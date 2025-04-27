Сыграют против лидеров: к чему готовиться ярославскому «Локомотиву» в полуфинале. Разбор

Ярославский «Локомотив» сыграет в полуфинале плей-офф против «Салавата Юлаева» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 апреля ярославский «Локомотив» сыграет против «Салавата Юлаева» (6+) в полуфинале плей-офф. Для понимания игры соперника стоит обратиться к его результатам во время 1/4 борьбы за Кубок Гагарина, а также разобрать лидеров.

Как «Салават Юлаев» провел второй раунд плей-офф

Уфимцы сыграли во втором раунде с московским «Спартаком», пройдя «Сибирь» в первом. Как и с новосибирской командой, в случае с красно-белыми потребовалось семь матчей для прохода дальше. «Салават Юлаев» закончил регулярный чемпионат на втором месте на Востоке, а «Спартак» стал третьим на Западе, серия началась на льду команды, которая заняла наивысшую позицию в своей конференции.

Конференции в КХЛ — разделение клубов на группы по географическому принципу, лига делится на Западную и Восточную конференции.

Серия для уфимцев началась с победы. За первый матч в ворота москвичей они забросили четыре шайбы. «Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:1, однако уступил во второй домашней игре. «Спартак» снова пропустил четыре шайбы, однако и забросил столько же. Красно-белые реализовали голевой момент в овертайме и победили.

Потом «Салават Юлаев» отправился на выезд и уступил в двух играх. Третий матч (6+) завершился счетом 2:4, четвертый (6+) — 2:6.

Свой лед придал удачи в пятой игре, но победа досталась уфимским хоккеистам в овертайме. Счет шестой встречи — 4:3. В седьмом мачте команды до последних минут играли с равным счетом 2:2. Все решил защитник команды Алексей Василевский, он забросил шайбу за пять минут до конца третьего периода.

Лидеры «Салавата Юлаева»

Многие отмечают: сила уфимцев в легионерах. Явными лидерами команды являются нападающие канадцы Шелдон Ремпал, Джошуа Ливо и Скотт Уилсон. Все они расположились в топе бомбардиров плей-офф. Каждый на своем счету имеет более 10 очков.

Бомбардир — это хоккеист, забрасывающий шайбы и отдающий голевые передачи.

Тройка игроков «Салавата Юлаева» заняла высшие строчки топа Источник: КХЛ, Статистика











Игорь Никитин на открытой тренирвоке отметил, как бы индивидуально хороши не были игроки, плей-офф — это командная игра.

«Естественно, нужно учитывать, кто находится на льду, но наши правила — фокус на своей игре. Каждый игрок является не просто частью команды, а пазлом, который эту команду объединяет. Поэтому и к сопернику нужно относиться как к команде», — сообщил Игорь Никитин.

Игрок уфимской команды на данный момент является лучшим снайпером Источник: КХЛ, Статистика











Кроме лидерства среди бомбардиров, Шелдон Ремпал занял первое место в рейтинге снайперов плей-офф. За 14 матчей он забросил 8 шайб и сделал 10 передач, суммарно набрав 18 очков.

Снайпер в хоккее — это игрок, совершающий точные броски по воротам, в результате которых шайба залетает в ворота

Игорь Никитин признался: «Салавата Юлаева» тренерский штаб уже разобрал, подготовка идет полным ходом.