Старейшей действующей гимнастке скоро исполнится 100 лет: в чем ее секрет

Источник: Городские медиа

Йоханна Кваас — старейшая действующая гимнастка в мире, и в этом году ей исполнится сто лет.

Немка с детства занималась гимнастикой, но впечатляющих результатов в юности не достигла. В 1945 году ей и вовсе пришлось переключиться на гандбол, когда индивидуальные виды спорта впали в немилость, а вернулась в гимнастику она уже тренером. После вышла замуж, родила трех дочерей и отошла от большого спорта, но каждый день продолжала заниматься для себя, а точнее, чтобы прекрасно выглядеть и на фоне супруга, который был младше Йоханны.

Вырастив дочерей, немка заскучала и в 57 лет вновь пришла в гимнастический зал. Ей удалось не только вернуться в спорт, но и добиться таких результатов, о которых она и в юности не мечтала. Йоханна стала выступать в соревнованиях для пожилых людей, а в 2012 году к ней пришла мировая слава: 87-летнюю спортсменку включили в Книгу рекордов Гиннесса как старейшую действующую гимнастку. Ролики, как Йоханна выполняет упражнения на брусьях, набрали миллионы просмотров, сама она ездила по странам и рассказывала, что у мечты нет возраста и, пока человек жив, не поздно ее осуществить.