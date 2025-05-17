Спорт Финал плей-офф Кричали и плакали от счастья: как ярославцы болели за «Локомотив» в третьем матче плей-офф. Фото
Кричали и плакали от счастья: как ярославцы болели за «Локомотив» в третьем матче плей-офф. Фото
Показываем яркие кадры с фан-зон в Ярославле
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17 мая прошел третий матч (6+) финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Игра прошла на льду у соперника — в Челябинске. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников, счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.
Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. В фоторепортаже собрали яркие кадры с эмоциями болельщиков, переживающих за любимую команду.
Подробный разбор матча со всеми интересными моментами опубликовали в этом материале. Также на сайте мы вели онлайн-трансляцию, где собрали всё самое яркое с матча финала плей-офф.