих российских хоккеистов в НХЛ

Защитник Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» на 40,5 миллиона долларов

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Иван Проворов ближайшие шесть лет будет выступать за «Филадельфию»

Фото: официальный сайт клуба «Филадельфия Флайерз»

22-летний защитник Иван Проворов из Ярославля сегодня подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Он рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. А общая сумма составила 40,5 миллиона долларов.

— Ежегодная стоимость контракта — 6,75 миллиона долларов, — сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Иван Проворов стал самым дорогим защитником и вошёл в десятку российских хоккеистов с самыми большими окладами в НХЛ в этом сезоне.

Рейтинг составил Championat.com:

1. Нападающий Артемий Панарин — «Рейнджерс» — 11,6 миллиона долларов.

2. Вратарь Сергей Бобровский — «Флорида» — 10 миллионов долларов.

3. Нападающий Александр Овечкин — «Вашингтон» — 9,5 миллиона долларов.

4. Нападающий Евгений Малкин — «Питтсбург» — 9,5 миллиона долларов.

5. Нападающий Никита Кучеров — «Тампа-Бэй» — 9,5 миллиона долларов.

6. Нападающий Евгений Кузнецов — «Вашингтон» — 7,8 миллиона долларов.

7. Нападающий Владимир Тарасенко — «Сент-Луис» — 7,5 миллиона долларов.

8. Защитник Иван Проворов — «Филадельфия» — 6,75 миллиона долларов.

9. Нападающий Александр Радулов — «Даллас» — 6,25 миллиона долларов.

10. Нападающий Илья Ковальчук — «Лос-Анджелес» — 6,25 миллиона долларов.

Иван был задрафтован «Флорида Флайерз» в 2015 году. Первый матч в НХЛ хоккеист провёл в октябре 2016 года и по итогам первого сезона был признан лучшим защитником клуба.

— Мы рады, что Иван проведёт в команде следующие шесть лет, — сказал генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер. — За свою карьеру он превратился в одного из лучших молодых защитников в НХЛ. Его приверженность игре и его товарищам по команде не имеет себе равных. Он станет важной частью нашего успеха на долгие годы.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    13 сен 2019 в 23:19

    ну и дальше что ? к чему эти новости? я должен в ладоши что ли хлопать?

    Гость
    13 сен 2019 в 21:53

    Здесь СПОРТОМ и не пахнет,.."работорговля и тёмный бизнес " !