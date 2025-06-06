НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 752мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Сурин в отпуске
Гид по отдыху в России
Продают особняк
Почему сгорел туркомплекс
Что откроют в доме-памятнике
Погода июня
Пострадали в ДТП с депутатом
Отдых на Черном море
Любимому городу 1015 лет
Недвижимость Потянуть реально? Названа стоимость квартиры на вторичном рынке в Ярославле

Потянуть реально? Названа стоимость квартиры на вторичном рынке в Ярославле

Почем продают жилье не в новостройках

164
1 комментарий
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоят квартиры на вторичном рынке в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле стали чаще публиковать объявления о продаже квартир на вторичном рынке. Об этом рассказали эксперты «Яндекс Недвижимости». По их данным, в сравнении с апрелем в мае 2025 года медианная цена на квадратный метр в такой недвижимости выросла всего на 0,2% и составила 92 тысячи рублей.

«Количество доступных предложений увеличилось на 6,2% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 4,4 млн рублей, а медианная площадь — 48,3 квадратных метра», — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

В большинстве городов-миллионников цены на вторичном рынке тоже не растут. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал, что некоторые участники рынка традиционно снижают активность летом.

«А также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку. Однако в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России», — рассказал Евгений Белокуров.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят квартиры в ярославских новостройках. Без ипотеки покупку себе смогут позволить далеко не все.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Квартира Недвижимость Цены
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
как потянуть с зп 40-45 тр ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление