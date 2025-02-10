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Спорт Главный тренер «Локомотива» рассказал, в каком состоянии вратарь Даниил Исаев

Главный тренер «Локомотива» рассказал, в каком состоянии вратарь Даниил Исаев

Ярославский голкипер получил травму в начале января

363
2 комментария
Болельщики поддерживают команду в любое время | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБолельщики поддерживают команду в любое время | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Болельщики поддерживают команду в любое время

Источник:

Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал, в каком состоянии вратарь Даниил Исаев после травмы. Во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске Игорь Никитин добавил, что голкипер уже тренируется с командой. Напомним, вратарь получил травму в домашнем матче против «Спартака» 10 января.

— Точной даты [возвращения] нет. Всё зависит от его восстановления. Есть определенные процедуры, в том числе медицинские. Он уже тренируется с командой, — уточнил 76.RU пресс-секретарь «Локомотива» Александр Саханов.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (0+) — ежегодное мероприятие, проводимое КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги и состоящее из двух частей — матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду). В этом году проходил с 8 по 9 февраля.

— Мы расценивали эту историю в позитивном ключе, насколько это возможно. Ведь травмы — это часть хоккея, никто не застрахован от них. Данька уже тренируется, мы его ждем. В то же время мы не собираемся форсировать события, хотим, чтобы команда пожила вот в таких условиях, — сказал главный тренер «Локо» изданию «Чемпионат».

Кроме того, Никитин признался, что команда проходит нелегкое время. Победы чередуются с поражениями. Из-за этого могут появиться проблемы с мотивацией. Однако волноваться не стоит, через это проходит каждая команда.

Упомянул главный тренер «Локомотива» и Алексея Мельничука. С момента получения травмы Даниилом Исаевым, Мельничук провел семь матчей в качестве основного вратаря, на его счету четыре победных встречи и три проигранных.

— Вратарь — это очень важная часть любой команды, «Локомотива» в том числе. Алексею (Мельничуку) сейчас непросто. Но я верю в него, команда верит в него, и это хорошо для команды, проходить сейчас через все эти трудности, — поделился Игорь Никитин в интервью Sport24.

Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде (6+). Хоккеисты встретятся с минским «Динамо» 12 февраля. Ранее железнодорожники встречались с этой командой на своем льду и одержали победу, а также вышли первыми в плей-офф.

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Комментарии
2
Гость
37 минут
Давно ли Александр Саханов стал Дмитрием?
Гость
8 минут
Очень ждем Даниила в составе. Пишите почаще про Локо
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