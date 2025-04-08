«Сколько можно ждать?»: тысячи ярославцев оказались в очереди за билетами на матчи «Локомотива»

В Ярославле 8 апреля начали продавать билеты на стартовые матчи четверти финала Кубка Гагарина. Болельщикам предлагают приобрести места на две игры (6+), которые пройдут на льду «Арены-2000» 11 и 13 апреля.
«Соперник нашей команды определится после окончания седьмого матча серии между „Салаватом Юлаевым“ и „Сибирью“ (6+). В случае победы уфимцев „Локомотив“ сыграет против „Авангарда“, в случае поражения — против „Сибири“», — пояснили представители хоккейного клуба «Локомотив».
Болельщики попытались приобрести билеты онлайн. Но к 11:30 утра очередь состояла уже из тысяч людей.
«Хотела купить в подарок билеты на хоккей, попала в очередь! Сколько можно ждать?». — рассказала читательница 76.RU Анастасия.
Приобрести билеты также можно в кассах. С 1 марта 2025 года были изменены правила возврата билетов на матчи. Таким образом клуб борется с перекупщиками. Теперь сумма возврата средств зависит от количества дней, за которые болельщики будут сдавать билет.