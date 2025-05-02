Неплохо — этого мало против «Локо». Разбор матча между ярославскими хоккеистами и «Салаватом»

«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 2:4. В серии — 1–2 Источник: «Салават Юлаев»











1 мая «Уфа-Арена» принимала полуфинал Кубка Гагарина (6+). «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива». Железнодорожники обыграли соперника со счетом 4:2.

Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают о голах, травме Петра Хохрякова, спорном удалении Дениса Яна, ошибках и изменениях в игре команды Виктора Козлова.

В очередной раз начали активно, но в очередной раз пропустили в меньшинстве

Возникло впечатление, что у Виктора Козлова было два плана на игру: план А действовал до пропущенной, план Б активировался после 0:1.

План А выглядел как косплей «Локомотива» (кстати, на матче были болельщики в образе Хюррем и Сулеймана из «Великолепного века» (16+), и я не знаю, где еще про это сказать). Это означает, что уфимцы стремились скорее поставить игрока на чужой «пятак» и набросить или бросить. Так, 4 из 11 бросков по воротам в первой двадцатиминутке были от синей.

Ритм сломала подножка от Данила Алалыкина в чужой зоне после вообще-то симпатичной атаки с оставлением Петру Хохрякову. Алалыкин снес Байрона Фрэза, гости устроили выход 1 в 0 на отложенном штрафе.

Подножка в исполнении Алалыкина Источник: КХЛ

За 13 секунд до окончания штрафа — 0:1.

0:1 — Береглазов Источник: КХЛ

Закрывая зону, Максим Березкин попал под давление, но не раздумывал — сразу развернулся и передал Алексею Береглазову. Номер 5 пасовал в глубину Артуру Каюмову и проехал мимо двух юлаевцев, а затем прокатил за спиной Петра Хохрякова ближе к воротам. Сам Березкин оказался за спинами обороняющихся.

Примечательно, что, когда был дан пас, Максим Шалунов чуть продвинулся вперед, открываясь. Пока Каюмов сбрасывал с плеч Ярослава Цулыгина (с его ростом и длиной клюшки идти в отбор? Лучше было бы хитовать), Береглазов обосновался у левой штанги, Шалунов — у правой.

Каюмов добавил ногами, оторвался от Цулыгина, двинув за ворота, а Березкин проехал мимо Владислава Ефремова и отозвался на пас Каюмова. Береглазов со своим ростом в 194 см (и он не самый высокий в команде) не только закрыл обзор Семену Вязовому — шайба отскочила в ворота от него.

Почему он смог это сделать, ведь рядом был Хохряков? Вероятно, Петр решил, что рискованно идти на перехват передачи, оставляя сзади Шалунова (Каюмов мог прокатить за воротами и отдать ему), поэтому ограничился тем, что выставил клюшку, но этого не хватило.

В итоге быстрое принятие решения от Ярославля, недостаточное движение, жесткость и внимательность от Уфы вывели на табло единицу.

Потом словно активировался план Б. Хозяева взвинтили темп и добавили вброс. Обычно вбросом Уфа начинает не более 20–25% атак, но на сей раз — почти 37%. И это притом, что от этого (так тоже часто бывает) в основном отказались к третьему периоду.

Козлов не скрывал секрет Полишинеля — это мера против ярославской средней зоны. На третьей минуте их 2–2–1 с циклическим прессингом нападающего на вершине очень серьезно мешали выйти из защиты. Так в КХЛ не душит никто.

На восьмой минуте отличную возможность не реализовал Саша Хмелевский: попал выше ворот после перехвата. На девятой как раз после вброса была достойная позиционка. В итоге в отрезок между двумя рекламами «Юлаев» превзошел соперника по качеству входа 5 на 5 со счетом 9–3 против 3–2.

Но как раз после девятой минуты серьезных моментов в первом периоде больше не было. Значимо, что «Локомотив» справился с первой вспышкой и дальше был хладнокровен.

Не раз они пластались у своих штанг, прерывая пасы на убойную позицию. Пару раз у бортов они специально не спешили с разгоняющим пасом вперед, чтобы стянуть прессингующего и срезать его передачей вперед.

Тем не менее зелено-синие хотя бы отодвинули фронт. У лидера Запада начался отрезок из 13 минут 4 секунд вообще без бросков по воротам Семена Вязового. А в начале второго игрового отрезка башкирской команде удалось забить.

Наглядно видно, кто когда доминировал Источник: Азамат Шавлуков

В каждом матче серии «СЮ» забрасывает на старте периода. Ефремов снова сработал на добивании

Пятый гол четвертого центра в плей-офф сравнял счет в третьем матче второй команды Востока против первой команды всей лиги.

