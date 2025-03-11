Миллионные долги, йога и зависимость в прошлом. Что известно о муже блогера Саши Митрошиной, отправленной под домашний арест

Рассказываем, кто такой Тимур Кошкаров — муж блогера Александры Митрошиной Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Артем Устюжанин / MSK1.RU











Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля. 30-летнюю «матерь бложью», как себя называет Александра, подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Она могла приобрести свыше 127 миллионов через уклонение от уплаты налогов.

Как выяснилось, незадолго до задержания Александра Митрошина вышла замуж. Теперь, согласно решению суда, ее супруг — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров — возьмется за ее содержание. Рассказываем, что известно о загадочном избраннике блогера-миллионника.

Зависимость и многомиллионные долги

Избранником Саши Митрошиной стал 30-летний коуч и тренер по йоге Тимур Кошкаров родом из Москвы. Он родился в семье, где помимо него было трое детей.

«Восхищаюсь своими родителями. Нас четверо детей. То же самое хочу дать своим будущим детям», — писал про свою семью муж Саши Митрошиной.

Мужем Саши Митрошиной оказался коуч и йога-практик Тимур Кошкаров (справа) Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Как Тимур пишет о себе на странице в социальных сетях, до какого-то времени он был управляющим в бизнесе отца, но это занятие морально его выматывало.

«Я очень сильно ощущал себя недостойным, пока работал управляющим в организации папы и открывал свои магазины, — рассказал у себя в блоге Тимур Кошкаров. — Мой доход в деле увеличивался, а я всё больше и больше обесценивал себя, свою жизнь. У меня это выразилось уходом в разные крайности: сначала зависимости , потом псевдодуховная эзотерика , потом жесткие и резкие аскезы — голод по 10 дней , резкий переход на сырую еду, необдуманные подъемы в 6 утра».

Муж Саши Митрошиной раньше управлял бизнесом отца, но ему это не нравилось Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Так, год назад Тимур влез в долги. О своей истории он рассказал подписчикам в видео.

«Год назад я попал в долги на 13,5 миллионов рублей и потерял три прибыльных бизнеса, которые приносили мне несколько миллионов рублей в месяц. Это был второй раз в моей жизни, когда я остался полностью без денег и источника дохода», — поделился муж Саши Митрошиной.

Как рассказал Тимур в своем блоге, у него многомиллионные долги Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Выбрался он из этой ситуации, как он сам считает, благодаря «духовным практикам» (йоге и медитациям. — Прим. ред.): они помогли ему «выстроить контакт с собой». За полгода он закрыл половину долга.

О своем прошлом Тимур Кошкаров отзывается так:

Вышел из зависимостей, восстановился из анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности. Тимур Кошкаров муж блогера Александры Митрошиной, коуч, йога-практик

«Я стал весить 47 кг, выпали волосы, было расстройство сна, стало страшно общаться с людьми», — рассказывал избранник Александры Митрошиной в другом своем посте.

Такое богатое на события прошлое, как считает Тимур, помогло ему прийти к тому, что он имеет сейчас.

В прошлом муж Саши Митрошиной имел проблемы с зависимостью и пищевым поведением Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«12 лет погружен в йогические и медитативные ежедневные практики, исследование работы тела, мозга, психики через древние и современные подходы», — описывает свою деятельность Тимур Кошкаров.

Чем муж Митрошиной занимается сейчас

Как следует из его странички в социальных сетях, сейчас коуч зарабатывает на продаже своих курсов по дыхательным и телесным практикам. Один из курсов Тимура Кошкарова, рассчитанный на 28 дней, стоил 2800 рублей. Тимур часто публикует отзывы покупателей, которые утверждают, что курс помог им изменить жизнь к лучшему.

«Знаешь, что реально мешает реализации? Созданию более живой, красивой и богатой жизни? Ты можешь подумать, что стратегия и действия. Но это конечный пункт всей цепочки. Если сейчас нет сил и в голове рой мыслей, а от обстоятельств хочется убежать, то действия будут хаотичными», — рассуждал коуч в своем блоге.

Муж Саши Митрошиной, Тимур Кошкаров, после суда над своей женой (слева в черном) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По его словам, пользователей его «продукта» более 3000, среди которых — неназванные «известные блогеры и предприниматели».

Это программа практик помогает управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче. Тимур Кошкаров муж блогера Александры Митрошиной, коуч, йога-практик

Сейчас его главная деятельность — это развитие собственного приложения с «онлайн-студией практик».

Сейчас муж Саши Митрошиной продает курсы по дыхательным и телесным практикам — йоге Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

К слову, его деятельность супруга активно поддерживает: 1 января Тимур Кошкаров выложил длинное видео с записью «новогодней практики». На часовом видео Александра с Тимуром занимались йогой и дыхательными упражнениями.

Саша Митрошина активно поддерживала мужа в его занятии йогой и дыхательными упражнениями — они вместе записывали видео для подписчиков Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Также супруги вместе путешествовали. Как рассказывал Тимур в своих соцсетях, сам он начал активно ездить по миру в одиночку восемь лет назад. Какое-то время Тимур с Сашей Митрошиной жили в ОАЭ, а позже приехали на Бали — однако неизвестно, в качестве туристов или на постоянное место жительства. В марте они решили приехать в Россию — как сообщают СМИ, именно Тимур Кошкаров был инициатором поездки на родину.

Вместе с мужем Саша Митрошина много путешествовала Источник: timur_koshkarov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Задержали по прилете в Россию

Напомним, 7 марта Митрошину и ее мужа задержали в аэропорту Сочи, после чего доставили в Москву для допроса. За несколько дней до этого ее объявили в розыск. В 2022 году Саша переехала из России в Дубай. Уголовное дело против нее завели в марте 2023 года.

Согласно версии следствия, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, то есть, платила налоги по минимальной ставке, несмотря на то, что ее доходы были гораздо выше. Сама Александра утверждала, что давно решила все проблемы с налоговой.

«У меня никогда не было умысла уклоняться, не было никакого злого умысла», — рассказывала блогер в своих соцсетях.

10 марта суд отправил Александру Митрошину под домашний арест. Что Александра, что ее муж с журналистами общаться отказались — по словам их адвоката, они подписали бумагу о неразглашении.

«У нас подписка о неразглашении сведений, поэтому на сегодняшний момент не могу ничего комментировать», — заявил адвокат.

Муж Саши Митрошиной никак не прокомментировал судебное решение Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Чем известна Александра Митрошина, мы рассказываем в этом видео.

Блогера Митрошину отправили под домашний арест — в одном видео рассказываем, чем она известна Источник: Городские медиа