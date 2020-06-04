Коронавирус — уже состоявшаяся история. Так говорят учёные Института цитологии и генетики СО РАН, которые давно работают над созданием противовирусных препаратов. Их разработки лекарств велись ещё до пандемии новой инфекции. Теперь нужно их доработать и начать клинические исследования.



— С первых дней эпидемии мы столкнулись со всем набором специфических изменений в нашей деятельности, как в клиническом, так и в научном плане, — рассказал заместитель директора института по клинической работе Максим Королёв.

Работу учёных он разделил на три блока. Первый — изучение свойств уже зарегистрированных препаратов, которые, как выяснилось, можно применять для лечения коронавирусной инфекции и её осложнений.