1:1 — Ефремов Источник: КХЛ

Значимо, что эту атаку удалось начать быстро.

Пас Никиты Зоркина из своей в центр, в касание перевод на синюю — и вот уже 2 в 2. Александр Черный выждал соперника и срезал его передачей на Артема Горшкова, пока за спинами участников событий бежал Владислав Ефремов.

Горшков ударил по тормозам и этим выключил из момента распластавшегося соперника. Он бросил верхом, а Ефремов (178 см роста), хоть против него и действовал Березкин (192 см роста), добил.

И это уже не первый подобный гол от четвертой тройки — очень похоже забрасывал Ефремов в шестой игре со «Спартаком».

Короткое время подопечные Виктора Козлова продолжали в том же духе. Но снова ситуацию испортило удаление. Через 95 секунд после гола Ефремова Шелдон Ремпал внезапно «надел пиджак» на Никиту Черепанова, чтобы тому не достался пас.

Запрещенные обнимашки Источник: КХЛ

Кроме концовки, это меньшинство прошло без особых проблем. Заметно, что «Локомотив» делает много плохих передач наверх на ровном месте. Странный брак.

Всё шло неплохо. Но «Локомотив» вышел вперед после нелепого паса Цулыгина в своей зоне

Эталонный пример того, как техника подводит юлаевцев в обороне. И того, что хоккей — это игра моментов: один дурацкий отскок способен обнулить приличный отрезок.

1:2 — Кирьянов Источник: КХЛ

Вброс гостей, последующий прессинг, Ярослав Цулыгин, подняв руку и сигнализировав партнерам, принял шайбу за воротами и накоротке сделал неточный пас Александру Жаровскому. Он зачем-то — в спешке из-за настигающего Максима Березкина? — поднял шайбу. Перед этим Петр Хохряков оставил центр и отъехал к борту.

Шайба отскочила от Жаровского в оставленный Хохряковым центр, где ее накрыл едва вышедший соперник. Он успел бросить мощно и верхом прежде, чем бросок был заблокирован. Это первый гол 22-летнего Никиты Кирьянова в Кубке Гагарина.

На пресс-конференции Козлов сказал, что это «стечение обстоятельств». При всём уважении к главному тренеру, но так можно сказать о чем угодно. Гол последовал из технической ошибки номера 73. Не сказать, что Ярослав регулярно вносит в игру команды настолько много, чтобы раз за разом оставаться в составе.

Упустили нить игры и пропустили от Радулова «в раздевалку»

За 35,6 очередной перехват в атаке упрочил преимущество «железнодорожников».

1:3 — Радулов Источник: КХЛ

Номер 47 сам перехватил, «железнодорожники» быстро подняли наверх и в касание передали под наброс Александру Елесину, у которого был для этого коридор. Понимаю, почему Ян не успел выкатить на блокшот, не понимаю, почему не пластался. Елесин сразу набросил, Александр Радулов появился на траекторию в последний момент и подбил так, чтобы шайба срикошетила в ворота.

Гол не самый элегантный, но он создан за счет давления, скорости и взаимопонимания. «Салават» потерял в этой смене концентрацию. И в восьмой раз в этом плей-офф пропустил в конце периода.

Тяжело понять, почему после матча и Хмелевский, и Козлов положительно оценивали второй период. Он снова прошел с огромным преимуществом гостей. Уфимцы в конце допустили четыре подряд проброса, проиграли 5 на 5 качество входа 7–8 против 16–3 и перестали бросать по воротам (11 минут 22 секунды на стыке второго и третьего).

Лютый вход от «Локомотива» и снова плохое доведение шайбы до ворот Источник: Азамат Шавлуков

Третий период был начат активно, но, кроме штанги от Артема Пименова, долго ничем не запоминался. «Локомотив» четко играл в защите, много прерывал передачи и выглядел готовым к тому, чтобы без приключений довести матч до победы. Как мы уже знаем, довели, но еще с какими приключениями.

Черепанов травмировал Хохрякова. Центрального унесли на носилках

После матча стало известно, что шейный отдел не пострадал Источник: КХЛ

Силовой был до того, как номер 62 овладел шайбой. По итогу совещания рефери выписали Никите Черепанову 5 + 20. Фан-сектор скандировал имя нападающего, а когда началось большинство — «Бейтесь за Петю».

«СЮ» заменил вратаря на шестого полевого. В большинстве не забили, но забили сразу после

2:3 — Хмелевский Источник: КХЛ

Исаев изначально в стойке. Он так далеко впереди не чтобы сократить угол обстрела, а чтобы лучше видеть в условиях трафика. Бросок Цулыгина низом не был никем переправлен, но после отскока от борта добил Шелдон Ремпал.

