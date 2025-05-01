Нашлась, разлучница? Говорят, Галустян ушел от жены к визажистке, — смотрим фото предполагаемой «угонщицы»

Стоило Михаилу Галустяну развестись, как ему тут же нашли новую женщину Источник: mokomillo_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда нам казалось, что звезда Михаила Галустяна клонится к закату, он решил напомнить о себе и заявил, что развелся с женой после 18 лет брака. Говорить о причинах развода комик не стал, отделавшись стандартным «мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё», но иногда лучше всё-таки разложить всё по полочкам. Четко и внятно. Иначе из каждого утюга обязательно поползут слухи и домыслы.

Вот и Галустяну припомнили, как однажды его застали в самолете с очаровательной незнакомкой и ведущий попросил его не снимать в неподходящий момент. А теперь и вовсе активно обсуждают, что Гадя Петрович Михаил Галустян променял жену на свою визажистку. Пройти мимо такого мы не смогли. Каемся. И смотрим фотографии предполагаемой разлучницы.

Особенно активно обсуждать связь визажистки Милены и артиста Михаила стали после того, как женщина опубликовала у себя в соцсетях «беременное» фото, на котором она запечатлена в ожидании второго ребенка. Случилось это ровно после того, как Галустян объявил о разводе. Как сказал бы один телеведущий: «Совпадение? Не думаю!»

Источник: mokomillo_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Поводом для обсуждения отношений Милены и Михаила стало не только то самое фото, но и тот факт, что женщина постоянно сопровождает юмориста во всех его поездках. Да и продюсер Сергей Дворцов подлил масла в огонь, рассказав нашим коллегам из издания Woman.ru, что «давно ходили слухи, что там есть момент неверности».

— Раньше они хоть как-то появлялись с женой вместе на мероприятиях, но она давно перестала за ним бегать, — отметил Дворцов. — В тусовке говорят, что инициатор развода — жена. А он яркий персонаж, который всегда имел массу поклонниц, и от них никогда не будет отбоя. Да, 18 лет вместе, да, дети, но порой бывают моменты, когда пора ставить точку.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Продюсер добавил, что не может исключать того, что говорят о романе Галустяна с визажисткой.

— Все прекрасно знают, что он ловелас. Так что не исключено, что это новый роман, — рассказал продюсер.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сами бывшие супруги никакие домыслы не комментируют. У них есть дела поважнее — решить вопрос опеки над детьми и раздела имущества.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория сказала только одно: «В мире, где так много информации и событий каждый день, важно побыть наедине с собой и своими мыслями».

Поклонники пары также отметили, что ни Михаил, ни Виктория давно не публиковали совместных фото.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Зато у Милены фотографий с юмористом хватает. Под одним из таких снимков подруга визажистки написала: «Очень подходите друг другу». Женщина удалять комментарий не стала.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А вот фотографий с другими мужчинами у Милены в блоге нет. Там фигурирует только сын. Сейчас женщина ждет второго мальчика.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С Галустяном визажистка начала сотрудничать во время съемок реалити «Новые звезды в Африке» (16+), а первые совместные снимки с комиком появились в ее блоге в феврале 2023 года.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К перемыванию косточек присоединились и некоторые закатившиеся звезды. Так, Наталья Штурм, рассуждая о разводе Галустяна, внезапно вспомнила Татьяну Брухунову, объяснив, что комик мог последовать примеру старшего товарища Евгения Петросяна, который предпочел складывавшейся годами семейной стабильности объятия молодухи.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит, и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях, — отметила Наталья Штурм. — Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни в адюльтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









