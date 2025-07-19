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Недвижимость Обзор От 30 тысяч рублей: как выглядят самые дешевые дачи в Ярославской области

От 30 тысяч рублей: как выглядят самые дешевые дачи в Ярославской области

Подборка бюджетных вариантов

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1 комментарий
В Ярославской области можно купить дачу от 30 тысяч рублей | Источник: АвитоВ Ярославской области можно купить дачу от 30 тысяч рублей | Источник: Авито

В Ярославской области можно купить дачу от 30 тысяч рублей

Источник:

Авито

Летом особенно хочется на природу — погулять по лесу, посидеть в уютном гамаке в тени деревьев, сходить искупаться на речку. Для тех, у кого есть дача, это все осуществимо. Если вы как раз сейчас задумались о покупке загородной недвижимости и при этом не хотите тратить много денег, то наша подборка для вас — самые дешевые дачи Ярославской области. Мы выбирали пять бюджетных вариантов с домиками.

30 тысяч рублей

Самая дешевая дача в ярославской области продается за 30 тысяч рублей. Она находится в Карабихском поселении Ярославского района, расположена на территории СНТ «Ярославич-2». На участке площадью 8 соток расположен щитовой одноэтажный домик площадью 4 кв. метра, построенный в 1995 году. Автор объявления отмечает, что домик нуждается в ремонте. Коммунальных услуг на участке нет, только вода из колодца.

Такую дачу можно купить за 30 тысяч рублей | Источник: ЦианТакую дачу можно купить за 30 тысяч рублей | Источник: Циан
Участок площадью 8 соток | Источник: ЦианУчасток площадью 8 соток | Источник: Циан
Есть колодец | Источник: ЦианЕсть колодец | Источник: Циан

50 тысяч рублей

На втором месте по цене дача за 50 тысяч рублей в Даниловском районе (садоводческое товарищество «Локомотив»). Площадь участка 5 соток. На участке есть одноэтажный дом площадью 10 кв. метров. В объявлении указано, что прoведенo электpичествo, еcть кoлoдец, яблоня, клубникa, кусты cмopoдины. Автор подчеркивает, что дoм в xоpoшем cостoянии, не гнилoй, но может потрeбоваться кocметический рeмoнт. К даче имеется хopоший подъезд по асфальтированной дороге, недалеко остановка общественного транспорта.

Участок с домиком продают за 50 тысяч | Источник: АвитоУчасток с домиком продают за 50 тысяч | Источник: Авито
Дача находится в Даниловском районе | Источник: АвитоДача находится в Даниловском районе | Источник: Авито
Так выглядит участок | Источник: АвитоТак выглядит участок | Источник: Авито

60 тысяч рублей

За 60 тысяч можно найти сразу несколько вариантов дач. Классический вариант — дача площадью 6 соток с домиком площадью 10 кв. метров. Расположена недвижимость в СНТ «Борок» в Каменниковском поселении Рыбинского округа. По словам хозяина, дом требует ремонта, его стены выполнены из экспериментальных материалов. Вода в колодце, электричество не подключено.

Вариант за 60 тысяч рублей | Источник: АвитоВариант за 60 тысяч рублей | Источник: Авито
Вид с другого ракурса | Источник: АвитоВид с другого ракурса | Источник: Авито
А это фото природы рядом с домом | Источник: АвитоА это фото природы рядом с домом | Источник: Авито

60 тысяч рублей

Еще один вариант дачи за 60 тысяч рублей. Она расположена в поселении Семибратово Ростовского округа (садовое товарищество «Кристалл»). Участок — 5 соток, бревенчатый дом площадью 30 кв. метров. В объявлении говорится, что дом поднимали. На участке есть колодец глубиной в 6 колец. Электричество можно подключить. Заезд для машины с воротами. На участке растут ягоды, груша, яблони.

Такой домик с участком можно купить за 60 тысяч рублей | Источник: АвитоТакой домик с участком можно купить за 60 тысяч рублей | Источник: Авито
Так внутри | Источник: АвитоТак внутри | Источник: Авито
На участке есть яблони, груша, ягоды | Источник: АвитоНа участке есть яблони, груша, ягоды | Источник: Авито

60 тысяч рублей

И последнее предложение за 60 тысяч рублей. Дача находится в СНТ «Нефтяник» в Волжском сельском поселении Рыбинского района. Площадь участка — 10 соток, площадь дома — 40 кв. метров. Дом был построен в 2007 году. Кроме дома есть гараж со вторым жилым этажом и беседка. Автор объявления предупреждает, что электричества на участке нет. Также он отметил, что дача не оформлена.

В этом варианте целый набор недвижимости на одном участке. На фото гараж с жилой частью на втором этаже | Источник: АвитоВ этом варианте целый набор недвижимости на одном участке. На фото гараж с жилой частью на втором этаже | Источник: Авито
Есть домик | Источник: АвитоЕсть домик | Источник: Авито
А это отмеченная в объявлении беседка | Источник: АвитоА это отмеченная в объявлении беседка | Источник: Авито

А у вас есть дача?

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Заброшенные, таких тысячи, как и деревень.
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