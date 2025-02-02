«У тебя могли быть два мальчика»: как Лев Лещенко разрушил жизнь первой жены

Звезд прошлого, пусть и относительно недавнего, мы обычно воспринимаем как небожителей, которые и допустить не могли, чтобы о них сплетничали на каждом углу. Они проявляли чудеса самообладания (по сегодняшним меркам уж точно), следили за каждым своим словом и шагом, держали марку и уж точно не заходили не в те двери. Однако даже те, кто был примером подражания, давали слабину. Вот и в биографии Льва Лещенко, который кажется образцом сдержанности (не лишенного, впрочем, нотки самолюбования), были те еще скелеты в шкафу.
«Все вокруг нас уже поженили»
В семидесятые годы дуэт Льва Лещенко и Аллы Абдаловой был самой знаменитой творческой парой советской эстрады. Их отношения начались задолго до того, как они вместе появились на сцене. Еще во время учебы в ГИТИСе будущий народный артист РСФСР положил глаз на девушку, которая к тому времени не просто заслужила репутацию любимицы педагогов, но и успела состояться как певица, пополнив золотой фонд советской эстрады.
За Аллой Абдаловой уже тогда выстроилась стройная стайка поклонников и женихов, и Лев Лещенко был одним из них. Молодые люди познакомились в конце 1964 года. Пятикурсница Абдалова, гордость и надежда ГИТИСа, тогда выступала на концерте самых талантливых студентов института, а третьекурсник Лещенко любовался ею из-за кулис. Глаза, статная фигура, природная элегантность девушки пленили его, но больше всего студент был потрясен ее вдохновляющим меццо-сопрано.
Очарованный старшекурсницей Лев Валерьянович тут же принялся за ней ухаживать. Подкарауливал после лекций, устраивал как бы случайные встречи, а однажды набрался смелости и пригласил Аллу к себе в гости. На ужин со свечами. После этого были неловкие юношеские встречи, робкие проводы до дома, редкие совместные концерты. А потом студент сделал предложение возлюбленной.
— Предложение он сделал так: сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили, — вспоминала Алла Абдалова.
Свадьба Лещенко и Абдаловой длилась два дня, а сразу после торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа. Аллу Александровну приняли в труппу Театра оперетты. Ей прочили прекрасное будущее певицы, а она всеми силами пыталась продвинуть своего супруга, карьера которого поначалу не складывалась. Абдалова стала выходить с ним на эстраду дуэтом, тщательно подбирала репертуар, приглушая свой голос под тембр супруга, чтобы тот на ее фоне звучал более эффектно.
Позже она попросила знакомых порекомендовать Льва Валерьяновича Давиду Тухманову, который как раз искал исполнителя для своего «Дня Победы». Так вслед за взошедшей звездой Абдаловой известность пришла и к Лещенко.
Вскоре они переехали в собственную двухкомнатную квартиру, начали жить в достатке, о котором в студенчестве и помыслить не могли — казалось, впереди пару ждет только счастье. Но на его месте стали прорастать борьба амбиций и творческая ревность. Да и график гастролей не позволял заниматься семьей.
«У тебя могли бы быть два отличных мальчика»
Лещенко и Абдалова прожили вместе 10 лет. Но за это время так и не обзавелись детьми. Этот вопрос не раз вставал между ними, но Лев Валерьянович оставался безучастным, а когда жена сообщала ему о беременности, особенного энтузиазма не проявлял. Когда женщина напрямую спрашивала его, оставлять ли ребенка, уклонялся от ответа, перекладывая финальное решение на ее хрупкие плечи. В итоге артистка сделала четыре аборта, предпочтя карьеру радости материнства.
— Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше, — рассказывала певица. — Я его спросила: «Ты меня любишь? Если да, то рожу». Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде «поступай как хочешь».
Позже Алла Абдалова даже не говорила мужу о своих беременностях, а сразу шла в абортарий.
— Я мужу и рассказывать не стала, что у нас родился бы сын, — вспоминала певица. — Потом уже ходила на аборты, не советуясь. Однажды мне врач после операции сказала: «Алла, у тебя могли бы быть два отличных мальчика. Близнецы».
Только после развода Алла Абдалова поняла, что совершила ошибку, и осознала: надо было рожать, мягкий и уступчивый муж стал бы прекрасным отцом для детей. Может быть, и брак бы тогда удалось спасти.
«Прощай, Лёва»
Однажды на гастролях в Сочи Лев Лещенко познакомился с отдыхавшей по соседству Ириной Багудиной. Первая же их встреча стала решающей. Певец, конечно, был тогда не свободен, но к тому времени его брак с Абдаловой превратился уже в простую формальность. Поэтому он даже не сомневался в том, что нужно сделать первым делом по возвращении в Москву.
— Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле, — рассказывал певец. — Наши с ней отношения всё равно были надломлены и практически никакого тепла уже не несли. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: «Забирай свои вещи. Прощай, Лёва». И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей».
«Никуда не выходила, на звонки не отвечала»
Сразу после развода Алла Абдалова купила три бутылки водки и тут же их осушила.
— Не раздеваясь, села, открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет, — рассказывала Абдалова. — Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала.
Утруждать себя дележкой имущества бывшие супруги не стали. Бежав, Лещенко оставил Абдаловой квартиру и машину. Предлагал еще и материальную помощь, но женщина не хотела и слышать изменщика. Замкнувшись в своем горе, 35-летняя артистка перестала выходить на сцену: она не хотела, чтобы люди видели ее отчаяние. Одиночество скрашивала алкоголем, позже уехала в деревню и поселилась у родственников. Она еще раз пыталась построить отношения с мужчиной, но союз едва продержался три месяца: жизнь с алкоголиком только еще больше разрушала артистку. Абдалова так никого больше и не нашла. Она превратилась в затворницу, живет воспоминаниями о некогда блестящей карьере и большой любви и время от времени задается вопросом: правильно ли поступила, выставив супруга?
«Это нужно пережить и двигаться дальше»
А вот Лев Лещенко считает, что болезненный разрыв с супругой был одним из самых правильных решений в его жизни.
— Я помню, как Ирина положила свою тонкую руку на мою, взглянув на меня своими теплыми глазами. Это был тот самый момент, который разъяснил мне всё: это мой человек, умный, чуткий и, да, очень красивый, — рассказывал артист.
Спустя два года отношений Лев Лещенко и Ирина Багудина сыграли свадьбу. Они мечтали о большой и счастливой семье, поэтому новая жена артиста отказалась от карьеры экономиста-международника и стала всюду сопровождать мужа. Они хотели обзавестись детьми, но так и не стали родителями. Ирина дважды была беременной, но оба раза закончились печально. Супруги уже начали думать о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Но у Льва Лещенко перед глазами были примеры нескольких знакомых, которые усыновляли и удочеряли детей, а потом возвращали их назад, и певец категорически не хотел стать одним из таких людей. А его жена просто не чувствовала в себе моральных сил воспитывать приемного ребенка: она боялась, что может не справиться.
Женщина признавалась, что время уменьшило ее переживания, но стереть их окончательно невозможно.
— По молодости это было тяжело принять, с возрастом как-то отходит на второй план, — рассказывала жена певца. — Тем более, что сейчас появились такие технологии. Но к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше. Я переживаю до сих пор.