«Готовимся серьезно»: главный тренер «Локомотива» подвел итоги игры в Уфе

Главный тренер ярославского «Локомотива» высказался о победе в Уфе. Игра против «Салавата Юлаева» (6+) состоялась 3 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославцев.
«Хорошие голы забили в первом периоде. Это позволило нам иметь преимущество. Готовимся к следующей», — коротко сказал Игорь Никитин.
Все три гола в сегодняшней игре забросили молодые игроки: в первом периоде это были Даниил Тесанов и Илья Николаев, во втором — Егор Сурин. На пресс-конференции журналисты спросили у Никитина, что он об этом думает.
«Для игроков это, наверное, значимо в личном плане. А для команды значима командная победа. Какая разница, сколько тебе лет? Этим команда и отличается, что она едина», — объяснил свою позицию главный тренер.
Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это значит, что старшие помогают им.
Тренер ярославцев также отметил, что вместе с командой разбирал противника.
«Прекрасно знаем, с кем играем, знаем статистику. Потому готовимся серьезно», — добавил Никитин.
Напомним, счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников. Следущая игра состоится 5 мая в Ярославле.