Хотели на игру, а попали в пятитысячную очередь: ярославцы расхватали билеты на матчи «Локомотива»

Ярославцы раскупили билеты на февральские домашние матчи (6+) «Локомотива». Во вторник, 21 января, в клубе открыли онлайн-продажу на шесть будущих игр. Многие фанаты столкнулись с проблемой оплаты.
— Очередь подошла, выбрал места, оплата почему-то не прошла, в очереди 3300, — пишет пользователь Алексей Зайцев в группе «Локомотива» во «Вконтакте».
— Купила онлайн и офлайн без особых проблем, но пришлось подождать. В кассах тишина. Билеты улетают очень быстро, — рассказала Юлия Скворцова.
Из-за повышенного ажиотажа при продаже сформировались многотысячные онлайн-очереди.
На некоторые игры раскуплено большинство мест.
— У вас будет 10 минут чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа, — указано на сайте «Локомотива».
Согласно данным с сайта клуба, стоимость билетов на игры варьируется от 250 рублей до 110 тысяч.
К 15:30 ажиотаж спал, очередь сохраняется, однако потенциальный покупатель может изучить предложение после минутного ожидания.
Как уточнили в клубе, болельщики также могут приобрести билеты в кассах «Арены-2000». Кроме того, традиционно игры транслируют онлайн и на телеканалах.