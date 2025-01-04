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Религия обзор Пришла Коляда — отворяй ворота: когда колядки в 2025 году и как к ним подготовиться

Пришла Коляда — отворяй ворота: когда колядки в 2025 году и как к ним подготовиться

Не забудьте взять с собой вместительный мешок

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Очень важно сохранить дух старинных обычаев в современных условиях

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Как минимум раз в год в России принято наряжаться в народные костюмы, ходить по улицам с песнями и заглядывать домой к друзьям и знакомым (а то и малознакомым), веселя их шутками да прибаутками. В ответ весельчаков принято чем-нибудь угощать. А называется всё это колядками. Рассказываем, что это за обычай такой и когда колядки в 2025 году.

Что такое колядки

Своими корнями обычай колядовать уходит еще в языческие ритуалы, связанные с зимним солнцестоянием. Давным-давно ряженые ходили по домам и призывали богов дать хороший урожай в новом году. Позже, как известно, от язычества отказались в пользу христианства, но от колядок отрекаться не стали — это ж весело. Поэтому обычай просто интегрировали в празднование Рождества.

Церковь, правда, такие традиции не одобрила, отвергая «пляски, совершаемые по старинному и чуждому христианского жития обряду», и постановила на шесть лет отстранять от причастия участников колядок. Ибо грех. Но народ, не готовый отказываться от развлечения, нашел выход из ситуации. На Крещение во льду водоема делали прорубь в форме креста, и всё население деревни окуналось в нее, смывая с себя грехи.

Со временем от религиозного смысла языческих традиций не осталось и следа. Теперь колядки — это незамысловатые песни, похожие на пыхтелки и сопелки Винни-Пуха, восхваляющие хозяина, который в обмен на добрые слова должен поделиться с колядующими угощением. Щедрым хозяевам обещали богатый урожай и счастливую жизнь, скупым — невзгоды и бедствия. В шутку, конечно, но лучше не рисковать.

Когда колядки в 2025 году

Одним вечером колядки не ограничиваются — колядовать можно с рождественского сочельника до крещенского вечера, то есть с 6 по 18 января. Но наиболее типичное время для колядок — первые три дня Рождества (6, 7 и 8 января), канун старого Нового года (13 января), первый день Нового года (14 января) и канун Крещения Господня (18 января).

Как правильно колядовать

Раньше было принято нарядиться в мифологических персонажей и зверей и отправиться по улицам колядовать. Причем один из компании — обычно самый здоровый и толстый парень — обязательно был медведем. Куда заходить, ряженые не выбирали, а направлялись в каждый дом, где горел свет.

Сегодня в первую попавшуюся дверь стучаться не будешь (мы даже спрашиваем разрешения перед тем как позвонить кому-то на телефон, новая этика, она такая), но друзья и знакомые дверь всегда откроют.

Колядующих встречают угощением и небольшими подарками. Поэтому если вы знаете, что у вас есть увлеченные друзья, которые могут нагрянуть к вам с колядками в любой момент, лучше заранее подготовьтесь к вечернему «обходу»: испеките пирог, сварите кисель, приготовьте кутью или просто купите в магазине угощение.

Если же вы из тех, кто собирается колядовать в этом году, то помните, что вам нужно собрать команду минимум из трех человек:

  • один будет звездарем — это самая ответственная должность, такой человек несет путеводную звезду на длинном посохе;

  • за звездарем идет звонарь — он звонит в колокольчик, оповещая людей о приходе колядовщиков;

  • наконец, замыкает процессию мехоноша — тот самый человек, что несет мешок, в который будут ссыпать угощения.

И помните, что колядующим нельзя брать подарки или деньги в руки — ваши «жертвы» должны сами класть их в мешок.

Песни обычно сочиняются на ходу, но если вам ничего не приходит в голову, держите несколько заготовок:

  • Коляда, коляда! Подавай пирога,
    Блин да лепешку, в заднее окошко.

  • Пришла коляда накануне Рождества.
    Дайте коровку, масляну головку!
    А дай Бог тому, кто в этом дому,
    Ему рожь густа, Рожь ужиниста.

  • Коляда, Коляда накануне Рождества.
    Мы ходили, мы искали Коляду святую.
    По всем по дворам-закоулочкам.
    Нашли Коляду у Петра во двору.
    Пришла коляда, отворяй ворота.

Завершить колядку рекомендуется благодарностью, чаще всего за такое развлечение и хорошие пожелания хозяева готовы вручить что-то гостям.

А вы будете колядовать?

Обязательно, колядуем каждый год
Раньше не практиковали, но интересно попробовать
Какие глупости — только время тратить
И колядовать не буду, и другим дверь не открою
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Традиции и обряды Колядки Приметы Новый год - 2025 Религиозные обряды Христиане Пение Коляда
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