17-летняя спортсменка из Ярославля установила мировой рекорд

Юная спортсменка из Ярославля Екатерина Михайлушкина установила женский мировой рекорд. На прошлой неделе девушка выступала на чемпионате Европы по плаванию в ластах. Там 17-летняя пловчиха проплыла дистанцию 100 метров за 38,6 секунды. Её поздравили с мировым рекордом и вручили золотую медаль.



— На счету Екатерины это не первое достижение, — рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. — В 2016 году в 14 лет ей удалось установить целых шесть мировых рекордов на двух крупных турнирах: чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции. Конечно, рекорды среди юниоров и уже во взрослой возрастной категории имеют разную цену, но для атлетов каждый результат является безусловной победой, и в первую очередь над самим собой. Мы гордимся нашей чемпионкой и рады, что мировой рекорд установила воспитанница ярославского спорта.

