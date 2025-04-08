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Спорт «Сколько можно ждать?»: тысячи ярославцев оказались в очереди за билетами на матчи «Локомотива»

«Сколько можно ждать?»: тысячи ярославцев оказались в очереди за билетами на матчи «Локомотива»

Клуб открыл продажи на две игры

5 233
14 комментариев
Ярославцы пытаются занять места на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пытаются занять места на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пытаются занять места на матчи «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 8 апреля начали продавать билеты на стартовые матчи четверти финала Кубка Гагарина. Болельщикам предлагают приобрести места на две игры (6+), которые пройдут на льду «Арены-2000» 11 и 13 апреля.

«Соперник нашей команды определится после окончания седьмого матча серии между „Салаватом Юлаевым“ и „Сибирью“ (6+). В случае победы уфимцев „Локомотив“ сыграет против „Авангарда“, в случае поражения — против „Сибири“», — пояснили представители хоккейного клуба «Локомотив».

Болельщики попытались приобрести билеты онлайн. Но к 11:30 утра очередь состояла уже из тысяч людей.

«Хотела купить в подарок билеты на хоккей, попала в очередь! Сколько можно ждать?». — рассказала читательница 76.RU Анастасия.

Очередь из покупателей приблизилась к 10 тысячам человек | Источник: сайт ХК «Локомотив»Очередь из покупателей приблизилась к 10 тысячам человек | Источник: сайт ХК «Локомотив»

Очередь из покупателей приблизилась к 10 тысячам человек

Источник:

сайт ХК «Локомотив»

Приобрести билеты также можно в кассах. С 1 марта 2025 года были изменены правила возврата билетов на матчи. Таким образом клуб борется с перекупщиками. Теперь сумма возврата средств зависит от количества дней, за которые болельщики будут сдавать билет.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Билеты Игра Матч Хоккей Очередь КХЛ
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Комментарии
14
Ivan Laptev1998
20 часов
Больные люди……по телевизору то не посмотреть……деньги девать некуда
Гость
20 часов
..чем хоккей отличается от цирка?..ничем. ..и там и там - развлечение ..развлекая - оболванивай...максима , известная со времён ещё Древнего Рима ...поэтому " главным героям"- хоккеистам не жалеют денег на содержание- десятки миллионов...если Вы думаете что это просто так ,то Вы очень глубоко ошибаетесь ...капитал- не дурак...умирать будете- рубля не даст..
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