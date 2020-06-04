Пандемия коронавируса изменила рабочую повестку учёных. Все силы брошены на борьбу с новой инфекцией. Недавно учёные Института цитологии и генетики СО РАН рассказали о своих новых разработках, направленных на борьбу с новой инфекцией. Ускорилась работа над противовирусным препаратом, который по счастливой случайности, ещё до пандемии, проходил доклинические исследования. Также учёные обнаружили, что в лечении ковида эффективен препарат, который использовался в ревматологии. Для тестирования новых вакцин и препаратов нужны лабораторные мыши, восприимчивые к ковиду. Первая модель животного должна родиться уже в июне, а к осени учёные планируют разогнать стадо до тысячи особей. Корреспонденты НГС побывали в Институте цитологии и генетики в Новосибирске и узнали о новых разработках учёных.
Коронавирус — уже состоявшаяся история. Так говорят учёные Института цитологии и генетики СО РАН, которые давно работают над созданием противовирусных препаратов. Их разработки лекарств велись ещё до пандемии новой инфекции. Теперь нужно их доработать и начать клинические исследования.
— С первых дней эпидемии мы столкнулись со всем набором специфических изменений в нашей деятельности, как в клиническом, так и в научном плане, — рассказал заместитель директора института по клинической работе Максим Королёв.
Работу учёных он разделил на три блока. Первый — изучение свойств уже зарегистрированных препаратов, которые, как выяснилось, можно применять для лечения коронавирусной инфекции и её осложнений.
«Помогло, что были определенные наработки по доклиническим исследованиям одного препарата, который изначально создавался как противовирусный»
Максим Королёв, заместитель директора института по клинической работе
— Это препарат на основе интерферона лямбда, — рассказал Максим Королёв. — Был проведен небольшой блок доклинических исследований на примере модели вирусного гепатита С и вирусного конъюнктивита.
Коронавирус внёс свои коррективы в график работы учёных — новый препарат нужно срочно доработать и как можно быстрее внести в реестр препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
— Если бы мы говорили о сроках применения до эпидемии, я бы смело сказал, что потребуется пять лет, но сейчас всё быстро меняется, — отметил Королёв и привёл в пример компанию BIOCAD, которая за два месяца вывела на рынок абсолютно новый препарат для лечения цитокинового шторма (тяжёлые осложнения инфекции, которые могут привести к смерти).
Кроме того, учёные выяснили, что у некоторых уже зарегистрированных препаратов есть свойства, которые помогают в лечении больных коронавирусом. Речь идет о препарате Ингибитор интерлейкина-6. По словам Королёва, их передали в реанимационные отделения новосибирских клиник, где лежат пациенты с ковидом.
— И это принесло серьезные позитивные результаты. Нескольких пациентов удалось снять с аппаратов искусственной вентиляции легких. И сейчас мы активно отслеживаем эти результаты. Разбираемся, пытаемся понять, за счёт каких механизмов достигается такой эффект, — рассказал Королёв. — Ранее считалось, что Ингибитор интерлейкина, кроме своих позитивных эффектов при лечении ревматических заболеваний, обладает рядом негативных эффектов в плане генерации инфекционных осложнений. Но жизнь показала другое.
Чтобы проводить доклинические испытания вакцины и препаратов, нужны живые модели. Но проблема в том, что лабораторные мыши не восприимчивы к коронавирусу. Поэтому сейчас учёные работают над созданием мышей с новым геномом.
— Процесс создания таких животных довольно долгий. Но мы специально устроили мозговой штурм в лаборатории, сформулировали несколько путей, как можно решить эту задачу максимально быстро, — рассказал заведующий лабораторией генетики развития ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Нариман Баттулин. — Мы ожидаем, что первое рождение таких мышат будет в июне. С помощью супер-хайтечных технологий искусственного оплодотворения и всего прочего мы сможем разогнать это стадо до какого-то приличного размера, чтобы можно было проводить испытания.
Как объяснил заведующий лаборатории, на поверхности каждой клетки есть белки, с которыми взаимодействует вирус. И новый SARS-CoV-2 хорошо взаимодействует с определенным белком человека. У мыши тоже есть белок, но он немного другой, поэтому одна из задумок учёных — так сказать, очеловечить его. То есть новые лабораторные мыши будут отличаться от остальных тем, что один ген у них будет искусственно человеческим, поэтому они станут уязвимыми к коронавирусной инфекции.
По его словам, уже к осени учёные института планируют предоставить таких животных в «Вектор», чтобы можно было начать полноценные испытания вакцины.
Для полноценных исследований нужны тысячи особей. Мыши размножаются быстро, но не настолько, говорит Баттулин, поэтому разгонять стадо будут с помощью экстракорпорального оплодотворения. Работа уже началась. Пока процесс на старте, но всё должно получиться, так как в Новосибирске один из лучших центров в России и здесь могут очень хорошо делать таких мышей, рассказывает учёный, правда оговаривается, что иногда биология подкидывает фокусы.
Видео: Антон Дигаев
Так что, может быть, и неслучайно 2020 год — это год Крысы. Кстати, в Академгородке установлен памятник лабораторной мыши в знак благодарности животным, которые помогают изобрести лекарства. В начале года корреспонденты НГС побывали в лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, где работают над лекарством от рака. Как проводят эксперименты на мышках, можно посмотреть здесь.