«Хорошо подготовились»: главный тренер «Ак Барса» раскрыл секрет победного матча

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную игру казанцев. 13 мая команда обыграла «Локомотив» со счетом 5:1, сравняв результат в серии — 1:1.

«Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех моментах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — отметил тренер казанцев.

Также Анвар Гатиятулин отметил, что команда во главе с ним не принимает эмоциональных решений. После первого поражения в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» провел разбор ошибок и отметил, над чем нужно поработать. Видимо, именно это и помогло добиться преимущества во второй игре.