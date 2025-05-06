Потолок возможностей Уфы? Как «Салават Юлаев» проиграл полуфинал «Локомотиву» — разбор

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 4:2. В серии 4-1 Источник: Варвара Киселева / 76.RU











5 мая ярославская команда «Локомотив» по итогам пяти матчей серии с уфимской командой «Салават Юлаев» вышла в финал Кубка Гагарина. Салаватовцы проиграли железнодорожникам со счетом 4:2 (6+), по итогам пяти матчей счет в серии составил 4-1.

Наши коллеги из UFA1.RU публикуют полный разбор последней для Уфы игры сезона. Далее — мнение хоккейного обозревателя Азамата Шавлукова.

Газимов в атаке — всё, что вам надо знать о длине скамейки

По ходу сезона Александр Шаров и клуб договорились расторгнуть контракт, и форвард перешел в «Автомобилист». Перед дедлайном не игравший Алексей Пустозеров договорился с «Ак Барсом». До этого расстались с Матвеем Гуськовым, тот стал игроком «Динамо».

Да, в первом случае удалось закрыть брешь в составе за счет Скотта Уилсона (но он, в отличие от Шарова, даже теоретически не центр), а два других игрока особо не были нужны, но во всех трех случаях менеджмент не получил компенсации в виде игроков.

Как следствие, на фоне травм приходится заявлять четвертым центром защитника Ильдана Газимова, потому что по юниорам он играл на позиции нападающего. Ему не пришлось становиться на «точку» — игровое время было ограниченное (сыграл всего 1:58), часть смен игроки топ-6 проводили в смешанных сочетаниях. Что с учетом 18 игр позади не добавляло свежести.

Радулов открыл счет

Обе команды начали активно, но без моментов. «Юлаевцы» получили шанс вырваться вперед благодаря заработанному Артемом Горшковым большинству. Эти две минуты прошли не то что без бросков по воротам (лишь один блокшот «Локомотива»), гости даже не могли четко расположиться в зоне: входы блокировались, однажды был офсайд.

Классика — не забиваешь ты, забивают тебе. Через 71 секунду после окончания штрафа Максима Березкина хозяева открыли счет.

Радулов открыл счет в пятом матче с «Салаватом Юлаевым» Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

После вброса ярославцы начали разыгрывать свою стандартную схему с дальним броском и попыткой добить или переправить. В каком-то смысле это им удалось: после броска в борт шайбу укротил Егор Сурин. Он же доставил ее на пятак, где все словно забыли про Александра Радулова, который создавал трафик всю смену и даже был сбит Григорием Паниным с ног, но как будто после этого оборона решила, что этого достаточно.

В плей-офф «юлаевцы» лишь восемь раз допустили более 5 бросков по воротам со своего пятака, но в шести случаях потерпели поражение.

Период закончился со счетом 4-10 по броскам в створ, но при этом по содержанию «Салават» с 12-й минуты прибавил, проведя пару позиционных атак, во многом державшихся на борьбе и скорой доставке на синюю линию.

На пресс-конференции Виктор Козлов говорил о том, что «Локомотив» много забросил с ошибок уфимцев. Он не уточнил, о каких именно голах речь, но ясно, что не стоит пропускать на пятак лидера по создаваемому трафику и просто одного из лучших игроков в истории КХЛ.

Уилсон сравнял счет

Снова удаление Березкина в атаке (на Вязовом!), снова две минуты 5 на 4 не были реализованы, но на сей раз удалось забросить сразу после.

Уилсон сравнял счет в матче Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

Ремпал эффектно и эффективно убрал соперников и набросил на пятак. Шайба отскочила как раз от упавшего соперника, сбив фокус Даниилу Исаеву. Занятно, как Уилсон прибыл на пятак от лицевого борта перед тем, как добавить.

Первый в полуфинале и седьмой в плей-офф гол Уилсона. В последний раз забивал шесть игр назад, в пятом матче со «Спартаком» (6+).

Примерно до середины периода бело-зеленые продолжали вести игру. Ключевое — что быстро и слаженно выходили из-под давления. Впервые за полуфинал «Локомотив» не смог подавить «Салават».

В контексте серии — вполне обычные показатели прессинга, но «Локомотив» всё еще лучше входил и мешал доводить шайбу до ворот Источник: Азамат Шавлуков / UFA1.RU

Постепенно ярославцы вернули себе контроль, причем обошлись без большинства. Еще одно достижение уфимцев — в этом матче они вообще не удалялись. Один раз, впрочем, были на грани: Артему Горшкову простили удар против Мартина Герната.

Самый яркий гол «Локо» в серии?

Сурин забил один из самых красивых голов в серии Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

Ярославцы на своей синей перехватили предназначавшуюся Александру Черному шайбу и передали направо Радулову. На него пошли Науменков и Хмелевский, но он отправил шайбу мимо обоих… Не Георгию Иванову.

Номер 10 мог принять под неудобную руку, но пропустил шайбу дальше Егору Сурину, против которого не действовал Денис Ян. Юный талант сразу вогнал шайбу под перекладину.

В плей-офф 2025 Уфа пропустила 21 из 50 шайб в начальные или заключительные 5 минут периодов.

Хмелевский сравнял после броска Цулыгина

Третий период напоминал первый, из-за того, что поначалу не было моментов.

