Говорил, что не бандит, устраивал показы Юдашкина и был женат на экс-солистке «Блестящих». Что известно о гендиректоре «Фонбет»

Что известно о бывшем руководителе одной из крупнейших букмекерских компаний России Источник: Это футбол, брат! / Vk.com











В среду, 29 января, в Москве задержали генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Последние годы под его руководством компания запустила несколько крупных проектов и стала титульным спонсором Кубка России, турнира под эгидой РФС.

Компания «Фонбет» основана в 1994 году шахматистом-гроссмейстером Анатолием Мачульским. Юридическое название — ООО «Фонкор», ее генеральным директором и был Сергей Анохин. По данным «Контур.Фокус», их выручка за 2023 год составила 435 миллиардов рублей, чистая прибыль — 59 миллиардов рублей. Сейчас ее конечным бенефициаром официально является 36-летний Максим Кузнецов, из публичных данных о нем практически ничего не известно.

По данным СМИ, Сергей Анохин передал взятку до 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Последнего также задержали.

В «Фонбет» заявили, что Сергей Анохин официально покинул компанию в этом январе — точную дату, однако, уточнять не стали. В компании добавили, что Анохин «решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Подробности — в материале MSK1.RU.

Футбол и бюджетные деньги

Задержание Сергея Анохина связывают с расследованием уголовного дела, в котором может фигурировать футбольный клуб «Строгино», сообщает журналист Максим Алланазаров. Правда, дела с футбольным клубом «Строгино» Сергей Анохин вел еще 9 лет назад. Он был его директором на протяжении трех лет — с 2013 года. Клубом Анохин занимался, потому что сам с детства жил в Строгине.

В годы под руководством Анохина никаких громких скандалов вокруг академии не было. Правда, в 2016 году на сайте «Спорт-Экспресс» анонимный экс-футболист рассказал, что кто-то от имени руководства «Строгино» просил у него миллион рублей, чтобы игрок мог оказаться в составе команды.

Сергей Анохин на заседании президиума Московской федерации футбола Источник: фондспорта.рф

На тот момент ФК «Строгино» жил на деньги департамента спорта Москвы. После работы в клубе Анохин перебрался на должность президента Московской федерации футбола, где проработал 9 лет — до перехода на должность гендиректора «Фонбет».

Московская федерация футбола отвечает за развитие детского и любительского футбола в регионе при поддержке департамента спорта Москвы.

Карьера Анохина тесно связана с властью: с 2011 года он был советником руководителя депспорта Москвы. А с 2016 года по 2022 год уже был вице-президентом и членом исполкома РФС (Российский футбольный союз). Именно Анохин отвечал за техническое развитие судейства в российском футболе.

Ненадолго карьера завела Сергея Анохина и подмосковный клуб «Химки», который финансировали власти Московской области. Там он провел почти год: под его руководством клуб занял рекордное для себя 8-е место в чемпионате России.

До сегодняшнего дня Сергей Анохин сохранял руководящую должность в РФС — отвечал за развитие маркетинга. В мае 2022 года он покинул исполком в связи с переходом на должность генерального директора «Фонбет», а уже в октябре того же года его включили в комитет по маркетингу.

Источник: rfs.ru Источник: rfs.ru

Личная жизнь Анохина

В личной жизни экс-руководитель «Фонбет» также преуспел. Известно, что у него было как минимум два брака. Он был женат на экс-солистке группы «Блестящие» Анне Дмитриевой (Дубовицкой).

Еще в 2020 году она пожаловалась на Сергея Анохина, что тот якобы перестал платить алименты на восьмилетнюю дочь.

Сергей Анохин с Анной Дубовицкой Источник: Legion-Media

В интервью изданию «Советский спорт» в 2015 году Анохин признавался, что хорошо общался со всеми солистками группы, это же подтверждала и участница первого состава «Блестящих» Ирина Лукьянова.

Сергей Анохин в том же интервью рассказал, что хорошо знал и покойную Жанну Фриске, к которой ходил на отпевание.

Сергея Анохина знают и в мире моды. Он организовывал показы Валентина Юдашкина и «хорошо знаком» с основателем Российской недели моды Александром Достманом.

В том же интервью у Анохина спросили, не сидел ли он в тюрьме. Ответ был конкретный:

— Не сидел и осужден не был. Я не бандит. Ноу криминалити.

Ранее MSK1.RU писал, что исполняющим обязанности генерального директора «Фонбет» стал Константин Линев, до этого он работал исполнительным директором компании. Как утверждают в компании, при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела «правовые очертания и стала надежной, прозрачной, подотчетной и социально ориентированной».