Исаев успел среагировать. Он перекрыл низ, но остался сидеть и не сразу занял позицию. Ремпал совершил подбор и вернул Цулыгину. Ярослав улучшил позицию, дождался, пока аж двое не выкатят под блокшот (вспоминается серия со «Спартаком» — там тоже были избыточные попытки заблокировать), мощно бросил верхом.

Трафик создавали Денис Ян и Саша Хмелевский. Американец добил в суете. Это его второй гол в серии — в первом матче отправил шайбу в пустые.

Технически это довольно несложная шайба, как и гол Ефремова. Ценно, что юлаевцы не уходили в лишний академизм, но и не бросали бездумно. Такое нужно и дальше.

На 57-й Николаев в атаке поставил подножку Цулыгину. Никитин долго не выпускал игроков на меньшинство, а после говорил, что фола «не было»

Удаление Николаева Источник: КХЛ

Был: в пылу момента гости не заметили, что Николаев угодил клюшкой в конек Цулыгину между голенью и усилением задней части ботинка («задний язычок», как сказал Александр Хаванов), что на повторе видно на 0:31–0:34.

Хмелевский… не сравнял на 58-й : перед голом Ян ударил соперника по лицу. Эпизод вызвал много споров

Уфимцы сразу сняли вратаря и через 91 секунду забросили. Но из-за того, что Ян заехал клюшкой по лицу Георгия Иванова, гол отменили, а самому Денису выписали четыре минуты.

Почти 3:3 и нарушение Яна Источник: КХЛ

После игры Хмелевский сказал, что гол «забрали» и они должны были играть в овертайме (в расшифровке интервью клуб исключил эти реплики, хотя вокруг было полно камер и диктофонов).

Клуб публиковал видео разговора Акузовского с Виктором Козловым, но речь слышна очень плохо даже после попытки очистить аудио от шума. Кажется, что в конце разговора судья ссылается на то, что Ян не играл по шайбе (одна из причин «оправдания»), но в официальном ответе про это не говорится.

Многие болельщики «Салавата» трактовали момент так, что Георгий Иванов сам поддел клюшку Яна, ударил ею сам себя и по этой причине удаление выписано ошибочно.

Давайте вникать.

Главный судья Николай Акузовский зафиксировал нарушение и начал поднимать руку еще до «почти голевого» броска Хмелевского, а окончательно поднял руку и дал свисток до того, как шайба пересекла линию.

Следовательно, рефери в любом случае просмотрели бы эпизод в следующей паузе. Это можно увидеть на 0:07–0:08.

Георгий Иванов поддел клюшку Яна (1:10). Но проблема в том, что перед ударом клюшка Яна оторвалась (1:11) от клюшки Иванова и уже потом был нанесен удар.

Отрыв клюшки Яна от клюшки Иванова Источник: КХЛ

Согласно официальному руководству по судейству (стр. 130, правило 60.1), игрок обязан отвечать за свою клюшку. Отрыв послужил аргументом к тому, что Ян мог остановиться, но не проконтролировал свою клюшку и ударил.

В 19:25 (спустя 61 минуту после окончания матча, в 18:24 по Уфе) КХЛ опубликовала разъяснение руководителя департамента судейства Константина Оленина:

— Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Дениса Яна, а затем вторым движением Ян акцентированно бьет своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высоко поднятой клюшкой и наносит повреждение сопернику.

Это очень скупой ответ, в котором не проясняется, почему Ян именно акцентированно бьет Иванова. Комментарий лиги должен снимать все вопросы, а не плодить новые.

Из тех повторов, что имеются на сайте лиги, акцентированный удар неочевиден. Нейтральный зритель может сделать вывод, что движение — даже после отрыва — произошло по инерции.

В руководстве по судейству не обговаривается удар по инерции, а под возможные исключения этот момент не попадает.

60 на 40 верю, что нарушение было, потому что Акузовский находился рядом и видел больше, чем на видео, и формально после отрыва клюшки Ян за нее в ответе.

Но речь не о том, со скрипом какой громкости верить, — комментарий должен быть ясным и исчерпывающим, с кучей ракурсов и замедленных повторов. Такого ответа нет. Поэтому Уфа имеет право на недовольство и официальный запрос.

Проиграл ли «СЮ» из-за этого? Конечно, нет. Речь исключительно о разъяснении конкретного эпизода. В межсезонье не повредит обговорить удары по инерции и возможность подключать «военную комнату» в Москве для коллегиального решения.

Ваше мнение: нарушил ли Ян правила против Иванова? Да, отрыв был, рефери правы Нет, ведь всё начал Иванов, ошибка судьи

Вязовой сменился на шестого полевого. Гости забросили в пустые

2:4 — Березкин Источник: КХЛ

Николаев вышел из штрафного бокса, начал давить Цулыгина, после падения шайба досталась гостям, и они реализовали самый легкий выход 2 в 1 в этой серии. Так «железнодорожники» выиграли первый в истории КХЛ майский матч.

