Узнаете ли вы обычные вещи под микроскопом? Проверьте свои силы в нашем тесте

Мы нередко предлагаем вам проверить свою интуицию, память или смекалку в нашей рубрике «Вечерняя викторина». Знаем, наши читатели — самые внимательные. А сможете ли вы узнать обычные вещи под микроскопом? В редакции наших коллег из 116.RU появился такой прибор.
Оказалось, что окружающие нас вещи более сложны и красивы, чем видит человеческий глаз. Или более пугающие. Попробуйте определить, что есть что в этом тесте.
Понравился тест? Пройдите еще:
быстрый тест для сериаломанов;
как использовали предметы в СССР;
10 вопросов, на которые ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам;
лишь один из ста правильно ответит, о чем эти фразы из СССР.
Разыгрываем три сертификата в аквапарк в Ярославле в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!