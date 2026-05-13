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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Хорошо подготовились»: главный тренер «Ак Барса» раскрыл секрет победного матча

«Хорошо подготовились»: главный тренер «Ак Барса» раскрыл секрет победного матча

Казанская команда обыграла «Локомотив» со счетом 1:5

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«Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com«Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную игру казанцев. 13 мая команда обыграла «Локомотив» со счетом 5:1, сравняв результат в серии — 1:1.

«Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех моментах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — отметил тренер казанцев.

Также Анвар Гатиятулин отметил, что команда во главе с ним не принимает эмоциональных решений. После первого поражения в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» провел разбор ошибок и отметил, над чем нужно поработать. Видимо, именно это и помогло добиться преимущества во второй игре.

На сайте вели онлайн-трансляцию матча, где публиковали самые интересные и яркие моменты встречи. А здесь можно прочитать комментарий главного тренера «Локомотива» Боба Хартли по поводу прошедшей игры.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ХК Локомотив ХК Ак Барс
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Комментарии
10
Гость
14 мая, 14:50
А наши на бобах.
Гость
14 мая, 11:13
Пусть жен притащат и в Казань. Будут смотреть на них и не играть.
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Гость
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