Россиянка Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» сыграла с главной сенсацией турнира: как сложился решающий поединок

Андреева впервые играла в финале «Ролан Гаррос» Источник: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» сыграла с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Обе теннисистки еще никогда не побеждали на турнирах Большого шлема.

Рассказываем, как проходил решающий матч турнира в Париже.

Сотворили историю

Источник: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Для 19-летней Мирры Андреевой это первый финал турнира Большого шлема. Россиянка занимает восьмое место в рейтинге WTA — она считалась фавориткой решающего матча.

Полька Майя Хвалиньска стала главной сенсацией турнира в Париже. Перед началом турнира она занимала 114-е место в рейтинге. Свой путь на «Ролан Гаррос» она начала с квалификации — для выхода в основную сетку она победила в трех матчах.

Шансы Хвалиньской на победу в турнире были 1 к 500. Даже она не рассчитывала, что задержится в Париже надолго. По ходу «Ролан Гаррос» у Майи закончился срок проживания в отеле, денег на продление номера у нее не было — призовые теннисистки получают после финала. На помощь главной сенсации турнира в Париже пришли спонсоры, решившие проблему.

Уверенная победа

Источник: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Начали первый сет теннисистки нервно. Каждая из них проиграла по два раза собственную подачу — 2:2. Концовка первой партии осталась за россиянкой. Андреева взяла первый сет со счетом 6:3.