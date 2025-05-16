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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Всю игру — как на иголках: показываем эмоции болельщиков с матча «Локомотив» — «Трактор»

Всю игру — как на иголках: показываем эмоции болельщиков с матча «Локомотив» — «Трактор»

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Фото болельщиков с матча «Локомотив»&nbsp;— «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФото болельщиков с матча «Локомотив»&nbsp;— «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фото болельщиков с матча «Локомотив» — «Трактор»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 мая прошел второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина (6+) между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» из Челябинска. Первая игра завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 1:2. По мнению болельщиков, команда должна была сыграть второй матч лучше — так это и случилось. В конце третьего периода на табло горели приятные для ярославцев цифры — 4:1.

Этот матч был наполнен эмоциями фанатов обеих команд. Болельщики кричали во все горло, показывали плакаты, переживали за любимых игроков. Мы собрали фоторепортаж в лицах.

Сложно найти такого болельщика, на котором нет эмблем «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСложно найти такого болельщика, на котором нет эмблем «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно найти такого болельщика, на котором нет эмблем «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты были уверены, что ярославская команда победит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты были уверены, что ярославская команда победит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты были уверены, что ярославская команда победит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты «Трактора» хором поддерживали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты «Трактора» хором поддерживали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты «Трактора» хором поддерживали игроков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же на «Арене-2000» был замечен Стас Ярушин, который переживал за челябинскую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же на «Арене-2000» был замечен Стас Ярушин, который переживал за челябинскую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же на «Арене-2000» был замечен Стас Ярушин, который переживал за челябинскую команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На матч с семьей пришел зампред Ярославской областной Думы Антон Капралов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа матч с семьей пришел зампред Ярославской областной Думы Антон Капралов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На матч с семьей пришел зампред Ярославской областной Думы Антон Капралов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый гол в ворота Даниила Исаева огорчил болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервый гол в ворота Даниила Исаева огорчил болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый гол в ворота Даниила Исаева огорчил болельщиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие приносят с собой плюшевых медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие приносят с собой плюшевых медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие приносят с собой плюшевых медведей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты не теряют бодрость духа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты не теряют бодрость духа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты не теряют бодрость духа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болеют за ярославскую команду и из других городов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолеют за ярославскую команду и из других городов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болеют за ярославскую команду и из других городов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сравнял счет во втором тайме. Арена гудит! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» сравнял счет во втором тайме. Арена гудит! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сравнял счет во втором тайме. Арена гудит!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После забитой шайбы болельщики бьют в палочки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле забитой шайбы болельщики бьют в палочки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После забитой шайбы болельщики бьют в палочки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты отдаются игре полностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты отдаются игре полностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты отдаются игре полностью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

При каждой шайбе все болельщики встают с мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри каждой шайбе все болельщики встают с мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При каждой шайбе все болельщики встают с мест

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лица были наполнены радостью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛица были наполнены радостью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лица были наполнены радостью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После второй шайбы «Локомотива» остается делать только «пу-пу-пу» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле второй шайбы «Локомотива» остается делать только «пу-пу-пу» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После второй шайбы «Локомотива» остается делать только «пу-пу-пу»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие красивые болельщицы у «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие красивые болельщицы у «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие красивые болельщицы у «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев внимательно следил за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Михаил Евраев внимательно следил за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев внимательно следил за игрой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже, когда счет был уверенным, болельщики все равно переживали за команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже, когда счет был уверенным, болельщики все равно переживали за команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже, когда счет был уверенным, болельщики все равно переживали за команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Кирова приехали поболеть за «Локо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз Кирова приехали поболеть за «Локо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Кирова приехали поболеть за «Локо»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конец матча. 4:1. По эмоциям Стаса Ярушина легко понять, кто выиграл | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонец матча. 4:1. По эмоциям Стаса Ярушина легко понять, кто выиграл | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конец матча. 4:1. По эмоциям Стаса Ярушина легко понять, кто выиграл

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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