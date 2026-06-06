Россиянка Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» сыграла с главной сенсацией турнира: как сложился решающий поединок

Россиянка Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» сыграла с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Обе теннисистки еще никогда не побеждали на турнирах Большого шлема.
Рассказываем, как проходил решающий матч турнира в Париже.
Сотворили историю
Для 19-летней Мирры Андреевой это первый финал турнира Большого шлема. Россиянка занимает восьмое место в рейтинге WTA — она считалась фавориткой решающего матча.
Полька Майя Хвалиньска стала главной сенсацией турнира в Париже. Перед началом турнира она занимала 114-е место в рейтинге. Свой путь на «Ролан Гаррос» она начала с квалификации — для выхода в основную сетку она победила в трех матчах.
Шансы Хвалиньской на победу в турнире были 1 к 500. Даже она не рассчитывала, что задержится в Париже надолго. По ходу «Ролан Гаррос» у Майи закончился срок проживания в отеле, денег на продление номера у нее не было — призовые теннисистки получают после финала. На помощь главной сенсации турнира в Париже пришли спонсоры, решившие проблему.
Уверенная победа
Начали первый сет теннисистки нервно. Каждая из них проиграла по два раза собственную подачу — 2:2. Концовка первой партии осталась за россиянкой. Андреева взяла первый сет со счетом 6:3.
Во втором сете Андреева выиграла первый пять геймов. Хвалиньская не сдалась и взяла два гейма подряд. На большее сил у польки не хватило. Андреева взяла подачу соперницы и победила — 6:3; 6:2. Матч продлился 1 час 23 минуты.