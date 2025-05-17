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Спорт Финал плей-офф «Локомотив» разнес «Трактор» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Разбор игры

«Локомотив» разнес «Трактор» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Разбор игры

С каким счетом завершилась встреча

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2 комментария
Матч был напряженным и очень агрессивным | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМатч был напряженным и очень агрессивным | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Матч был напряженным и очень агрессивным

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

17 мая прошла третья встреча (6+) «Локомотива» и челябинского «Трактора» в финале плей-офф Кубка Гагарина. Поединок прошел на льду у соперника, и игра закончилась счетом 5:2 в пользу железнодорожников.

Первый период «Локомотив» начал активнее соперников, игра с самого начала была очень жесткой, периодически на льду вспыхивали потасовки, одна из драк закончилась взаимным удалением за грубость.

Из-за драки в начале первого периода со льда были удалены двое хоккеистов обеих команд

Источник:

Ольга Козлова / 74.RU

Однако открыть счет все-таки удалось черно-белым: на 17-й минуте матча Остап Сафин провел силовой, Григорий Дронов набросил на ворота, и Виталий Кравцов забил первый гол.

Счет в игре открыл челябинский хоккеист Виталий Кравцов

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

Однако закончить период с преимуществом «Трактору» не удалось. Через две минуты после гола Остап Сафин получил удаление за задержку шайбы руками, а еще через полминуты «Локомотив» сравнял счет. Шайбу в ворота соперника забросил Артур Каюмов.

Первую шайбу в ворота соперника забросил Артур Каюмов

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

В самом начале второго периода железнодорожники забили еще один гол: Зак Фукале пропустил атаку Байрона Фрэза.

В начале второго периода железнодорожники забили второй гол

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

После череды сильных, но безрезультатных контратак «Трактора» Никита Кирьянов при поддержке Дмитрия Симашева и Байрона Фрэза забросил черно-белым очередную шайбу. Второй период закончился со счетом 3:1 в пользу «Локомотива».

В конце второго периода «Локомотив» забросил еще один гол

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

В третьем периоде был удален на две минуты хоккеист «Локомотива» Егор Сурин, пытавшийся клюшкой задержать Максима Шабанова. Железнодорожники остались в меньшинстве. В этот период 19-летний Александр Рыков из «Трактора» забил гол.

В третьем периоде соперник атаковал наши ворота и забросил гол

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

Однако сравнять счет «Трактору» не удалось, более того, за две минуты до конца матча на замене вратаря Артур Каюмов забил гол в пустые ворота черно-белых. Счет стал 4:2.

За считаные минуты до конца третьего периода Артур Каюмов забросил еще одну шайбу в ворота соперника

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

Но и на этом не всё. За 20 секунд до конца игры снова в пустые ворота «Трактора» забил Алексей Береглазов. Матч закончился со счетом 5:2.

Счет в серии 2:1 в пользу «Локомотива»

Источник:

КХЛ / «Кинопоиск»

Все подробности о том, как прошел третий матч в серии плей-офф, мы рассказывали в режиме онлайн.

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