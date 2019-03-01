Плей-офф КХЛ: 5 причин верить в победу «Локомотива» в матче с «Сочи»

Сегодня вечером ярославский «Локомотив» проведет свой третий матч в нынешнем плей-офф. Пока что счет в серии 2:0 в пользу железнодорожников. Наш спортивный эксперт Роман Пряников раскладывает по полочкам ситуацию команды и приводит пять причин, почему велики шансы на победу.
1. Илья Коновалов
Молодой вратарь ярославцев — настоящее открытие нынешнего регулярного сезона. Немудрено, что именно он и начал плей-офф в статусе основного стража ворот железнодорожников. Хотя некоторые скептики и думали, что наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поостережется и начнет игры на вылет с опытным Александром Салаком. Этого не произошло, а Коновалов подтвердил свое реноме, одержав в двух матчах две победы. Причем во второй игре с ХК «Сочи» он оставил ворота в неприкосновенности. Это первый шатаут в плей-офф в его карьере.
2. Стаффан Кронвалл
Капитан «Локомотива» начал плей-офф так, как и подобает лидеру. По ходу сезона шведа шатало из стороны в сторону, гладкий чемпионат он провел неровно, зато в плей-офф ветеран преобразился. В двух матчах на его счету четыре очка: два гола и две передачи. Стаффан пока входит в пятерку лучших бомбардиров Кубка Гагарина. И если капитан будет продолжать в том же духе, то все у «Локомотива» в серии с «Сочи» должно быть хорошо.
3. Дисквалификация лидера
Сегодняшний поединок пропускает один из лидеров ХК «Сочи» Эрик
4. Дмитрий Квартальнов
Опытный наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов умело настраивает коллектив на первый раунд плей-офф. Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» уверенно обыграл крепкое «Торпедо» в четырех матчах. Тогда скептики предрекали затяжную серию, но не сложилось. На этот раз Квартальнов показывает, что умеет вносить коррективы по ходу матчей Кубка Гагарина. В первом поединке «Локомотив» пропустил первым и отыгрывался, а во втором уже железнодорожники забросили первыми и уже не дали соперникам шансов. К тому же Квартальнов не перестает удивлять, например, неожиданно отрядив в первую тройку нападения Даниила Апалькова. Во второй игре там сыграл уже Юртайкин. В общем, Квартальнов — это тот человек, который может вносить коррективы, которые улучшают игру команды. А это несомненный козырь.
5. Букмекеры еще не ошибались в этой серии
Серия «Локомотива» с «Сочи», в отличие от противостояния СКА и «Спартака», предсказуема для букмекеров. Аналитики во всех матчах отдавали преимущество ярославцам. На этот раз железнодорожников снова считают фаворитами. Букмекеры предлагают поставить на ярославцев за 2,34 (41%). Шансы ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 2,75 (34%). Специалисты уверяют, что встреча не будет столь результативной — прогнозируется меньше 4,5 шайбы на двоих. Коэффициент на итоговую победу «Локомотива» — 1,80, а на победу «ХК Сочи» — 2,08.
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