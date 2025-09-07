«Об этом узнал весь мир»: ярославцы рассказали, как 14 лет назад переживали гибель «Локомотива»

Ярославль помнит и скорбит Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый год 7 сентября ярославцы собираются, чтобы вспомнить команду, которая навсегда ушла в 2011 году.

Сегодняшний день не стал исключением. В Туношне мы попросили болельщиков поделиться воспоминаниями о том самом составе «Локомотива».

«Будучи ребенком, в это не поверил»

Илья не сразу поверил в то, что случилось 7 сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я смотрел матч открытия „Атлант“ против „Салавата Юлаева“, когда мне позвонил отец и сообщил, что самолет разбился. Я, будучи ребенком, в это не поверил, тогда он посоветовал мне включить каналы, и там-то я всё и узнал. Это был колоссальный шок», — поделился Илья.

Илье тогда было 10 лет. Состав нынешней на тот момент команды он изучал по программкам, которые продавались на «Арене-2000».

«Та команда навсегда в наших сердцах, и когда ребята играют на льду сейчас, они выходят, и я верю, что те ребята с небес рядом с нами», — Илья не смог сдержать слез.

Каждый год 7 сентября ярославец приезжает в Туношну. За новым составом команды болельщик активно следит, и верит, что новый тренер приведет «Локомотив» к победам.

«Об этом узнал весь мир»

Болельщики вспоминают тот день с ужасом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Павел и Наталья до сих пор не могут забыть день трагедии.

«Об этом узнал весь мир сразу же. Мы были в городе. Я была на работе, и у нас было включено только радио. Диктор сказал всё, и мой мир рухнул», — рассказала Наталья.

Ярославна поделилась, что плакала много лет. И до сих пор не может сдержать слез. Ушедшая команда была для них огромной частью жизни.

Воспоминания болельщиков «небесной команды» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Когда ты любишь спорт, спорт в своем городе, это жизнь. Отпрашиваешься с работы, меняешься, чтобы просто быть на игре», — рассказал Павел.

Старый состав, по мнению ярославцев, был командой мирового масштаба. В течение года Наталья и Павел посещают Леонтьевское кладбище и мемориал в Туношне для того, чтобы почтить память погибших ребят.

«Жизнь разделилась на до и после»

«Локомотив» — народная команда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы смотрели эфир кубка открытия, и когда выступил президент Медведев, мы были просто немножко в шоке. Жизнь разделилась на до и после. Команда, с которой мы женились, детей рожали, вся жизнь с ними прошла», — поделился костромич Алексей.

Александр Иванович Медведев — российский топ-менеджер, с 2008 по 2014 год президент Континентальной хоккейной лиги.

Болельщик считает, что погибший состав — сильные, уверенные, ведущие вперед Ярославль, Кострому и Иваново. Команда объединяла, по мнению Алексея, все регионы Верхнего Поволжья.

«Это была наша родная, любимая, народная команда», — с гордостью произнес костромич.

Тот состав «Локомотива» — семья

Михаил не смог сдержать слез, как узнал о трагедии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Михаил узнал об авиакатастрофе, находясь за рулем, был в командировке. Не раздумывая, он приехал в Ярославль, чтобы посетить церемонию прощания.

«Каждый год венок на воду опускаю, в течение 14 лет», — рассказал ярославец.

«Небесный» состав команды стал для Михаила семьей, он часто ездил на выездные игры в других городах и даже странах. Болельщик вспоминает первую поездку в Минск вместе с командой. По его словам, атмосфера между спортсменами всегда царила семейная и веселая.

Болельщики рассказали о своих чувствах в тот день Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Не выбирали (любимых) игроков, а зачем? Семья не должна любить одного, любить другого. Любить должны все вместе», — объяснил Михаил.

Сейчас болельщик состоит в фан-секторе и активно следит за нынешним составом. Он рад победе «Локомотива» в финале плей-офф. Михаил считает, что победа Ярославля в прошлом сезоне посвящена разбившимся хоккеистам.