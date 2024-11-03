«У нашего поколения другие ориентиры»: почему девушки выбирают жизнь без парней — правильно ли это

Рассказываем, что такое boy sober Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В соцсетях очередная битва поколений. Молодежь увлеченно рассказывает о новом веянии, которое называют boy sober или, в дословном переводе с английского, «трезвость от мужчин». Мы поговорили с представительницами сразу двух поколений. Рассказываем, чем читательницам не угодили мужчины и что думает о тренде семейный психолог.

Зумеры или поколение Z — так во всём мире называют людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы. Миллениалы или поколение Y — люди, которые родились с начала 80-х до середины 90-х годов.

Что такое boy sober

Тренд boy sober или «трезвость от парней» начали девушки поколения Z. Зумерки, как их называют, отказываются от отношений, свиданий и секса в пользу самих себя.

На столь радикальный шаг девушек толкнули две причины: желание разобраться в себе и чувствах, найти опору внутри себя. Второй момент — разочарование в современных мужчинах и дейтинг-приложениях.

Поиск партнера, на который толкает общество, утомителен. Из-за давления извне многие девушки не мыслят себя вне отношений и поэтому не умеют полагаться на себя.

Boy sober — это не категоричный отказ от мужчин, не целибат, в идее трезвости нет религиозного контекста. Это всего лишь передышка. Она может быть длительной или короткой — как кому требуется. В конце концов, можно быть счастливой и вне отношений.

Инвентаризация жизни

Первой про «трезвость от парней» заговорила американская комик Хоуп Вудард. Она была одержима возлюбленным и буквально зависела от его сообщений, но не осознавала того, что ему на нее наплевать. Не сразу, но она всё же поняла, что ответных чувств не будет, провела «инвентаризацию» своей жизни и пришла к выводу: она всегда с кем-то встречалась.

Нередко отношения Хоуп были нездоровыми, партнеры не заботились о ее чувствах. Осознание столь неприятного факта подвигло артистку взять паузу от отношений минимум на год. Опытом комик поделилась на большую аудиторию: она выступила перед зрителями и неожиданно получила мощный обратный отклик.

В 2024 году тренд завирусился в TikTok: тысячи пользовательниц подхватили идею, и философия Хоуп Вудард выбралась за пределы Америки. О «трезвости от парней» заговорили и в России.

Мы попросили высказаться наших читательниц: представительницы поколений Z и Y в чем-то сошлись, а в чем-то их мысли оказались полярными.

«Родители жили ограниченной жизнью»

София, 21 год, блогер

— Мама и бабушка всегда твердили мне: удачно выйдешь замуж, и всё у тебя будет супер круто, а деток родишь — так вообще заживешь, как в сказке. Что-то жизнь некоторых моих одноклассниц не очень-то сказочная. В свои 21–22 они выглядят на сорок лет. Я так не хочу, да и парни какие-то… нескладные. Мы молоды, когда, если не сейчас, заниматься самореализацией, зарабатывать, узнавать свои способности?

Мой психолог говорит, что у поколения наших мам и бабушек была родовая программа: мужчина как способ выжить. Нашему поколению для выживания мужчина не нужен: у нас всё есть. Нам не нужно подключаться энергетически к мужчинам, чтобы быть счастливой. Мы можем быть счастливы сами по себе.

Я считаю, что до 30–35 лет вообще не стоит думать ни про свадьбу, ни про детей — всё успеется. Разве мы куда-то опаздываем? А жить когда? У родителей не было такого жизненного выбора, как есть у нас. Они жили ограниченной жизнью, создание семьи в 20 лет казалось самым верным решением. Их время ушло, в нашем поколении совсем другие ориентиры.

«Адекватное желание женщины»

Анастасия, 27 лет, менеджер по рекламе

— Не вижу в тренде на «трезвость от парней» ничего плохого, но только если рассматривать эту историю не как мизандрический выпад в сторону мужчин, а как вполне адекватное желание женщины понять себя и свои желания. Стать опорой себе, обрести независимость в психоэмоциональном плане.

Нужно обладать зрелым EQ (эмоциональным интеллектом. — Прим. ред.), чтобы грамотно применить тренд. Нередко высказывания зумерок звучат как выкрики о наболевшем с целью оскорбить или унизить мужчину — вспомним тюбиков, чечкиков и прочих. Вешать ярлыки на людей — нехорошая тенденция. Неудивительно, что в ответ девушки получают грубое обращение.

«С кем попало вступать в отношения не хочется»

Не только зумерки, но и миллениалки берут паузу от мужчин, чтобы лучше понять себя Источник: Рассказываем, что такое boy sober











Юлия, 36 лет, юрист

— Зумерки, миллениалки… Поколения разные, а проблема общая: мужчины, неспособные к созданию здоровых партнерских отношений. Надежного и эмоционально зрелого мужчину днем с огнем не сыщешь. Тут не то чтобы осознанно вступаешь на путь трезвости, а скорее — от безысходности. С кем попало вступать в отношения не хочется.

Преобладающее большинство мужчин боится ответственности, считает женщин меркантильными или озлоблено на них. Обращали внимание, сколько развелось инцелов? Те самые, которым никто не дает, простите за прямоту, которые пишут гадости в комментариях или в приложениях для знакомств. Мерзость.

Инцелы (от англ. involuntary celibate — «невольный целибат») — так называют мужчин, которые говорят, что хотят найти сексуального партнера, но не могут этого сделать по тем или иным причинам. Чаще всего вину за невольное воздержание они возлагают на женщин.

«Я дала себе год для начала»

Лиза, 20 лет, студентка

— В школе у меня был парень, но мы расстались из-за того, что я поступила в университет. Разъехались по разным городам, а идея об отношениях на расстоянии, в которую мы так верили, разбилась вдребезги в первом же семестре.

Первое время мне было некомфортно без отношений, я ощущала себя неполноценной, как будто не хватало чего-то важного. Я нацелилась на то, чтобы найти нового парня, ходила на свидания, пропускала учебу, даже не поехала домой на каникулы ради очередного кавалера, который выбрал в итоге не меня.

Я осунулась, переживала, что какая-то не такая, скучная, неинтересная. Поделилась переживаниями с соседками по общежитию и от них впервые услышала про boy sober. У меня будто включилась лампочка: я столько времени потратила, выбирая свидания, вместо того, чтобы уделить время себе.

В средних классах школы я пела, но когда у меня появился парень, я забросила вокал, чтобы больше времени проводить с ним. Мне нравилось танцевать, но я не ходила на занятия, потому что времени не хватало. Подруги открыли мне глаза. Я дала себе год для начала, а потом как пойдет.

Никогда еще я не чувствовала себя настолько живой, творческой, увлекшейся. И мне безразлично чужое мнение, написал мне парень или нет. Я вижу, как другие девушки накручивают себя из-за таких глупостей, как сообщения, или того хуже: ведут слежку за парнями. Всем рекомендую попробовать boy sober, особенно тем, у кого вместо отношений черт знает что.

Что говорит психолог?

Семейный психолог Светлана Наркевич говорит, что не замечала такой тенденции — наоборот, среди ее клиенток идет запрос на отношения. Причем Светлана имела в виду девушек, которые по возрасту как раз относятся к поколению Z.