Наставник «Локомотива» прокомментировал жесткое столкновение хоккеистов во время матча в Уфе

Игорь Никитин прокомментировал вторую победу «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (6+). Игра в Уфе завершилась со счетом 2:4, счет в серии — 1:2 в пользу ярославцев.

«Очередная тяжелая игра. Очень много движения. Готовимся к следующей», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на после матча.

«Локомотив» забил с первого большинства. В составе команды отличились Алексей Береглазов, Никита Кирьянов, Александр Радулов и Максим Березкин. От «Салавата Юлаева» забили Владислав Ефремов и Александр Хмелевский.

На послематчевой пресс-конференции журналисты обратили внимание на то, что в прошедших трех играх серии «Локомотив» пропускает на старте периодов.

«Это не про настрой. Уже вопросы, мне кажется, не уместны. Две команды, стоящие друг друга, играют. Наверное, это больше стечение обстоятельств», — ответил на вопрос журналистов Игорь Никитин.

Наставник ярославцев также рассказал, как работал с командой после жесткого приема, травмы уфимского хоккеиста Петра Хохрякова и удаления Никиты Черепанова.

«Это моя работа. Нужно было парней сфокусировать на меньшинстве, здесь всё достаточно понятно. Ребята отсражались, там уже не хватило чуть-чуть. Это естественно. <…> Еще раз скажу, играют две достойные команды, и ни одна из них не может контролировать всю игру», — сказал Никитин.

Он также прокомментировал травму Байрона Фрэза, он врезался в борт во втором периоде.

«Байрона не просто заменить, но парни молодчики, кто на точки вставал. Это как жизнь. Появился шанс, нужно им воспользоваться, — ответил Игорь Никитин. — Это хоккей, это же не компьютерная игра. Кто быстрее реагирует на ошибки, кто правильно может ими воспользоваться и не стрессовать, тот и контролирует».

Главный тренер «Локомотива» пожелал здоровья салаватовцу Петру Хохрякову:

«Петьке здоровья, однозначно. Я знаю Никиту, там не было никакого умысла. Когда ты в угол идешь с шайбой, нужно быть готовым».