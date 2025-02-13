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Спорт Игорь Никитин назвал одну из причин поражения «Локомотива» в игре с минским «Динамо»

Игорь Никитин назвал одну из причин поражения «Локомотива» в игре с минским «Динамо»

Разбираем выездной матч ярославцев

674
4 комментария
Шайбы летят в ворота | Источник: Александра Мамонтова/ 76.ruШайбы летят в ворота | Источник: Александра Мамонтова/ 76.ru

Шайбы летят в ворота

Источник:

12 февраля ярославская хоккейная команда «Локомотив» играла на выезде против минского «Динамо» (6+). Матч окончился поражением для железнодорожников со счетом 1:3.

После победы над минским «Динамо» 6 февраля со счетом 2:0 «Локомотив» отправился на выезд. Первой остановкой команды стал Минск. В состав вернулись Рихард Паник и Даниил Тесанов, а вот Егор Сурин и Александр Полунин в матче не участвовали.

Минчане открыли счет в матче в первом периоде. Автором единственной шайбы ярославцев стал нападающий Артур Каюмов. Передачей отметился его партнер по игровой пятерке Максим Шалунов. Шайба была заброшена во втором периоде. Больше реализовать моментов ярославцам не удалось.

— Исход матча решило большинство, в прошлой игре забили мы, а сейчас — «Динамо». В целом немного оказалось моментов. Нужно было реализовывать то, что было, — прокомментировал матч главный тренер команды Игорь Никитин.

В большинстве минская команда забросила вторую шайбу. Точкой в матче стала третья шайба от соперника в ворота нашей команды. На защите дальнего рубежа ярославцев весь матч находился Алексей Мельничук.

— Мало забиваем, много пропускаем. Вопросы есть к защитникам, вратарям, нападающим и тренерскому штабу, — пояснил Игорь Никитин.

Встречи минского «Динамо» и «Локомотива» известны болельщикам обеих команд своей напряженностью. Ярославцы занимают первое место Регулярного чемпионата Западной конференции с 82 баллами. Для «Локомотива» это пятое поражение за семь матчей.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Череповце (6+). 14 февраля ярославцы сразятся с «Северсталью».

Интересные факты матча

  • Матч против минского «Динамо» стал 650-м для Игоря Никитина в КХЛ;

  • с Дмитрием Квартальновым, главным тренером минского «Динамо», Игоря Никитина объединяет совместная работа в ЦСКА и «Сибири»;

  • игра в Минске стала 200-й для Степана Никулина в КХЛ, все из которых он провел за «Локомотив»;

  • Даниил Исаев выведен из списка травмированных, он отправился на выезд с командой, но на лед в ближайшее время не выйдет.

Ранее стали известны подробности состояния Даниила Исаева.

Как вы считаете, «Локомотив» одержит победу в матче против «Северстали»?

Конечно!
Уступим сопернику
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Комментарии
4
Гость
51 минута
Антихоккей. Только аутсайдеры забивают меньше. Радости от такой игры и результата мало. Лучше бы играли как Северсталь 8-6, 6-5. Никитин и Яковлев давно перепутали футбол и хоккей
Гость
2 часа
Виноват Трамп
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