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Спорт «Локомотив» одержал победу в четвертой игре серии против «Салавата Юлаева»

«Локомотив» одержал победу в четвертой игре серии против «Салавата Юлаева»

Игра завершилась в Уфе

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1 комментарий
«Локомотив» одержал победу в Уфе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU «Локомотив» одержал победу в Уфе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» одержал победу в Уфе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» одержал победу в четвертой игре (6+) серии против «Салавата Юлаева». Матч состоялся в Уфе 3 мая. Железнодорожники выиграли со счетом 3:0.

В первом периоде шайбу забросили Даниил Тесанов и Илья Николаев. Для последнего это первый гол в плей-офф. Во втором периоде шайбу в ворота соперника забросил Егор Сурин.

«Это плей-офф. Командный вид спорта. Поэтому нам без разницы кто забивает, главное — результат команды. Серия продолжается, готовимся к следующей игре», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после игры в интервью КХЛ.

Счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников. Следущая игра состоится 5 мая в Ярославле.

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Локомотив Салават Юлаев Плей-офф
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Комментарии
1
SergeyYAR76
3 минуты
молодцы ребята , бились хорошо.
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