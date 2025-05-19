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Спорт Финал плей-офф «Они же проигрывают»: зачем в хоккее снимают вратаря во время матчей — простое объяснение

«Они же проигрывают»: зачем в хоккее снимают вратаря во время матчей — простое объяснение

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Зачем в хоккее снимают вратарей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗачем в хоккее снимают вратарей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зачем в хоккее снимают вратарей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Продолжается серия игр финала плей-офф. За Кубок Гагарина борются ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Ближайшая игра (6+) состоится 19 мая в 17:00.

В обсуждение хоккея втянулись даже те, кто ранее был далек от этого вида спорта. А потому, у людей возникают вопросы, на которые легко бы ответили заядлые болельщики.

Во время прошлой игры (6+) между «Трактором» и «Локомотивом», 17 мая, в третьем периоде челябинцы снимали вратаря. Счет на тот момент был 3:2 в пользу ярославцев. Однако после этого «Локомотив» забросил еще две шайбы в пустые ворота, и матч закончился со счетом 5:2.

В связи с этим у некоторых зрителей возник вопрос:

«Зачем они сняли вратяря? Ведь они проигрывали, а тут еще и ворота пустые. Сами себе хуже сделали», — задалась вопросом читательница 76.RU

Если вы тоже не понимаете, зачем хоккеисты идут на такой рискованный шаг, то следующий блок текста — для вас.

Снимаете вратаря — получаете полевого игрока

В хоккее существует правило, согласно которому команда может снять вратаря, чтобы увеличить количество игроков, участвующих в активном нападении, до шести человек. Обычно на такой шаг идут за пару минут до окончания игры, если команда проигрывает. То есть, это последний шанс забросить шайбу в ворота лидирующего соперника, взяв количеством.

Еще в 2015 году на сайте КХЛ вышел разбор, где эксперты пытались понять, насколько эффективна подобная мера. На тот момент специалисты пришли к выводу, что рисков от такого шага больше, чем пользы.

«Обобщая показатели неполных семи сезонов КХЛ, можно отметить, что риск получить гол в пустые ворота в два с лишним раза выше вероятности самим забросить шайбу — 25,2% против 11,3%», — говорится в разборе.

Однако зачастую тренеры все же прибегают к такому шагу и снимают вратаря. И в КХЛ даже приводили удачные примеры.

«Одиннадцати командам это ни разу не помогло, а чаще других забивали голы, не имея за своими спинами вратаря, хоккеисты „Медвешчака“ (6 раз), „Югры“ и „Лады“ (по 5). Поскольку у команд было разное количество попыток спасти свои матчи, то для более объективной картины следует обратиться к проценту успешных попыток. Тут лидируют екатеринбуржцы (28,6%), за ними следуют югорчане с тольяттинцами (по 27,8%) и загребцы (26,1%). Рекорд же КХЛ по „качеству“ также принадлежит минчанам, причем установлен он не в том же сезоне, когда имело место „количественное“ достижение: в чемпионате 2012/13 они забили семь голов из 13 попыток, что составляет колоссальные 53,8%», — писали эксперты в 2015 году.

Ранее мы делали разбор, где сравнивали вратарей «Трактора» и «Локомотива». Опирались на показатели из регулярного чемпионата 24/25 и плей-офф 2025 года.

А если вы все еще не понимаете, кто в итоге может взять Кубок Гагарина, и как ведут счет в плей-офф — этот разбор для вас.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Трактор Плей-офф КХЛ
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