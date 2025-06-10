Аптекарь научилась по 7 минут не дышать под водой и попала на чемпионат мира в Грецию

Ольге 48 лет и она несколько раз в неделю тренируется в бассейне, а летом — на открытой воде Источник: Ольга Нестеренко / Vk.com











Пятое место в статическом апноэ и личный рекорд — почти 7 минут задержки дыхания под водой. С такими результатами вернулась с чемпионата мира в Греции Ольга Нестеренко из Челябинска. Она не профессиональная спортсменка, всю жизнь работает в аптеке. Фридайвингом, то есть подводным плаванием на задержке дыхания, увлеклась после 40 лет и довольно быстро прогрессировала до российского, а затем международного уровня. И теперь тренироваться умудряется даже в трамвае. История Ольги — в материале наших коллег из 74.RU.

Путь к фридайвингу

Ольге Нестеренко 48 лет, она работает продавцом в челябинской аптеке. Фридайвингом занялась пять лет назад во время пандемии коронавируса.

«Я уже очень давно занимаюсь йогой и увидела объявление, что приглашаются люди на дыхательные практики. Тогда было время ковида, бассейн был закрыт. И я попробовала дыхательные практики, увлеклась, — рассказывает Ольга. — А потом, когда открыли бассейн после ковида, я пришла на дыхательные практики в бассейн. И наш тренер, Константин Алмазов, пригласил попробовать еще и фридайвинг. Я попробовала, поняла, что мне очень нравится».

Первый сертификат на прохождение курса по фридайвингу Ольга попросила у мужа в подарок на день рождения, а затем втянулась. Начинала с тренировок исключительно для себя, но постепенно стала показывать хорошие результаты, и тренер позвал на соревнования.

По правилам фридайвинга спортсмены сами контролируют задержку дыхания и не пользуются кислородными масками, аквалангами или чем-то подобным Источник: Дайвинг и Фридайвинг в Челябинске. «Аквастиль» / Vk.com











«Сначала, допустим, была задержка на минуту-полторы, через полгода — уже две — две с половиной минуты, — рассказывает спортсменка. — Затем постепенно к трем подошла, к пяти. Задачу я всегда ставила примерно пять минут пролежать. За два года примерно я ее достигла, начала двигаться дальше. После пяти минут начинается уже спортивный фридайвинг. Тебе нужно уже поработать над собой, отсрочить побуждения на выход из воды. Это определенная внутренняя работа над собой».

Тренировки у Ольги и ее товарищей по клубу проходят в бассейне «Строитель».

«Как и любой человек, я работаю. График работы у меня — два через два. Занимаюсь я в бассейне в среднем два раза в неделю, — уточняет она. — Сначала мы 45 минут делаем определенные дыхательные упражнения, дыхательную практику. Потом уже выходим на воду. Всё вместе — два часа».

Впрочем, дыхательными практиками Ольга занимается не только непосредственно в бассейне, но и вне его — в любое свободное время.

«Допустим, пошла в магазин и выполняю определенную технику. Есть, например, такая техника „квадратное дыхание“ — на пять шагов вдох, на пять шагов задержка, на пять шагов выдох, еще на пять шагов задержка, — рассказывает Ольга. — Эту тренировку можно делать в любом месте, необязательно какое-то время выделять. Делаешь глубокий вдох — и задерживаешь дыхание по определенной схеме. Я иногда в трамвае еду после работы и какую-нибудь практику делаю».

Что дает фридайвинг

Ольга рассказывает: у ее семьи фридайвинг никаких вопросов и сопротивления не вызвал. Родные сразу поддержали новое увлечение. Разве что поначалу никто не думал о соревнованиях.

«Фридайвинг мне дает умиротворение, — делится Ольга. — Вообще, фридайвинг сродни медитации. Когда ты плывешь под водой, мысли уходят на дальний план. Есть только ты, вода и твои движения в воде. А когда занимаешься статикой, то наблюдаешь за своим телом. И это такое умиротворение!»

Еще одна особенность в том, что во фридайвинг мало кто из спортсменов приходит в раннем детстве, как это бывает, например, с гимнастикой или хоккеем.

