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Спорт Ярославский хоккеист вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых в КХЛ: сколько он зарабатывает

Ярославский хоккеист вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых в КХЛ: сколько он зарабатывает

Раньше спортсмен получал еще больше

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6 комментариев

Максим Шалунов стал одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Хоккеист из ярославского «Локомотива» попал в десятку самых высокооплачиваемых в Континентальной Хоккейной Лиги. По версии издания «Спорт Экспресс», 31-летний нападающий Максим Шалунов оказался в рейтинге на шестом месте. Его зарплата в сезоне 2024–2025 годов составила 85 миллионов рублей.

Обошли ярославца по уровню доходов только игроки омского «Авангарда» Владимир Ткачев (120 миллионов рублей) и Рид Буше (95 миллионов рублей), а также Дмитрий Яшкин из казанского «Ак Барса» (90 миллионов рублей), Шелдон Ремпал (88 миллионов рублей) и Джош Ливо (85 миллионов рублей) из уфимского «Салавата Юлаева».

Кстати, по данным того же «Спорт Экспресса», в двух предыдущих сезонах заплата Максима Шалунова была еще больше — 90 миллионов рублей.

На сайте хоккейного клуба «Локомотив» сообщается, что Максим Шалунов родом из Челябинска, выпускник хоккейной школы «Трактор». Его спортивная карьера началась в 2009 году в челябинском клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи». В ярославском «Локомотиве» начал играть с 2021 года. Причем, свою первую шайбу он забросил в памятном матче 7 сентября 2021 года, в день 10-летия трагедии 2011 года, когда разбился действоваший на тот момент состав ярославской команды.

В сезоне 2022–2023 года Шалунов продемонстрировал отменную результативность, побив рекорд клуба по голам за отдельно взятый сезон. Он 29 раз закинул шайбу в ворота соперников и совершил 19 результативных передач. В сезоне 2023–2024 года также продемонстрировал неплохую игру, забив 22 шайбы. По итогам этого сезона «Локомотив» заключил с ним контракт еще на два года.

Напомним, мы писали, какими будут зарплаты хоккеистов «Локомотива» в новом сезоне. В общей сложности вся команда за год получит 879 миллионов рублей. На начало июля 2024 года Максим Шалунов занимал пятую строчку по зарплатам в рейтинге КХЛ. В команде по уровню оплаты труда после него идут 30-летний защитник Алексей Береглазов, 26-летний нападающий Артур Каюмов и 38-летний нападающий Александр Радулов — они должны получить за сезон по 70 миллионов рублей. На третьем месте с зарплатой 65 миллионов оказался 31-летний защитник Мартин Гернат.

Самые низкие зарплаты в «Локомотиве» у 19-летнего защитника Дмитрия Симашева и нападающих — 19-летнего Даниила Бута и 22-летнего Никиты Кирьянова. Первый получит один миллион рублей, второй и третий — по три миллиона

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Комментарии
6
Гость
25 августа 2024, 11:14
Молодой здоровый солдат
Гость
25 августа 2024, 11:49
Не понял, в клубе КХЛ есть игрок с зарплатой 1 (ОДИН) миллион за ГОД ? Это анекдот?
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