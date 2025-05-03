«Готовимся серьезно»: главный тренер «Локомотива» подвел итоги игры в Уфе

Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе. Игра против «Салавата Юлаева» (6+) состоялась 3 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославцев.

«Хорошие голы забили в первом периоде. Это позволило нам иметь преимущество. Готовимся к следующей», — коротко сказал Игорь Никитин.

Все три гола в сегодняшней игре забросили молодые игроки: в первом периоде это были Даниил Тесанов и Илья Николаев, во втором — Егор Сурин. На пресс-конференции журналисты спросили у Никитина, что он об этом думает.

«Для игроков это, наверное, значимо в личном плане. А для команды значима командная победа. Какая разница, сколько тебе лет? Этим команда и отличается, что она едина», — объяснил свою позицию главный тренер.

Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это значит, что старшие помогают им. Игорь Никитин главный тренер ХК «Локомотив»

Тренер ярославцев также отметил, что вместе с командой разбирал противника.

«Прекрасно знаем, с кем играем, знаем статистику. Потому готовимся серьезно», — добавил Никитин.