Будет защищать честь Ярославля: «Локомотив» сохранил еще одного чемпиона-хоккеиста

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Нападающий остается в клубе

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2 комментария
Нападающий Денис Алексеев&nbsp;— в черной форме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий Денис Алексеев&nbsp;— в черной форме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий Денис Алексеев — в черной форме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 июня для ярославского «Локомотива» день продления контрактов. Нападающий Денис Алексеев остается в клубе на два года. Ранее стало известно, что в команде остаются Александр Радулов, Никита Черепанов и Алексей Береглазов.

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом. Денис является лучшим ассистентом команды в КХЛ (169 передач) и занимает второе место по общей результативности среди действующих игроков „Локомотива“ (241 очко)», — сообщили в ярославском «Локомотиве».

27-летний нападающий Денис Алексеев из Белгородской области дебютировал в «Локомотиве» в сезоне-17/18.

Алексеев начинал свой хоккейный путь в ярославской молодежке, после чего продолжил игровую карьеру во Всероссийской хоккейной лиге в команде «Рязань» с 2016 по 2017 год. Кроме того, он играл в «Адмирале» из Владивостока.

«В чемпионском сезоне за 73 матча Денис Алексеев заработал 26 (6 + 20) очков», — добавили в хоккейном клубе «Локомотив».

Ранее 76.RU поговорил с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Плющевым, чтобы узнать, каким должен стать новый главный тренер «Локомотива».

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Комментарии
2
Гость
2 часа
где больше заплатят там и будут но объяснят всё чувством долга, патриотизма и родины
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