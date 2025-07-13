Матч начался: онлайн финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Челси»

В финале клубного чемпионата мира на стадионе в Нью-Джерси встретятся «Челси» и «ПСЖ». За основными событиями матча вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.
2-я минута. «Челси» заработал первый угловой. Парижане отбились
Матч начался.
Матч анонсирует знаменитый Майкл Баффер — обычно он открывает боксерские поединки.
Теперь появляются игроки «ПСЖ».
Футболисты «Челси» вышли на поле.
Болельщики «ПСЖ» готовы к матчу.
За матчем наблюдают президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино.
На стадионе исполняют гимн США.
«Челси» и «ПСЖ» играли друг с другом восемь раз. Три победы одержали французы, дважды были сильнее англичане, в трех встречах была ничья.
На концерте перед матчем выступает Робби Уильямс.
Футболисты «Челси» на разминке.
В Нью-Джерси сегодня жарко. Будет ли такая обстановка на поле? Узнаем уже скоро.
Футболисты «ПСЖ» на разминке.