Кричали и плакали от счастья: как ярославцы болели за «Локомотив» в третьем матче плей-офф. Фото

«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии плеф-офф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 мая прошел третий матч (6+) финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Игра прошла на льду у соперника — в Челябинске. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников, счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.

Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. В фоторепортаже собрали яркие кадры с эмоциями болельщиков, переживающих за любимую команду.

В Ярославле были организованы две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, чтобы попасть на трансляцию матча на стадион, надо было заранее купить билет. Он стоил 100 рублей Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Игра началась в 16:30 по московскому времени. За полчаса до нее болельщики начали собираться в фан-зонах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Переживали за любимую команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во время игры болельщики кричали «Вперед, „Локо“, мы с тобой!» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый период начался с напряженной борьбы: периодически на льду вспыхивали потасовки, одна из драк закончилась взаимным удалением за грубость Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Закончился первый период со счетом 1:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На территории Вознесенских казарм собрались десятки болельщиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие были со своими любимыми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гооол! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во втором периоде «Локомотив» забросил еще одну шайбу в ворота соперника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











К концу второго периода железнодорожникам удалось забросить еще одну шайбу. Счет составил 3:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ох, сколько было переживаний Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В третьем периоде был удален на две минуты хоккеист «Локомотива» Егор Сурин. Тогда противник и забил гол в наши ворота Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но недолго пришлось грустить: за две минуты до конца матча на замене вратаря Артур Каюмов забил гол в пустые ворота «черно-белых». Счет стал 4:2 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даааа! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но и на этом еще не всё Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За 20 секунд до конца игры снова в пустые ворота «Трактора» забил Алексей Береглазов. Матч закончился со счетом 5:2 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы следили за игрой не только на трибунах и в фан-зонах, но и в барах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Следующая игра пройдет также в Челябинске 19 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сколько эмоций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









