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Спорт Финал плей-офф «Понимали, против кого играли»: главный тренер «Локомотива» прокомментировал победный матч

«Понимали, против кого играли»: главный тренер «Локомотива» прокомментировал победный матч

Ярославцы играли на льду у противника — в Челябинске

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«Локомотив» выиграл «Трактор» в третьей игре финальной серии плей-офф | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU«Локомотив» выиграл «Трактор» в третьей игре финальной серии плей-офф | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Локомотив» выиграл «Трактор» в третьей игре финальной серии плей-офф

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал матч (6+) против «Трактора». Напомним, 17 мая состоялась третья игра финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой ярославцев со счётом 5:2. Таким образом, «Локомотив» повёл в серии — 2:1.

Основные тезисы:

  • это была очередная тяжелая игра, но с давлением справились;

  • были готовы к стилю «Трактора». «Это не наши трибуны. Нужно было быть готовыми к силовым приемам. Справились»;

  • Радулов в порядке. Про рассечение на руке: «Здесь плей-офф. Так скажем, микротравмы не считаются»;

  • Шалунов — взрослый парень. «Подлости-то не было в прошлой игре. Два больших парня столкнулись».

«Парни довольно хладнокровно продолжали игру. Понимали, против кого играли. Это же хоккей, на компьютерная игра. Важна реакция», — отметил Игорь Никитин.

Подробный разбор матча со всеми интересными моментами опубликовали в этом материале. Также на сайте мы вели онлайн-трансляцию, где собрали всё самое яркое с матча финала плей-офф.

Напомним, что следующая игра запланирована на 19 мая. Матч также пройдет в Челябинске.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Финал плей-офф Локомотив Игорь Никитин
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