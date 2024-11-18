НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 739мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Напали на экс-тренера
Кто строит новую Россию
Отсудили деньги у экс-депутата
Когда выпадет снег
Замуровали окна в панельках
Сколько стоит икра
Древнее кладбище в Ярославле
Что хранится в заброшке
Незаконный забор у ЖК
Наука Вечерняя викторина тест Узнаете ли вы обычные вещи под микроскопом? Проверьте свои силы в нашем тесте

Узнаете ли вы обычные вещи под микроскопом? Проверьте свои силы в нашем тесте

Угадайте, что изображено на фото

92
Написать комментарий

Попробуйте угадать обычные вещи под микроскопом

Мы нередко предлагаем вам проверить свою интуицию, память или смекалку в нашей рубрике «Вечерняя викторина». Знаем, наши читатели — самые внимательные. А сможете ли вы узнать обычные вещи под микроскопом? В редакции наших коллег из 116.RU появился такой прибор.

Оказалось, что окружающие нас вещи более сложны и красивы, чем видит человеческий глаз. Или более пугающие. Попробуйте определить, что есть что в этом тесте.

ТЕСТПройден 6 раз

Понравился тест? Пройдите еще:

  • быстрый тест для сериаломанов;

  • как использовали предметы в СССР;

  • 10 вопросов, на которые ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам;

  • лишь один из ста правильно ответит, о чем эти фразы из СССР.

Разыгрываем три сертификата в аквапарк в Ярославле в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

ПО ТЕМЕ
Микроскоп Вещи под микроскопом Тест Угадай по фото
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление