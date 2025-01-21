Хотели на игру, а попали в пятитысячную очередь: ярославцы расхватали билеты на матчи «Локомотива»

В Ярославле открыли продажу билетов на матч Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцы раскупили билеты на февральские домашние матчи (6+) «Локомотива». Во вторник, 21 января, в клубе открыли онлайн-продажу на шесть будущих игр. Многие фанаты столкнулись с проблемой оплаты.

— Очередь подошла, выбрал места, оплата почему-то не прошла, в очереди 3300, — пишет пользователь Алексей Зайцев в группе «Локомотива» во «Вконтакте».

— Купила онлайн и офлайн без особых проблем, но пришлось подождать. В кассах тишина. Билеты улетают очень быстро, — рассказала Юлия Скворцова.

Из-за повышенного ажиотажа при продаже сформировались многотысячные онлайн-очереди.

Ярославец захотел купить на матч и попал в пятитысячную очередь Источник: Петр Кочетков, Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com











Многие удивились такому ажиотажу Источник: Ольга Красотина, Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com











На некоторые игры раскуплено большинство мест.

— У вас будет 10 минут чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа, — указано на сайте «Локомотива».

Согласно данным с сайта клуба, стоимость билетов на игры варьируется от 250 рублей до 110 тысяч.

К 15:30 ажиотаж спал, очередь сохраняется, однако потенциальный покупатель может изучить предложение после минутного ожидания.

Купить билеты на домашние матчи можно онлайн или в кассах «Арены-2000» Источник: Сайт ХК «Локомотив» / hclokomotiv.ru









