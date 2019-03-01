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Спорт

«Локомотив» проиграл ХК «Сочи», но продолжает вести в серии

Ярославцы провели игру в гостях

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Уступили в овертайме

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Сочи «Локомотив» проводил первый гостевой матч первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина против местного клуба. У ярославских болельщиков были все основания надеяться на его благополучный исход — в Сочи «Локомотив» приехал после двух домашних побед (4:3 ОТ) и 3:0. Близка была победа и сегодня — по ходу встречи ярославцы дважды вели в счёте — отличились Степан Санников и Стаффан Кронвалль. Однако в концовке сочинцам удалось сравнять счёт, а затем и вырвать победу в овертайме — героем матча стал нападающий Андрей Алтыбармакян, забросивший обе шайбы. 

Таким образом, ярославская команда уступила в третьем матче серии плей-офф, счёт в противостоянии стал 2:1 в пользу нашего клуба. Четвёртый матч также состоится в Сочи 3 марта.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ЛокомотивхоккейЛокомотив в плей-офф

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