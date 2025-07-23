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Спорт Старейшей действующей гимнастке скоро исполнится 100 лет: в чем ее секрет

Старейшей действующей гимнастке скоро исполнится 100 лет: в чем ее секрет

Йоханна Кваас прославилась уже в пенсионном возрасте: видео

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5 комментариев
Источник:

Городские медиа

Йоханна Кваас — старейшая действующая гимнастка в мире, и в этом году ей исполнится сто лет.

Немка с детства занималась гимнастикой, но впечатляющих результатов в юности не достигла. В 1945 году ей и вовсе пришлось переключиться на гандбол, когда индивидуальные виды спорта впали в немилость, а вернулась в гимнастику она уже тренером. После вышла замуж, родила трех дочерей и отошла от большого спорта, но каждый день продолжала заниматься для себя, а точнее, чтобы прекрасно выглядеть и на фоне супруга, который был младше Йоханны.

Вырастив дочерей, немка заскучала и в 57 лет вновь пришла в гимнастический зал. Ей удалось не только вернуться в спорт, но и добиться таких результатов, о которых она и в юности не мечтала. Йоханна стала выступать в соревнованиях для пожилых людей, а в 2012 году к ней пришла мировая слава: 87-летнюю спортсменку включили в Книгу рекордов Гиннесса как старейшую действующую гимнастку. Ролики, как Йоханна выполняет упражнения на брусьях, набрали миллионы просмотров, сама она ездила по странам и рассказывала, что у мечты нет возраста и, пока человек жив, не поздно ее осуществить.

Своим секретом долголетия гимнастка считает правильное питание, а еще ежедневные занятия: кроме гимнастики, она любит танцевать и плавать.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Спорт Гимнастика Рекорд Старость
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Комментарии
5
Инженер1
45 минут
Её секрет прост - она не здесь живет.
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