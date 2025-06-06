Потянуть реально? Названа стоимость квартиры на вторичном рынке в Ярославле

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле стали чаще публиковать объявления о продаже квартир на вторичном рынке. Об этом рассказали эксперты «Яндекс Недвижимости». По их данным, в сравнении с апрелем в мае 2025 года медианная цена на квадратный метр в такой недвижимости выросла всего на 0,2% и составила 92 тысячи рублей.

«Количество доступных предложений увеличилось на 6,2% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 4,4 млн рублей, а медианная площадь — 48,3 квадратных метра», — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

В большинстве городов-миллионников цены на вторичном рынке тоже не растут. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал, что некоторые участники рынка традиционно снижают активность летом.

«А также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку. Однако в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России», — рассказал Евгений Белокуров.