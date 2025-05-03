«Локомотив» одержал победу в четвертой игре серии против «Салавата Юлаева»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в четвертой игре (6+) серии против «Салавата Юлаева». Матч состоялся в Уфе 3 мая. Железнодорожники выиграли со счетом 3:0.
В первом периоде шайбу забросили Даниил Тесанов и Илья Николаев. Для последнего это первый гол в плей-офф. Во втором периоде шайбу в ворота соперника забросил Егор Сурин.
«Это плей-офф. Командный вид спорта. Поэтому нам без разницы кто забивает, главное — результат команды. Серия продолжается, готовимся к следующей игре», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после игры в интервью КХЛ.
Счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников. Следущая игра состоится 5 мая в Ярославле.