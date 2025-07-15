Рекордные призовые, пробка на корте, много звезд и скандальные чемпионы: чем запомнился Уимблдон-2025

В Великобритании завершился 138-й розыгрыш Уимблдонского турнира. Почти две недели сильнейшие теннисисты мира выявляли сильнейших в пяти разрядах: мужском, женском, парном (мужской и женский) и в миксте.
Журналист 161.RU Ренат Дайунтдинов рассказывает, чем запомнился старейший теннисный турнир в этом году.
Чемпионы попадались на допинге
Победителями Уимблдона в одиночных разрядах стали итальянец Янник Синнер и полька Ига Швентек. Оба чемпиона совсем недавно были героями допинговых скандалов.
У Швентек в конце 2024-го нашли триметазидин. По ее словам, он был в таблетках, которые помогали ей справиться с джетлагом во время поездки в США. В итоге польская теннисистка легко отделалась, получив месячную дисквалификацию. При этом ее разделили на две части, чтобы спортсменка смогла принять участие в итоговом турнире WTA. Такое решение пришлось по душе не всем.
Синнер сдал положительную пробу на клостебол в марте 2024-го, но известно о ней стало только в августе того же года. Теннисист заявил, что запрещенный препарат попал к нему у массажиста во время обработки пореза. Изначально итальянца дисквалифицировать не собирались, но WADA это не понравилось.
В феврале 2025-го Синнера дисквалифицировали. На корт он вернулся в мае, не пропустив ни одного турнира Большого шлема.
В нее никто не верил
Если говорить о спортивной составляющей, то перед турниром Ига Швентек не была фаворитом. Бывшая первая ракетка мира с июня 2024-го не выиграла ни одного турнира, последней ее победа была на «Ролан Гаррос».
В мае 2025-го она впервые за три года выпала из первой тройки рейтинга WTA. Тогда же появилась информация о том, что Швентек может пропустить Уимблдон из-за плохой физической формы.
В финале Швентек обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Уимблдон проводится более ста лет. Такой результат в женском финале был всего два раза в истории — в 1911 и в 1988 годах.
Швентек стала первой теннисисткой из Польши, выигравшей Уимблдон. Трофей за победу ей вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
Новое великое противостояние
Главными лицами мужского тенниса долгое время были швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Первые два уже завершили карьеры и смотрят за матчами с трибуны.
Им на смену пришли 22-летний испанец Карлос Алькарас (второе место рейтинга ATP) и 23-летний итальянец Янник Синнер (первое место рейтинга ATP). Именно они и встретились в финале Уимблдона.
Перед матчем преимущество в личных встречах было у испанца (8–4). На этот раз удача от него отвернулась. Соперники провели на поле три часа. Победу праздновал Синнер — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Своя атмосфера
Уимблдон считается старейшим теннисным соревнованием планеты (проводится с 1877 года) и является единственным турниром Большого шлема, матчи которого проходят на траве.
Традиций и особенностей у Уимблдона очень много. Одна из самых известных — все спортсмены должны играть в белой форме. На других соревнованиях такого строго дресс-кода нет.
На решающие матчи турнира приходят члены королевской семьи — для этого есть специальная ложа. При этом на трибунах хватает и других селебрити — от спортсменов до актеров. В этом году матчи турнира посещали Мария Шарапова, Дэвид Бекхэм, Хью Грант, Том Холланд, Мэттью Макконахи, Бенедикт Камбербэтч, Леонардо Ди Каприо… Перечислять можно еще долго.
Есть у турнира и свою блюда. Традиционным десертом Уимблдона считает клубника со сливками. Во время турнира организаторы продают около 30 тонн клубники и 7000 литров сливок.
На трибунах можно выпить шампанское Champagne Lanson. По словам организаторов, зрители за две недели турнира выпивают около 25 тысяч бутылок напитка.
Из-за шампанского в этом году произошло несколько курьезных эпизодов. В некоторых матчах зрители просили открывать бутылки потише, чтобы не мешать теннисистам.
— Спасибо [болельщикам] за то, что приходили сюда и были частью этого замечательного турнира. Я навсегда запомню, как между подачами открывали бутылки с шампанским. Я не смогу уснуть из-за этого звука (смеется), — цитирует Игу Швентек Sports.ru.
Во время финала в мужском разряде одна из пробок вовсе вылетела на корт. Сами теннисисты, кажется, относятся к этому с пониманием.
— Мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир, — прокомментировал инцидента Янник Синнер.
Еще одной традицией турнира является бал в замке. В нем принимают участие только победители турнира.
Как дела у наших
В 1/8 финала турнира вышли шесть представителей России: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Такого не было с 2008 года.
У мужчин в четвертьфинал вышел только Карен Хачанов, повторив свой лучший результат в карьере. Там, правда, он уступил американцу Тэйлору Фрицу (1–3).
У девушек до 1/4 финала добрались Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. В полуфинал никто из них не попал, но по итогам турнира 18-летняя Андреева впервые в своей карьере поднялась на пятое место рейтинга WTA.
Разочаровал болельщиков Даниил Медведев. Недавно он дошел до финала турнира в Халле, но на Уимблдоне в первом раунде проиграл французу Бенджамину Бонзи (1–3) из седьмого десятка рейтинга.
Без наград российские теннисисты не остались. Уроженка Казани Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс стала победительницей турнира в парном разряде. В финале они обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.
Драма на корте
В мужской сетке турнира многих удивил болгарин Григор Димитров, занимавший 21-е место в рейтинге ATP перед турниром. В 1/8 финала он встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец был фаворитом, но игра складывалась для него неудачно.
Первые два сета остались за болгарином — 6:3 7:5. В третьем сете шла упорная борьба. При счете 2:2 Димитров получил травму грудной мышцы и не смог продолжить матч.
34-летний теннисист из-за боли не смог даже пожать руку сопернику и собрать свои вещи. Покинуть корт Димитрову помогал Синнер. После игры итальянец заявил, что не считает это своей победой, и пожелал Григору здоровья.
Рекордные призовые
Теннисисты боролись не только за почет, уважение и кубки, но и за деньги. Призовые Уимблдона в этом году составили рекордные 53,5 миллиона фунтов стерлингов — это около 73 миллионов долларов.
Победители мужского и женского одиночных разрядов получили 3 миллиона фунтов, финалисты — 1,5 миллиона. В парном разряде суммы были более скромные. 680 тысяч фунтов за победу и 345 тысяч фунтов получили финалисты.