«У тебя могли быть два мальчика»: как Лев Лещенко разрушил жизнь первой жены

Молва поженила Льва Лещенко с Аллой Абдаловой задолго до того, как они расписались Источник: личный архив Аллы Абдаловой











Звезд прошлого, пусть и относительно недавнего, мы обычно воспринимаем как небожителей, которые и допустить не могли, чтобы о них сплетничали на каждом углу. Они проявляли чудеса самообладания (по сегодняшним меркам уж точно), следили за каждым своим словом и шагом, держали марку и уж точно не заходили не в те двери. Однако даже те, кто был примером подражания, давали слабину. Вот и в биографии Льва Лещенко, который кажется образцом сдержанности (не лишенного, впрочем, нотки самолюбования), были те еще скелеты в шкафу.

Источник: Городские медиа

«Все вокруг нас уже поженили»

В семидесятые годы дуэт Льва Лещенко и Аллы Абдаловой был самой знаменитой творческой парой советской эстрады. Их отношения начались задолго до того, как они вместе появились на сцене. Еще во время учебы в ГИТИСе будущий народный артист РСФСР положил глаз на девушку, которая к тому времени не просто заслужила репутацию любимицы педагогов, но и успела состояться как певица, пополнив золотой фонд советской эстрады.

За Аллой Абдаловой уже тогда выстроилась стройная стайка поклонников и женихов, и Лев Лещенко был одним из них. Молодые люди познакомились в конце 1964 года. Пятикурсница Абдалова, гордость и надежда ГИТИСа, тогда выступала на концерте самых талантливых студентов института, а третьекурсник Лещенко любовался ею из-за кулис. Глаза, статная фигура, природная элегантность девушки пленили его, но больше всего студент был потрясен ее вдохновляющим меццо-сопрано.

Очарованный старшекурсницей Лев Валерьянович тут же принялся за ней ухаживать. Подкарауливал после лекций, устраивал как бы случайные встречи, а однажды набрался смелости и пригласил Аллу к себе в гости. На ужин со свечами. После этого были неловкие юношеские встречи, робкие проводы до дома, редкие совместные концерты. А потом студент сделал предложение возлюбленной.

— Предложение он сделал так: сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили, — вспоминала Алла Абдалова.

Свадьба Лещенко и Абдаловой длилась два дня, а сразу после торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа. Аллу Александровну приняли в труппу Театра оперетты. Ей прочили прекрасное будущее певицы, а она всеми силами пыталась продвинуть своего супруга, карьера которого поначалу не складывалась. Абдалова стала выходить с ним на эстраду дуэтом, тщательно подбирала репертуар, приглушая свой голос под тембр супруга, чтобы тот на ее фоне звучал более эффектно.

Алла Абдалова открыла Лещенко не только свое сердце, но и дорогу на сцену Источник: «Музыка на советском телевидении»











Позже она попросила знакомых порекомендовать Льва Валерьяновича Давиду Тухманову, который как раз искал исполнителя для своего «Дня Победы». Так вслед за взошедшей звездой Абдаловой известность пришла и к Лещенко.

Вскоре они переехали в собственную двухкомнатную квартиру, начали жить в достатке, о котором в студенчестве и помыслить не могли — казалось, впереди пару ждет только счастье. Но на его месте стали прорастать борьба амбиций и творческая ревность. Да и график гастролей не позволял заниматься семьей.

«У тебя могли бы быть два отличных мальчика»

Лещенко и Абдалова прожили вместе 10 лет. Но за это время так и не обзавелись детьми. Этот вопрос не раз вставал между ними, но Лев Валерьянович оставался безучастным, а когда жена сообщала ему о беременности, особенного энтузиазма не проявлял. Когда женщина напрямую спрашивала его, оставлять ли ребенка, уклонялся от ответа, перекладывая финальное решение на ее хрупкие плечи. В итоге артистка сделала четыре аборта, предпочтя карьеру радости материнства.

— Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше, — рассказывала певица. — Я его спросила: «Ты меня любишь? Если да, то рожу». Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде «поступай как хочешь».

Позже Алла Абдалова даже не говорила мужу о своих беременностях, а сразу шла в абортарий.

— Я мужу и рассказывать не стала, что у нас родился бы сын, — вспоминала певица. — Потом уже ходила на аборты, не советуясь. Однажды мне врач после операции сказала: «Алла, у тебя могли бы быть два отличных мальчика. Близнецы».

Только после развода Алла Абдалова поняла, что совершила ошибку, и осознала: надо было рожать, мягкий и уступчивый муж стал бы прекрасным отцом для детей. Может быть, и брак бы тогда удалось спасти.

«Прощай, Лёва»

Однажды на гастролях в Сочи Лев Лещенко познакомился с отдыхавшей по соседству Ириной Багудиной. Первая же их встреча стала решающей. Певец, конечно, был тогда не свободен, но к тому времени его брак с Абдаловой превратился уже в простую формальность. Поэтому он даже не сомневался в том, что нужно сделать первым делом по возвращении в Москву.

Оказалось, что отпускать Льва Лещенко одного на гастроли — к разводу Источник: Борис Кавашкин / ТАСС











— Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле, — рассказывал певец. — Наши с ней отношения всё равно были надломлены и практически никакого тепла уже не несли. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: «Забирай свои вещи. Прощай, Лёва». И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей».

«Никуда не выходила, на звонки не отвечала»

Сразу после развода Алла Абдалова купила три бутылки водки и тут же их осушила.

— Не раздеваясь, села, открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет, — рассказывала Абдалова. — Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала.

Утруждать себя дележкой имущества бывшие супруги не стали. Бежав, Лещенко оставил Абдаловой квартиру и машину. Предлагал еще и материальную помощь, но женщина не хотела и слышать изменщика. Замкнувшись в своем горе, 35-летняя артистка перестала выходить на сцену: она не хотела, чтобы люди видели ее отчаяние. Одиночество скрашивала алкоголем, позже уехала в деревню и поселилась у родственников. Она еще раз пыталась построить отношения с мужчиной, но союз едва продержался три месяца: жизнь с алкоголиком только еще больше разрушала артистку. Абдалова так никого больше и не нашла. Она превратилась в затворницу, живет воспоминаниями о некогда блестящей карьере и большой любви и время от времени задается вопросом: правильно ли поступила, выставив супруга?

«Это нужно пережить и двигаться дальше»

А вот Лев Лещенко считает, что болезненный разрыв с супругой был одним из самых правильных решений в его жизни.

— Я помню, как Ирина положила свою тонкую руку на мою, взглянув на меня своими теплыми глазами. Это был тот самый момент, который разъяснил мне всё: это мой человек, умный, чуткий и, да, очень красивый, — рассказывал артист.

Спустя два года отношений Лев Лещенко и Ирина Багудина сыграли свадьбу. Они мечтали о большой и счастливой семье, поэтому новая жена артиста отказалась от карьеры экономиста-международника и стала всюду сопровождать мужа. Они хотели обзавестись детьми, но так и не стали родителями. Ирина дважды была беременной, но оба раза закончились печально. Супруги уже начали думать о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Но у Льва Лещенко перед глазами были примеры нескольких знакомых, которые усыновляли и удочеряли детей, а потом возвращали их назад, и певец категорически не хотел стать одним из таких людей. А его жена просто не чувствовала в себе моральных сил воспитывать приемного ребенка: она боялась, что может не справиться.

Женщина признавалась, что время уменьшило ее переживания, но стереть их окончательно невозможно.