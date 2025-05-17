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Спорт Финал плей-офф Кричали и плакали от счастья: как ярославцы болели за «Локомотив» в третьем матче плей-офф. Фото

Кричали и плакали от счастья: как ярославцы болели за «Локомотив» в третьем матче плей-офф. Фото

Показываем яркие кадры с фан-зон в Ярославле

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1 комментарий
«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии плеф-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии плеф-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии плеф-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 мая прошел третий матч (6+) финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Игра прошла на льду у соперника — в Челябинске. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников, счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.

Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. В фоторепортаже собрали яркие кадры с эмоциями болельщиков, переживающих за любимую команду.

В Ярославле были организованы две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле были организованы две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле были организованы две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Правда, чтобы попасть на трансляцию матча на стадион, надо было заранее купить билет. Он стоил 100 рублей | Источник: Варвара Киселева / 76.RUПравда, чтобы попасть на трансляцию матча на стадион, надо было заранее купить билет. Он стоил 100 рублей | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Правда, чтобы попасть на трансляцию матча на стадион, надо было заранее купить билет. Он стоил 100 рублей

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Игра началась в 16:30 по московскому времени. За полчаса до нее болельщики начали собираться в фан-зонах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгра началась в 16:30 по московскому времени. За полчаса до нее болельщики начали собираться в фан-зонах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра началась в 16:30 по московскому времени. За полчаса до нее болельщики начали собираться в фан-зонах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Переживали за любимую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПереживали за любимую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Переживали за любимую команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время игры болельщики кричали «Вперед, „Локо“, мы с тобой!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо время игры болельщики кричали «Вперед, „Локо“, мы с тобой!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время игры болельщики кричали «Вперед, „Локо“, мы с тобой!»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый период начался с напряженной борьбы: периодически на льду вспыхивали потасовки, одна из драк закончилась взаимным удалением за грубость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервый период начался с напряженной борьбы: периодически на льду вспыхивали потасовки, одна из драк закончилась взаимным удалением за грубость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый период начался с напряженной борьбы: периодически на льду вспыхивали потасовки, одна из драк закончилась взаимным удалением за грубость

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Закончился первый период со счетом 1:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗакончился первый период со счетом 1:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закончился первый период со счетом 1:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Вознесенских казарм собрались десятки болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории Вознесенских казарм собрались десятки болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Вознесенских казарм собрались десятки болельщиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие были со своими любимыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие были со своими любимыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие были со своими любимыми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гооол! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГооол! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гооол!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во втором периоде «Локомотив» забросил еще одну шайбу в ворота соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо втором периоде «Локомотив» забросил еще одну шайбу в ворота соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во втором периоде «Локомотив» забросил еще одну шайбу в ворота соперника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

К концу второго периода железнодорожникам удалось забросить еще одну шайбу. Счет составил 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК концу второго периода железнодорожникам удалось забросить еще одну шайбу. Счет составил 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К концу второго периода железнодорожникам удалось забросить еще одну шайбу. Счет составил 3:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ох, сколько было переживаний | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОх, сколько было переживаний | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ох, сколько было переживаний

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В третьем периоде был удален на две минуты хоккеист «Локомотива» Егор Сурин. Тогда противник и забил гол в наши ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ третьем периоде был удален на две минуты хоккеист «Локомотива» Егор Сурин. Тогда противник и забил гол в наши ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В третьем периоде был удален на две минуты хоккеист «Локомотива» Егор Сурин. Тогда противник и забил гол в наши ворота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но недолго пришлось грустить: за две минуты до конца матча на замене вратаря Артур Каюмов забил гол в пустые ворота «черно-белых». Счет стал 4:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо недолго пришлось грустить: за две минуты до конца матча на замене вратаря Артур Каюмов забил гол в пустые ворота «черно-белых». Счет стал 4:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но недолго пришлось грустить: за две минуты до конца матча на замене вратаря Артур Каюмов забил гол в пустые ворота «черно-белых». Счет стал 4:2

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даааа! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаааа! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даааа!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и на этом еще не всё | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо и на этом еще не всё | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и на этом еще не всё

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За 20 секунд до конца игры снова в пустые ворота «Трактора» забил Алексей Береглазов. Матч закончился со счетом 5:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа 20 секунд до конца игры снова в пустые ворота «Трактора» забил Алексей Береглазов. Матч закончился со счетом 5:2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За 20 секунд до конца игры снова в пустые ворота «Трактора» забил Алексей Береглазов. Матч закончился со счетом 5:2

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСчет в серии 2:1 в пользу железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы следили за игрой не только на трибунах и в фан-зонах, но и в барах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы следили за игрой не только на трибунах и в фан-зонах, но и в барах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы следили за игрой не только на трибунах и в фан-зонах, но и в барах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая игра пройдет также в Челябинске 19 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледующая игра пройдет также в Челябинске 19 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая игра пройдет также в Челябинске 19 мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько эмоций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько эмоций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько эмоций

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подробный разбор матча со всеми интересными моментами опубликовали в этом материале. Также на сайте мы вели онлайн-трансляцию, где собрали всё самое яркое с матча финала плей-офф.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей Плей-офф Локомотив Трактор
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Комментарии
1
Гость
43 минуты
Кричали и плакали от счастья.
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