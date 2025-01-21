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Спорт Хотели на игру, а попали в пятитысячную очередь: ярославцы расхватали билеты на матчи «Локомотива»

Хотели на игру, а попали в пятитысячную очередь: ярославцы расхватали билеты на матчи «Локомотива»

Рассказываем, как еще можно посмотреть хоккей

766
4 комментария

В Ярославле открыли продажу билетов на матч

Источник:

Ярославцы раскупили билеты на февральские домашние матчи (6+) «Локомотива». Во вторник, 21 января, в клубе открыли онлайн-продажу на шесть будущих игр. Многие фанаты столкнулись с проблемой оплаты.

— Очередь подошла, выбрал места, оплата почему-то не прошла, в очереди 3300, — пишет пользователь Алексей Зайцев в группе «Локомотива» во «Вконтакте».

— Купила онлайн и офлайн без особых проблем, но пришлось подождать. В кассах тишина. Билеты улетают очень быстро, — рассказала Юлия Скворцова.

Из-за повышенного ажиотажа при продаже сформировались многотысячные онлайн-очереди.

Ярославец захотел купить на матч и попал в пятитысячную очередь

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Многие удивились такому ажиотажу

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На некоторые игры раскуплено большинство мест.

— У вас будет 10 минут чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа, — указано на сайте «Локомотива».

Согласно данным с сайта клуба, стоимость билетов на игры варьируется от 250 рублей до 110 тысяч.

К 15:30 ажиотаж спал, очередь сохраняется, однако потенциальный покупатель может изучить предложение после минутного ожидания.

Купить билеты на домашние матчи можно онлайн или в кассах «Арены-2000»

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Как уточнили в клубе, болельщики также могут приобрести билеты в кассах «Арены-2000». Кроме того, традиционно игры транслируют онлайн и на телеканалах.

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Локомотив Матчи Очередь Билеты Арена-2000
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Комментарии
4
Гость
21 минута
Очереди унижения мучения всё как мы любим 👏
Гость
19 минут
А у нас на работе приглашения раздают но многие отказываются-есть дела поинтересней вашего хоккея
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