Ярослав, безусловно, помог с 2:3 и заработал на себе удаление, но он не давил Каюмова перед 0:1, его плохой пас привел к отскоку перед 1:2, и его ограбили перед 2:4. Матч номер 3 у Цулыгина получился плохим.

В том числе из-за такого «Салавату» нужна глубина состава в обороне, чтобы была не ротация, а борьба за место в составе. Ни один игрок не должен набирать себе лично опыт своими ошибками, пока проигрывает вся команда.

Вы бы заявили Цулыгина на следующую игру? Да, иначе молодых не вырастить, надо думать о будущем Нет, он слишком много ошибается, надо спасать полуфинал

Какова надежда на 2–2 в серии?

«Салават», может быть, неплох, когда добавляет в темпе и агрессии. Уфимцы больше вбрасывали, больше боролись, больше бросали — и забивали — базовыми методами, но также по возможности, когда четко контролировали шайбу, стремились разыграть и передать под бросок с убойной дистанции.

Уфа не проваливает серию тактически, но серьезно уступает в физике, движении, отлаженности (откуда и следует безжалостное давление «Локомотива») и, что самое неприятное, в технике.

Ненужные удаления, технический брак, море проигранных вбрасываний, слабое меньшинство, кадровые потери — это практически неустранимо за один день. Это было и хоть в какой-то степени, но будет. И «Локомотив» умеет на этом играть.

Да, можно сосредоточиться и минимизировать фолы, но в такой жесткой игре это очень трудно. Брак совсем не спрятать. Вбрасывания — да, можно «доедать» крайними и защитниками, но быстро этому не обучить. Меньшинство — больная тема уже месяц с лишним. Состав: у Джошуа Ливо новая травма, Нэйтан Тодд не готов, выбыл Петр Хохряков.

Шанс «СЮ» в том, чтобы в первом периоде довести начатое до конца. Команде удается приемлемый старт, но потом следует какая-то ерунда вроде подножки Алалыкина в атаке, и это ломает ритм. Если ты отдаешь Ярославлю шайбу, потом очень тяжело ее вернуть.

Такого сложного соперника, как «Локомотив», у «СЮ» не было как раз со времен последнего полуфинала. И то, с тем «Авангардом» решала игра, а не работа. Команду Игоря Никитина (который, кстати, с ЦСКА тот самый «Авангард» победил в финале 4–0) не переработать, можно только переиграть.

Вытащить все ресурсы, первыми забросить, максимально не отпускать инициативу и терпеть в остальное время. Хотя бы надо создать задел на старте. Как в регулярке, отыграться не получится: не та физика, не то сопротивление.

В этой игре было и хорошее. Снова уфимцы сумели более или менее уберечь «пятак»: оттуда лишь пять бросков в створ, хоть один из них и является голевым отскоком от Береглазова.

По контролю шайбы (19:08–13:07), времени в атаке (15:32–10:01), числу бросковых попыток 5 на 5 (Corsi for 76–45), моментам (xG 2,24–2,05) и, проще говоря, инициативе это неплохой матч. Вот только против «Локомотива» мало играть неплохо, тем более отрезками, тем более когда столько ошибок.

Нужно кровь из носу забирать матч 3 мая, чтобы не ехать на выезд при 1–3 в серии. В Ярославле команда Игоря Никитина не только сыграет активнее, но и сможет еще больше накладывать сочетания, проводить частичные смены и доминировать на вбрасываниях.

Три звезды матча по версии UFA1.RU

Хмелевский: сократил отставание на добивании, выиграл хотя бы половину вбрасываний, что по меркам этой серии неплохо.

После шестой игры со «Спартаком» уфимцы ни разу не выиграли хотя бы 50% Источник: Азамат Шавлуков

Ефремов: сравнял счет.

Вязовой: по-прежнему самый стабильный в команде в полуфинале.

Также можно выделить Ремпала и Горшкова за передачи, Панина — за пять силовых приемов и Василевского — за три заблокированных броска.

Статистика встречи Источник: «Локомотив»

Хайлайты матча Источник: КХЛ

1/2 финала Кубка Гагарина

27 апреля. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+) — 1:3, победная шайба — Науменков;

29 апреля. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+) — 2:1, Шалунов;

1 мая. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+) — 2:4, Радулов;

3 мая, 16:00. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+);

5 мая, 21:00. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+);

7 мая*. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+);

9 мая*. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (6+).

* При необходимости.

1/4 финала Кубка Гагарина