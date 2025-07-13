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Спорт Онлайн-трансляция Матч начался: онлайн финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Челси»

Матч начался: онлайн финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Челси»

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе

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В финале клубного чемпионата мира на стадионе в Нью-Джерси встретятся «Челси» и «ПСЖ». За основными событиями матча вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.

2-я минута. «Челси» заработал первый угловой. Парижане отбились

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Матч начался.

Матч начался: онлайн финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Челси» | Источник: Пресс-служба ФИФА Матч начался: онлайн финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Челси» | Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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Матч анонсирует знаменитый Майкл Баффер — обычно он открывает боксерские поединки.

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Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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Теперь появляются игроки «ПСЖ».

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Футболисты «Челси» вышли на поле.

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Болельщики «ПСЖ» готовы к матчу.

Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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За матчем наблюдают президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино.

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На стадионе исполняют гимн США.

Источник: Пресс-служба ФИФАИсточник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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«Челси» и «ПСЖ» играли друг с другом восемь раз. Три победы одержали французы, дважды были сильнее англичане, в трех встречах была ничья.

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На концерте перед матчем выступает Робби Уильямс.

Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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Футболисты «Челси» на разминке.

Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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В Нью-Джерси сегодня жарко. Будет ли такая обстановка на поле? Узнаем уже скоро.

Источник: Пресс-служба ФИФА Источник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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Футболисты «ПСЖ» на разминке.

Источник: Пресс-служба ФИФАИсточник: Пресс-служба ФИФА
Источник:

Пресс-служба ФИФА

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