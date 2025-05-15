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Спорт Финал плей-офф Звезда телесериала «Универ» приехал в Ярославль. Что он тут делает

Звезда телесериала «Универ» приехал в Ярославль. Что он тут делает

Рассказываем, какие планы у артиста

3 988
13 комментариев
Актер Стар Ярушин приехал в Ярославль | Источник: Стас Ярушин / Telegram Актер Стар Ярушин приехал в Ярославль | Источник: Стас Ярушин / Telegram

Актер Стар Ярушин приехал в Ярославль

Источник:

Стас Ярушин / Telegram

Звезда телесериала «Универ» (16+) Стас Ярушин приехал в Ярославль. Об этом актер сообщил у себя в телеграм-канале.

«Мы опять в Ярославль. Сегодня едем с дочей», — написал Ярушин в соцсетях.

Звезда ТНТ родом из Челябинска. Несмотря на то, что Стас Ярушин живет сейчас в Москве, но продолжает болеть за родную хоккейную команду — «Трактор». Актер приезжал на первый матч финальной серии плей-офф, который прошел в Ярославле 13 мая.

На игре работали журналисты 76.RU. Звездный гость из столицы попал в объектив камеры нашего фотографа.

15 мая в «Арене-2000» в Ярославле пройдет второй матч финальной серии плей-офф, на который и приехал Стас Ярушин. К слову, в первой игре победил «Трактор» со счетом 2:1.

Станислав Ярушин — актер, шоумен, телеведущий, певец и продюсер. Широко известен по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ» (16+), «Универ. Новая общага» (16+) и «Универ. 10 лет спустя» (16+), где играл роль пафосного мажора и сына олигарха.

Сейчас Стас Ярушин занимается авторским музыкальным проектом МУЗLOFT на YouTube. Там у него 1,63 млн подписчиков. В рамках программы ведущий со звездными гостями исполняют популярные песни и общаются. В гостях у Ярушина уже снялись Люся Чеботина, Александр Ревва, Ани Лорак, Женя Трофимов, Алексей Чумаков и др.

Смотрите хоккей?

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К слову, в Ярославской области организовали фан-зоны для просмотра матчей «Локомотива». Адреса локаций, откуда можно будет поболеть за любимую команду опубликовали по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стас Ярушин Хоккей Финал плей-офф
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Комментарии
13
Гость
15 мая, 23:30
Кому нужная эта мусорная информация?
Гость
15 мая, 19:23
это еще кто?
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