Хмелевский сравнял счет Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

Атака началась с грамотных действий Шелдона Ремпала в средней: получив пас, он обвел Дениса Алексеева, а затем передал Скотту Уилсону мимо Александра Полунина. Скотт дождался, пока синюю пересекут Ремпал и Цулыгин, и сделал подкидку Ярославу.

Никита Кирьянов прервал пас в воздухе, но Цулыгин всё равно получил шайбу и сразу бросил верхом, а ярославцы снова зря пластались: Дмитрий Симашев фактически выключил себя из момента.

Сурин — герой вечера

Ответ не заставил себя долго ждать — через 4:13 «железнодорожники» снова вышли вперед.

Сурин оформил дубль Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

Иванов и Радулов встали на пути Ремпала в средней, и Радулов сразу передал Сурину вперед. Как назло в это время «юлаевцы» проводили смену и фактически оголили тыл. Сурин зашел в атаку без помех.

Его успел накрыть Хмелевский, но пацан вырвался вперед, выставил корпус и пробил Вязового низом с неудобной руки. Семен на мгновение выдвигал клюшку, но, кажется, тут стоило сразу выходить дальше и закрывать вниз.

Это пятый гол Сурина в плей-офф, третий в серии. Любопытно, что такие важные голы «Локомотив» забросил не своим базовым образом, а за счет мастерства и борьбы. Может, это изменит их философию?

Радулов забросил в пустые

Игра была относительно открытая для этой серии. На 57-й минуте и «Салават» провел годную «позиционку», и «Локомотив» мог остро отвечать на пятаке усилиями Артура Каюмова.

В итоге тренеры перешли на формат 6 на 5, и игра вскоре де-факто закончилась.

Хотя вбрасывание в зоне хозяев и было выиграно, шайба очень быстро покинула их зону, и пришлось начинать всё заново. Ремпал в средней сделал пас Цулыгину, но Ярослав почему-то отпустил шайбу. На входе в атаку был ограблен, и затем последовал разящий бросок, который вывел «Локомотив» в финал.

Радулов также оформил дубль Источник: матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+), 5 мая 2025 год, КХЛ

На этом было фактически всё. Сезон «СЮ» продлился ровно восемь месяцев и закончился на стадии полуфинала.

Впервые за серию удалось выиграть «точку» в своей зоне Источник: Азамат Шавлуков / UFA1.RU

Как можно оценить полуфинал и плей-офф?

Есть недосказанность — в третьем и пятом матчах были отдельные годные отрезки, в которых удавалось быть быстрее и острее Ярославля, но только отрезки. Будь состав глубже и свежее, возможно, удалось бы выжать из них больше. Отсутствие длины скамейки серьезно уменьшило шансы клуба.

0 шайб в большинстве за серию — не дело. По крайней мере, удалось лучше, чем до этого, сыграть в меньшинстве. Итоговый процент стал хотя бы не худшим в истории Кубка Гагарина.

И слишком много Уфа привезла себе сама. Индивидуальные ошибки Ярослава Цулыгина очень выделяются на фоне остальных, потому что больше никто, даже Никита Зоркин, так часто не ошибался технически.

Разумеется, «Локомотив» больше готов. Но в четвертом матче «юлаевцы» практически не дали боя, а это аж целый матч. Другого в запасе не было и не могло быть.

Из позитивного и по серии, и по плей-офф в целом — команда получила ни с чем не сравнимый опыт, а игроки серьезно выросли. Оказалось, что Владислав Ефремов и Алексей Василевский могут забивать в нужнейшие моменты, а Семен Вязовой переиграл в воротах более опытного Александра.

В целом плей-офф получился ярким и запоминающимся. Впервые с 2022-го года Башкирия увидела настоящее кубковое сражение, а не шестиматчевый «огрызок» в первом раунде. Камбэк с 1-3 против «Спартака» — элитная история. Две победы в матчах номер семь — гордость для хоккея в республике.

Какое будущее ждет «СЮ»

Зависит от того, сможет ли клуб правильно оттолкнуться от этого полуфинала. В предыдущие постчемпионские случаи этого не удавалось:

после полуфинала 2014: Андрей Василевский отправился в НХЛ защищать ворота «Тампы» и бить рекорды, топ-снайпер Игорь Мирнов выбрал «Ак Барс», и вскоре его карьера пошла на спад, клуб не справился с кадровыми составами, пережил финансовый кризис, выбыл в первом раунде-2015;

после полуфинала 2016: оказалось, что Игорь Захаркин не очень готовит команду с лета и много конфликтует с игроками, команда пережила массу травм (главные: Игорь Григоренко и Андреас Энгквист), вратари не справлялись, снова вылет в первом раунде;

после полуфинала 2019: продолжала феерить тройка Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен и блистать в воротах Юха Метсола, но не всегда у них была подмога, в первом раунде удалось всё-таки пройти «Авангард» с включившим пылесос Игорем Бобковым, но коронавирус и руководство не позволили понять, на что способен Николай Цулыгин как главный тренер — последовало назначение Томи Ламсы (0-4 от «Ак Барса» в 2021-м).

Если менеджмент углубит состав хотя бы в защите, найдет хотя бы одного приличного центрального, атакующего защитника и специалиста по меньшинству в тренерский штаб, то даже при сохранении нынешней группы лидеров есть шанс зарубиться за большее, чем 1-4 в полуфинале.