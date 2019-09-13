Ярославский спортсмен вошёл в десятку самых дорогих российских хоккеистов в НХЛ

22-летний защитник Иван Проворов из Ярославля сегодня подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Он рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. А общая сумма составила 40,5 миллиона долларов.

— Ежегодная стоимость контракта — 6,75 миллиона долларов, — сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Иван Проворов стал самым дорогим защитником и вошёл в десятку российских хоккеистов с самыми большими окладами в НХЛ в этом сезоне.

Рейтинг составил Championat.com:

1. Нападающий Артемий Панарин — «Рейнджерс» — 11,6 миллиона долларов.