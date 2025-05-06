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Спорт Ярославский «Локомотив» узнал своего соперника по финалу плей-офф: сразятся лидеры

Ярославский «Локомотив» узнал своего соперника по финалу плей-офф: сразятся лидеры

Впереди решающий этап

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12 комментариев
«Локомотив» узнал своего соперника по плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» узнал своего соперника по плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» узнал своего соперника по плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

6 мая стал известен соперник ярославского «Локомотива» в финале плей-офф. Им станет челябинский «Трактор». Команда победила в серии с московским «Динамо» со счетом 4:1.

«Хорошая команда, будем готовиться», — сообщил нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин в разговоре с 76.RU после матча (6+) с «Салаватом Юлаевым» во время обсуждения возможного соперника.

Ярославский «Локомотив» победил на своем льду в пятом матче (6+) против «Салавата Юлаева» и обеспечил проход в финал плей-офф. Счет в серии у финалистов одинаковый. И ярославцы, и челябинцы завершили третий раунд со счетом в серии 4:1.

Первый матч (6+) пройдет на льду «Локомотива» 13 мая. О расписании последнего этапа плей-офф мы уже писали. Игры будут через день.

Челябинский «Трактор» занял первое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде команда сыграла против владивостокского «Адмирала» и победила со счетом 4:2, во втором против минского «Динамо». Серия завершилась победой со счетом 4:1.

У челябинской команды надежный вратарь, а среди полевых игроков есть лидер среди бомбардиров плей-офф. Подробный разбор «Трактора» поможет понять соперника лучше.

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Комментарии
12
Гость
8 часов
ЛОКО ---Ярославль с вами и за вас 👏👏👏💪💪💪, вы силачи 💪💪💪, мы с вами ❤❤❤
Гость
6 часов
кто выигрывал чемпионат-тот не выигрывал кубок..., но может в этом сезоне Локомотиву удаться переломить эти суеверия,или приметы!
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