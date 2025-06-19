Будет защищать честь Ярославля: «Локомотив» сохранил еще одного чемпиона-хоккеиста

Нападающий Денис Алексеев — в черной форме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 июня для ярославского «Локомотива» день продления контрактов. Нападающий Денис Алексеев остается в клубе на два года. Ранее стало известно, что в команде остаются Александр Радулов, Никита Черепанов и Алексей Береглазов.

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом. Денис является лучшим ассистентом команды в КХЛ (169 передач) и занимает второе место по общей результативности среди действующих игроков „Локомотива“ (241 очко)», — сообщили в ярославском «Локомотиве».

27-летний нападающий Денис Алексеев из Белгородской области дебютировал в «Локомотиве» в сезоне-17/18.

Алексеев начинал свой хоккейный путь в ярославской молодежке, после чего продолжил игровую карьеру во Всероссийской хоккейной лиге в команде «Рязань» с 2016 по 2017 год. Кроме того, он играл в «Адмирале» из Владивостока.

«В чемпионском сезоне за 73 матча Денис Алексеев заработал 26 (6 + 20) очков», — добавили в хоккейном клубе «Локомотив».