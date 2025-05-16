Всю игру — как на иголках: показываем эмоции болельщиков с матча «Локомотив» — «Трактор»

15 мая прошел второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина (6+) между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» из Челябинска. Первая игра завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 1:2. По мнению болельщиков, команда должна была сыграть второй матч лучше — так это и случилось. В конце третьего периода на табло горели приятные для ярославцев цифры — 4:1.