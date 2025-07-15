«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии

Современный мир: технологии развиваются, но вера в магию тоже растет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Мария Ленц / NGS24.RU

Депутаты Госдумы с недавних пор борются с различными астрологами и тарологами, но большие массы людей продолжают верить предсказателям. Финансовый консультант из Архангельска Владимир Толгский считает, что общество всё больше уходит в сторону «магического мышления». Почему не нужно поддаваться массовому поветрию, а стоит продолжать думать и анализировать информацию, он рассказал в этой колонке.

Недавно прочитал новость, которая, кажется, отлично иллюстрирует одну старую притчу — ту самую, где весь город сошел с ума после того, как злой колдун отравил колодец. Все, кто пил из этого колодца, теряли рассудок, и только король с семьей, у которых был свой источник воды, оставались в здравом уме. Но чем дальше, тем больше горожане начинали считать, что именно король — сумасшедший, ведь он не такой, как все. В конце концов, чтобы не быть свергнутым, король с королевой тоже выпили воды из общего колодца и… стали такими же безумными, как подданные. Город вздохнул с облегчением: наконец-то у нас снова «нормальный» правитель.

А вот сама новость:

«В России популярны гадания на картах таро, астрология и прочие антинаучные практики, потому что современные люди отупели на фоне развития технологий, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров: „Прежде всего это сказалось на молодежи. У них ‚отказала память‘, потому что всё можно посмотреть в интернете или спросить ИИ. Не нужно помнить информацию самому, как и разбираться в ней. Мы же давно уже деградируем! Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть ‚умные часы‘, но при этом мы всё больше верим в натальную карту“».

У меня возникает ощущение, что мы все стоим у этого самого колодца. Только теперь роль колдуна исполняют не злые чародеи, а смартфоны, соцсети и бесконечные потоки «магического мышления» . Память отказала, потому что всё можно загуглить или спросить у ИИ, а разбираться самому уже не нужно. Зачем учить таблицу умножения, если калькулятор всегда под рукой? Зачем читать книги, если есть ролики в TikTok и советы от астролога в Telegram?

Парадокс: доступ к знаниям стал шире, чем когда-либо, а тяга к магии — сильнее, чем в Средние века. Люди носят на руке «умные часы», но верят в натальные карты. Обсуждают квантовые компьютеры, но принимают решения по совету таролога. И если кто-то вдруг пытается мыслить рационально, опираться на науку и здравый смысл — его начинают воспринимать как чудака. «Ты что, не веришь в ретроградный Меркурий? Пшёл вон с вечеринки!».

Я недавно был на мероприятии, где астролог и таролог убеждали меня в эффективности своих методов, а я, как последний динозавр, противопоставлял им науку. И, честно говоря, чувствовал себя тем самым королем у своего отдельного колодца. Мир вокруг сходит с ума, а те, кто еще пытается сохранить рассудок, становятся ненормальными в глазах большинства.

Всё это наводит на мысли о фильме «Идиократия», где деградация становится новой нормой, а любой, кто читает книги и умеет думать, — подозрителен. Но, как я постоянно говорю своим детям: «Пока одни разжижают мозг, вы тренируйте свой. Читайте книги, учитесь, не пейте из общего колодца безумия». И да, у моих детей не было смартфонов до школы, а у младшей дочери (ей 8 лет, скоро 9) его нет до сих пор, так она сама сегодня попросила дать ей список литературы на лето и пошла… в библиотеку! Вспоминается высказывание математика Алексея Савватеева о том, что если вы дали двухлетнему ребенку смартфон — вы совершили преступление. А сколько таких родителей сегодня?

Мир действительно становится всё более странным местом. Но именно поэтому те, кто умеет думать, анализировать и не поддаваться массовому безумию, всегда будут на шаг впереди. Пусть даже иногда будут казаться ненормальными на фоне всеобщей магии и суеверий. В конце концов, если ты умен, то всегда можно прикинуться дурачком. А вот дурачок такой эксклюзивной опцией не обладает.

Владимир Толгский Автор мнения