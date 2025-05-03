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Спорт «Готовимся серьезно»: главный тренер «Локомотива» подвел итоги игры в Уфе

«Готовимся серьезно»: главный тренер «Локомотива» подвел итоги игры в Уфе

Игорь Никитин высказался на пресс-конференции

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1 комментарий
Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе. Игра против «Салавата Юлаева» (6+) состоялась 3 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославцев.

«Хорошие голы забили в первом периоде. Это позволило нам иметь преимущество. Готовимся к следующей», — коротко сказал Игорь Никитин.

Все три гола в сегодняшней игре забросили молодые игроки: в первом периоде это были Даниил Тесанов и Илья Николаев, во втором — Егор Сурин. На пресс-конференции журналисты спросили у Никитина, что он об этом думает.

«Для игроков это, наверное, значимо в личном плане. А для команды значима командная победа. Какая разница, сколько тебе лет? Этим команда и отличается, что она едина», — объяснил свою позицию главный тренер.

<p>Игорь Никитин </p><p>Игорь Никитин </p>

Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это значит, что старшие помогают им.

Игорь Никитин

главный тренер ХК «Локомотив»

Тренер ярославцев также отметил, что вместе с командой разбирал противника.

«Прекрасно знаем, с кем играем, знаем статистику. Потому готовимся серьезно», — добавил Никитин.

Напомним, счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников. Следущая игра состоится 5 мая в Ярославле.

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Комментарии
1
Гость
21 минута
победа будет за локомотивом...
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