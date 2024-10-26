«Очень многие обожглись на знакомствах в интернете». Как работают брачные агентства и сколько стоит найти любовь

В брачных агентствах говорят, что свадьбами заканчиваются 30 процентов знакомств Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Может показаться, что с появлением соцсетей и приложений для знакомств нужда в профессиональных сводниках отпала, но это не так. В стране по-прежнему работают брачные агентства, в которых профессионалы помогают найти свою половинку.

Сколько стоят такие услуги, кто чаще всего обращается за помощью и почему отыскать свое счастье не так просто — читайте в материале наших барнаульских коллег из NGS22.RU.

«Это не магазин, где пришли и купили»

Директор агентства «Амур» Александра Владимировна помогает людям встретить любовь с 1999 года Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Агентство «Амур» работает в Барнауле больше 20 лет. Сегодня здесь, как и прежде, продолжают использовать бумажные каталоги, от которых ломятся полки шкафов. В плотных папках собраны сотни анкет мужчин и женщин в активном поиске, а также тех, кто нашел пару.

— С клиентами мы заключаем достаточно серьезный договор. Обязательно смотрим документы. Если человек исказил информацию о себе, можем просто прекратить отношения, — объясняет директор агентства Александра Владимировна.

Желающие найти пару выбирают одну их трех программ стоимостью от 3 до 15 тысяч рублей.

— Это не должно стоить дешево, ведь это слишком серьезная тема. Даже то, что человек пришел ко мне, говорит, как он настроен. Заплатить — это первый тест, что он готов что-то вкладывать.

В агентство обращаются люди разного уровня, возраста и положения. Среди тех, кому помогли найти любовь, — программист, гаишник, скотник, научный сотрудник, директор турфирмы, сотрудница телеканала.

— Бывают случаи, когда приходят семьями: например, мужчине мы помогли найти пару, а потом к нам обратился его сын. Вообще, девушки приходят к нам в возрасте от 21 года, а мужчины — от 31. Моим самым возрастным клиентам по 80 лет, — поделилась директор. — В категории от 70 лет у нас мужчин больше, так что для женщин 60–70 лет есть хороший выбор. Высокие шансы найти подходящего партнера и у девушек до 40 лет, а вот в возрасте 50–55 лет женщин уже больше, чем мужчин.

В агентстве подчеркивают, что им важен взаимный интерес персон и схожесть их анкет и запросов. Перед назначением встречи свою готовность к ней должны подтвердить оба, в том числе дав разрешение на передачу номера телефона.

— Все люди разные, но моя задача — чтобы увиделись, проявили интерес друг к другу. Первая встреча решает всё. Встретиться нужно максимально приветливо, расстаться еще лучше. И важно помнить: это не магазин, где пришли и купили, это сложный процесс, — говорят в «Амуре».

Приходят за серьезными отношениями

Интересно, что многие обращаются за помощью работников агентств, не сумев найти счастье в Сети.

— Очень многие обожглись в интернете. Мужчины также часто думают, что девушки из Сети не настроены на серьезные отношения, а ищут, где заработать. Конечно, это не всегда так, — говорит директор.

К тому же у некоторых просто нет времени на знакомства по интернету. Другие же просто не хотят светиться в глобальной сети.

— Сюда приходят люди, нацеленные на серьезные отношения, брак, и их здесь могут ждать реальные кандидаты. Кроме того, тут сразу подбирают им человека со схожим положением в обществе и образованием. Людям это важно. Наша задача — помочь встретить своего человека, с которым сложится семья.

Несмотря на развитие технологий и различные приложения для знакомств, директор «Амура» отмечает, что работа у них есть всегда.

— За годы работы мы уже получили определенную популярность в этой сфере, поэтому проблем с клиентами нет.

На вопрос, сколько же пар и семейных союзов взяли свое начало в «Амуре», Александра Владимировна отвечает, что перестала считать. Однако, по ее мнению, в отношения вступают около 30% от всей клиентуры.

— Когда люди сходятся, они обычно сообщают. Мы благословляем, у нас есть икона и парный сувенир, — добавила директор агентства.

Замуж за иностранца

Брачное агентство «АннаРоза» находится в одном кабинете с «Амуром» и работает исключительно на межгород и другие страны.

— Мы в очень тесном партнерстве более 20 лет. Россиянки востребованы у иностранных женихов. Есть мужчины из Кореи, Китая, Японии. Европы, конечно, в последние годы меньше. Там русскими женщинами сейчас в основном интересуются греки и сербы, — рассказывает Александра Владимировна.

Российские мужчины, по ее словам, спросом у иностранок совсем не пользуются. За годы работы агентств такой брак был только один.

Свидания вслепую

Директор брачного агентства «Алые паруса» сама подбирает пары, основываясь на анкетах Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Хозяйка другого брачного агентства «Алые паруса» Ирина Анатольевна принимает посетителей прямо на дому, и к работе у нее другой подход.

— Моя задача — создавать безопасные встречи в общественном месте, — объясняет она.

При заключении договора за 5 тысяч рублей она просит одиноких клиентов заполнить анкету на 7–8 страниц, в которой подробно и честно нужно расписать не только свои черты характера, но и требования к партнеру.

— Один из клиентов написал, что щедрый. А потом пошел на встрече покупать мороженое и на весь торговый центр закричал, какое оно дорогое. Девушка подошла, купила ему лакомство, поставила на стол и ушла. Потом пишет: «Вы мне больше таких щедрых не посылайте». Так что не нужно приписывать себе такие заслуги, которыми не обладаете, — предупреждает директор.

После заполнения анкет руководитель агентства изучает их и сама из своей базы подбирает клиенту для встречи человека, с которым его запросы совпадают на 70–80%. Таким образом, мужчина и женщина идут на свидание, еще не увидев друг друга. Встреча происходит в одном из торговых центров города.

— Встречи глаза в глаза дают результата больше, чем по фотографии, — уверяет хозяйка агентства.

После встречи пара идет знакомиться за чашкой чая или кофе, а на следующий день отзванивается «свахе», рассказывая о впечатлениях, а также желании продолжить или прекратить дальнейшее общение.

По словам Ирины Анатольевны, просто встречаться к ней в агентство не приходят — идут за серьезными отношениями. Клиенты — это также люди, которые с осторожностью относятся к знакомствам в Сети.