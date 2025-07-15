Рекордные призовые, пробка на корте, много звезд и скандальные чемпионы: чем запомнился Уимблдон-2025

Матчи Уимблдона проходят на траве Источник: Wimbledon.com

В Великобритании завершился 138-й розыгрыш Уимблдонского турнира. Почти две недели сильнейшие теннисисты мира выявляли сильнейших в пяти разрядах: мужском, женском, парном (мужской и женский) и в миксте.

Журналист 161.RU Ренат Дайунтдинов рассказывает, чем запомнился старейший теннисный турнир в этом году.

Чемпионы попадались на допинге

Источник: Wimbledon.com

Победителями Уимблдона в одиночных разрядах стали итальянец Янник Синнер и полька Ига Швентек. Оба чемпиона совсем недавно были героями допинговых скандалов.

У Швентек в конце 2024-го нашли триметазидин. По ее словам, он был в таблетках, которые помогали ей справиться с джетлагом во время поездки в США. В итоге польская теннисистка легко отделалась, получив месячную дисквалификацию. При этом ее разделили на две части, чтобы спортсменка смогла принять участие в итоговом турнире WTA. Такое решение пришлось по душе не всем.

Синнер сдал положительную пробу на клостебол в марте 2024-го, но известно о ней стало только в августе того же года. Теннисист заявил, что запрещенный препарат попал к нему у массажиста во время обработки пореза. Изначально итальянца дисквалифицировать не собирались, но WADA это не понравилось.

В феврале 2025-го Синнера дисквалифицировали. На корт он вернулся в мае, не пропустив ни одного турнира Большого шлема.

В нее никто не верил

Источник: Wimbledon.com

Если говорить о спортивной составляющей, то перед турниром Ига Швентек не была фаворитом. Бывшая первая ракетка мира с июня 2024-го не выиграла ни одного турнира, последней ее победа была на «Ролан Гаррос».

В мае 2025-го она впервые за три года выпала из первой тройки рейтинга WTA. Тогда же появилась информация о том, что Швентек может пропустить Уимблдон из-за плохой физической формы.

В финале Швентек обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Уимблдон проводится более ста лет. Такой результат в женском финале был всего два раза в истории — в 1911 и в 1988 годах.

Швентек стала первой теннисисткой из Польши, выигравшей Уимблдон. Трофей за победу ей вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Новое великое противостояние

Источник: Wimbledon.com

Главными лицами мужского тенниса долгое время были швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Первые два уже завершили карьеры и смотрят за матчами с трибуны.

Им на смену пришли 22-летний испанец Карлос Алькарас (второе место рейтинга ATP) и 23-летний итальянец Янник Синнер (первое место рейтинга ATP). Именно они и встретились в финале Уимблдона.

Перед матчем преимущество в личных встречах было у испанца (8–4). На этот раз удача от него отвернулась. Соперники провели на поле три часа. Победу праздновал Синнер — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Своя атмосфера

Источник: Wimbledon.com

Уимблдон считается старейшим теннисным соревнованием планеты (проводится с 1877 года) и является единственным турниром Большого шлема, матчи которого проходят на траве.

Традиций и особенностей у Уимблдона очень много. Одна из самых известных — все спортсмены должны играть в белой форме. На других соревнованиях такого строго дресс-кода нет.

На решающие матчи турнира приходят члены королевской семьи — для этого есть специальная ложа. При этом на трибунах хватает и других селебрити — от спортсменов до актеров. В этом году матчи турнира посещали Мария Шарапова, Дэвид Бекхэм, Хью Грант, Том Холланд, Мэттью Макконахи, Бенедикт Камбербэтч, Леонардо Ди Каприо… Перечислять можно еще долго.

Источник: Wimbledon.com

Есть у турнира и свою блюда. Традиционным десертом Уимблдона считает клубника со сливками. Во время турнира организаторы продают около 30 тонн клубники и 7000 литров сливок.

На трибунах можно выпить шампанское Champagne Lanson. По словам организаторов, зрители за две недели турнира выпивают около 25 тысяч бутылок напитка.

Из-за шампанского в этом году произошло несколько курьезных эпизодов. В некоторых матчах зрители просили открывать бутылки потише, чтобы не мешать теннисистам.

— Спасибо [болельщикам] за то, что приходили сюда и были частью этого замечательного турнира. Я навсегда запомню, как между подачами открывали бутылки с шампанским. Я не смогу уснуть из-за этого звука (смеется), — цитирует Игу Швентек Sports.ru.

Во время финала в мужском разряде одна из пробок вовсе вылетела на корт. Сами теннисисты, кажется, относятся к этому с пониманием.

— Мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир, — прокомментировал инцидента Янник Синнер.

Еще одной традицией турнира является бал в замке. В нем принимают участие только победители турнира.

Танец Иги Швентек и Янника Синнера Источник: Wimbledon.com

Как дела у наших

Вероника Кудерметова и Эмма Мертенс Источник: Wimbledon.com

В 1/8 финала турнира вышли шесть представителей России: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Такого не было с 2008 года.

У мужчин в четвертьфинал вышел только Карен Хачанов, повторив свой лучший результат в карьере. Там, правда, он уступил американцу Тэйлору Фрицу (1–3).

У девушек до 1/4 финала добрались Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. В полуфинал никто из них не попал, но по итогам турнира 18-летняя Андреева впервые в своей карьере поднялась на пятое место рейтинга WTA.

Разочаровал болельщиков Даниил Медведев. Недавно он дошел до финала турнира в Халле, но на Уимблдоне в первом раунде проиграл французу Бенджамину Бонзи (1–3) из седьмого десятка рейтинга.

Без наград российские теннисисты не остались. Уроженка Казани Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс стала победительницей турнира в парном разряде. В финале они обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Драма на корте

Источник: Wimbledon.com

В мужской сетке турнира многих удивил болгарин Григор Димитров, занимавший 21-е место в рейтинге ATP перед турниром. В 1/8 финала он встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец был фаворитом, но игра складывалась для него неудачно.

Первые два сета остались за болгарином — 6:3 7:5. В третьем сете шла упорная борьба. При счете 2:2 Димитров получил травму грудной мышцы и не смог продолжить матч.

34-летний теннисист из-за боли не смог даже пожать руку сопернику и собрать свои вещи. Покинуть корт Димитрову помогал Синнер. После игры итальянец заявил, что не считает это своей победой, и пожелал Григору здоровья.

Рекордные призовые

Теннисисты боролись не только за почет, уважение и кубки, но и за деньги. Призовые Уимблдона в этом году составили рекордные 53,5 миллиона фунтов стерлингов — это около 73 миллионов долларов.