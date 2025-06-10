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Недвижимость Новые законы Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам

Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам

В России изменились требования к ограждениям

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12 комментариев
Высокие заборы теперь можно ставить только с внешней стороны участка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВысокие заборы теперь можно ставить только с внешней стороны участка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Высокие заборы теперь можно ставить только с внешней стороны участка

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянам запретили устанавливать сплошные заборы между дачными участками. С 9 июня глухие заборы разрешены только с внешней стороны участка. Теперь максимальная высота забора между соседями не должна превышать полутора метров, и он должен быть прозрачным. О том, нужно ли сносить старые заборы, рассказал 29.RU адвокат Дмитрий Дерен, далее его прямая речь.

Глухие заборы на даче придется убрать. В России вступают в силу обновленные требования к ограждениям на дачных участках. Несоответствие установленным нормам, касающимся высоты и прозрачности заборов, может повлечь за собой обязательный демонтаж или переделку конструкции. Чтобы избежать споров с соседями и незапланированных расходов, необходимо заранее ознакомиться с нововведениями.

Почему сплошные заборы оказались под запретом?

Основная причина — многочисленные конфликты между соседями. Глухие ограждения создавали тень на соседних участках, препятствовали естественной циркуляции воздуха и нередко нарушали установленные границы.

Согласно новым правилам, приоритет отдается прозрачным конструкциям. Разрешены сетчатые ограждения или штакетник высотой не более 1,5 метра, установленные строго по границе участка. Это решение призвано обеспечить оптимальное освещение для растений и свести к минимуму возможные разногласия.

Что делать, если забор уже установлен и не соответствует новым требованиям?

В первую очередь необходимо тщательно изучить устав вашего СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества) и местные правила благоустройства. В них могут содержаться дополнительные уточнения и требования. Если существующий забор не соответствует нормам, следующим шагом станет конструктивный диалог с соседом.

Попытайтесь совместно найти компромиссное решение, например договориться о замене забора на разрешенный тип ограждения. Важно зафиксировать все достигнутые договоренности в письменной форме. Это защитит вас от возможных претензий в будущем.

Как действовать, если сосед отказывается демонтировать «проблемный» забор?

К сожалению, такая ситуация тоже возможна. В этом случае вы имеете право самостоятельно демонтировать забор соседа, предварительно пригласив кадастрового инженера для точного определения границ участка.

Однако стоит помнить, что перенос забора вглубь вашей территории приведет к сокращению полезной площади вашего участка.

Какие варианты ограждений разрешены вместо старых сплошных заборов?

  • Прозрачная сетка-рабица;

  • деревянный штакетник с просветами;

  • невысокие живые изгороди (до 1,8 метра).

Для установки этих конструкций, как правило, не требуется специальное разрешение, но получение письменного согласия соседа настоятельно рекомендуется. Особенно важно это при планировании продажи участка, так как новый владелец может не признать устные договоренности, заключенные между предыдущими собственниками.

Чтобы избежать неприятностей и штрафов в 2025 году, рекомендуется уже сейчас проверить соответствие вашего забора новым нормам и начать переговоры с соседями, если требуются какие-либо изменения

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Дмитрий ДеренДмитрий Дерен
Дмитрий Дерен

Адвокат

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Дача Участок Забор Правила
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Комментарии
12
Гость
2 часа
Ну что сказать ? а не пошли ка бы вы в Ж....
Гость
2 часа
Забор стоит, соседи не против, а не нравится , ок , уберу, только на новый будем уже вместе скидываться. Думаю такой вариант сразу охладит пыл многих дачников. Хотя уверен, что мало кто хочет менять забор со сплошного на рабицу, это уже пережитки прошлого, люди хотят уют, а не щеголять своей цеолитной попой перед соседями
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