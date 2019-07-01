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Спорт

17-летняя спортсменка из Ярославля установила мировой рекорд

Екатерина Михайлушкина занимается плаванием в ластах

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Катя занимается спортом с раннего детства

Фото: правительство Ярославской области

Юная спортсменка из Ярославля Екатерина Михайлушкина установила женский мировой рекорд. На прошлой неделе девушка выступала на чемпионате Европы по плаванию в ластах. Там 17-летняя пловчиха проплыла дистанцию 100 метров за 38,6 секунды. Её поздравили с мировым рекордом и вручили золотую медаль.

— На счету Екатерины это не первое достижение, — рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. — В 2016 году в 14 лет ей удалось установить целых шесть мировых рекордов на двух крупных турнирах: чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции. Конечно, рекорды среди юниоров и уже во взрослой возрастной категории имеют разную цену, но для атлетов каждый результат является безусловной победой, и в первую очередь над самим собой. Мы гордимся нашей чемпионкой и рады, что мировой рекорд установила воспитанница ярославского спорта.

Стоит отметить, что Екатерина предположительно самый молодой заслуженный мастер спорта России. Вместе с ней в чемпионате мира в Греции участвовали ещё спортсмены из Ярославля. Среди них заслуженный мастер спорта Алексей Шафигулин, мастер спорта международного класса Евгения Козырева и мастер спорта Анна Карзунова.

Ярославская область гордится спортсменами, которые завоёвывают награды на олимпиадах и чемпионатах мира. Зимой мы брали интервью у 18-летнего лыжника Андрея Кузнецова, который выступает за сборную России. Когда-то жители Данилова скинулись подростку на профессиональные лыжи. И не зря! Андрей победил на чемпионате мира.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
1 июл 2019 в 14:56

молодец! Поздравляю :)