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Спорт Хоккеист ярославского «Локомотива» — о грядущей серии против «Трактора»: «Не вспоминаем прошлый год»

Хоккеист ярославского «Локомотива» — о грядущей серии против «Трактора»: «Не вспоминаем прошлый год»

Защитник рассказал подробности внутренней работы команды

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5 комментариев
Дмитрий Симашев рассказал о плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДмитрий Симашев рассказал о плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дмитрий Симашев рассказал о плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

5 мая, после выхода ярославского «Локомотива» в финал Кубка Гагарина, защитник Дмитрий Симашев рассказал 76.RU о работе с главным тренером команды Игорем Никитиным.

«В команде он немного другой, не как на публике. Он психолог — это правда, это все знают. Игорь Валерьеич сплачивает команду. В принципе, мы друг за друга всегда стоим, и он об этом нам говорит каждый день», — сообщил Дмитрий Симашев.

«Локомотив» вышел в финал после победы над «Салаватом Юлаевым» в 1/2 плей-офф. В сезоне 23/24 ярославцы проиграли в решающем этапе Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».

«Я думаю, у всех внутри сидит. Конечно, мы не вспоминаем прошлый год, но внутри у всех есть это ощущение. В этот раз выйдем по-другому», — сказал Дмитрий Симашев.

<p>Дмитрий Симашев</p><p>Дмитрий Симашев</p>

Рад, что мы вышли в финал. Сейчас самое интересное только начинается.

Дмитрий Симашев

защитник ярославского «Локомотива»

Во время плей-офф на льду происходит многое, в том числе — провокации. Ранее Егор Сурин рассказал о своих «фишках». Нападающий пытался вывести на эмоции вратаря «Авангарда» — Никиту Серебрякова. Дмитрий, являясь защитником, признался: быть провокатором — не его роль.

«Я с „Торпедо“ (в первом раунде плей-офф — Прим.Ред.) постоянно провоцировал кого-то. В Омске [„Авангард“] нет. Просто у нас у каждого своя роль. Была бы моя воля, я бы, может, даже похлеще чем Сурин этим занимался. Мы должны понимать, когда это можно делать, а когда нельзя. У нас есть ребята, которые это делают. Я — защитник, я не буду этим заниматься», — рассказал Дмитрий Симашев.

«Торпедо» для Симашева было особенным соперником. Многих хоккеистов из команды он знает со времен игры в МХЛ. В сезоне 22/23 ярославская молодежка «Локо» проиграла (6+)«Чайке» из Нижнего Новгорода в 1/2 плей-офф, а та в свою очередь стала финалистом, а в дальнейшем и обладателем Кубка Харламова.

«Локо» — молодежка ярославского «Локомотива».
«Чайка» — молодежка нижегородского «Торпедо».

Вот уже вторую серию ярославский «Локомотив» начинает с поражения в первом матче. С «Авангардом» ярославцы сыграли со счетом 1:4 (6+), с «Салаватом Юлаевым» — 1:3 (6+). Первые матчи серий проходили на домашнем льду «Локомотива».

«Мы не были собой. Сейчас опыт уже есть. В следующей серии мы выйдем как надо», — пообещал Дмитрий Симашев.

6 мая стал известен соперник ярославского «Локомотива». Мы подробно разобрали его сильные стороны.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф Кубок Гагарина Хоккей
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Комментарии
5
Гость
8 мая, 18:49
Самара за Ярославль. Вот уже 29 лет.
Гость
8 мая, 07:56
Паровоз или Трактор, у кого силёнок больше ?
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