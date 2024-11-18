Узнаете ли вы обычные вещи под микроскопом? Проверьте свои силы в нашем тесте

Попробуйте угадать обычные вещи под микроскопом Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU; Иван Рейзвих / NGS55.RU











Мы нередко предлагаем вам проверить свою интуицию, память или смекалку в нашей рубрике «Вечерняя викторина». Знаем, наши читатели — самые внимательные. А сможете ли вы узнать обычные вещи под микроскопом? В редакции наших коллег из 116.RU появился такой прибор.

Оказалось, что окружающие нас вещи более сложны и красивы, чем видит человеческий глаз. Или более пугающие. Попробуйте определить, что есть что в этом тесте.

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