«Есть люди, которые занимаются фридайвингом в пенсионном возрасте, 60 плюс. И это типично, — делится Ольга. — Потому что человек в этом возрасте уже получил определенный жизненный опыт и этот жизненный опыт приводит его в спорт».

Чтобы надолго задерживать дыхание под водой, нужна большая внутренняя работа Источник: Дайвинг и Фридайвинг в Челябинске. «Аквастиль» / Vk.com

При этом результатов фридайверы необязательно достигают во временных показателях, как Ольга. Часть спортсменов тренируются в погружении на глубину.

«Я тоже пробовала. Недалеко от Санкт-Петербурга есть бассейн, он называется А30. Там я пробовала погружаться на 30 метров, — рассказывает Ольга. — Это называется глубинный фридайвинг на открытой воде, но пока я в этом не развиваюсь».

Выбор объясняется довольно просто: в Челябинске подходящего бассейна просто нет, а круглый год тренироваться в открытых водоемах невозможно.

«Открытой воды как таковой у нас только вот три месяца в году. Июнь, июль, август», — напоминает Ольга.

Чемпионат мира в Греции — первый международный турнир Ольги, до этого она соревновалась в Челябинске, Южноуральске и Петербурге Источник: Ольга Нестеренко / Vk.com











Впрочем, открытые водоемы Ольга вместе товарищами по клубу летом тоже не игнорирует.

«Скоро у нас начнется сезон открытой воды. На озере Увильды есть, так скажем, наша база, где по выходным — субботам либо воскресеньям — мы будем погружаться на открытую воду, — рассказывает спортсменка. — И я себя буду еще пробовать на карьере Лазурном под Екатеринбургом. Там будут проходить глубоководные соревнования. Участвовать я в них не буду, но поеду, чтобы попробовать себя».

«Вышла на грани»

Отбор в Грецию Ольга прошла после всероссийских соревнований в Петербурге. Там она показала задержку дыхания в 6 минут 34 секунды — лучший результат среди женщин. Оставалось собрать деньги на поездку — оплатить взнос на участие в чемпионате мира, углубленное медицинское обследование, гостиницу и билеты. В этом помогли товарищи по клубу «Аквастиль» и федерация подводного спорта России. До Афин Ольга добиралась через Москву и Абу-Даби, а в самой Греции провела неделю — с 18 по 25 мая. Выступала в трех дисциплинах и лучший результат показала в статическом апноэ.

«Статическое апноэ — это задержка дыхания в воде, — объясняет Ольга. — Человек набирает полные легкие воздуха, опускает дыхательные пути в воду на поверхности и лежит, не дышит — столько, сколько возможно. Техник для этого очень много разных. Нужна психологическая подготовка, физическая подготовка. И, естественно, помогает коуч — страхующий, который стоит рядом с тобой».

Источник: cmas.org, Ольга Нестеренко

Задача коуча — проговаривать время задержки, поддерживать спортсмена и помочь ему расслабиться, в этом случае удержаться под водой удается дольше. С Ольгой на соревнованиях работал Михаил Брянцев, известный фридайвер, рекордсмен России и мира. Челябинка рассказывает: поняв, что в Афинах уже преодолела свой петербургский максимум, решила потерпеть еще немного и потихоньку выходить из воды.

«Во фридайвинге есть такое понятие как „блэкаут“, когда отключается организм, человек теряет сознание, — рассказывает Ольга. — Когда человек задерживает дыхание на длительное время, есть определенные моменты, когда он может потерять сознание. И перед потерей сознания происходит так называемая „самба“, когда появляются непроизвольные движения руками. Я вышла на этой „самбе“. Если в этот момент произвести какие-то неправильные действия, то можно потерять сознание, а это уже дисквалификация. Спортсмену дают красную карточку, и его попытка не засчитывается. Я быстро сориентировалась, сделала всё правильно и восстановила дыхание. Всё было хорошо».

Результат Ольги составил 6 минут 56 секунд. Для нее это был личный рекорд, а на соревнованиях — пятый результат у женщин.