На центральной улице в Ярославле продадут исторический дом. Сколько денег за него просят

В Ярославле назначили цену за историческое здание на Советской улице, 3а. Здание является частью объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полушкина» (середина XVIII — начало XX века). Раньше оно выполняло функцию флигеля с каретником, а теперь его продают с молотка.

За двухэтажное кирпичное строение без крыши с выбитыми окнами назначили минимальную цену в 12,7 млн рублей.

«Лот участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования. Имущественный комплекс расположен в историческом центре города на первой линии и включает в себя объект культурного наследия федерального значения „Усадьба Полушкина“», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Разрешенный вид использования — для эксплуатации нежилого здания. Площадь объекта — 603,8 квадратных метра. Помимо исторического строения, новый собственник получит право на аренду земли под ним, площадью в 5 соток.

Заявки будут принимать до 12 мая. Сами торги пройдут 16 мая. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 5 миллионов 253 тысячи 463 рубля 34 копейки.

Усадьба Полушкина имеет богатую историю. Раньше она была одним из старейших домовладений Ярославля.

В XVIII веке его основали купцы Полушкины. Затем комплекс перепродавали. В разные годы владельцами были купец Викулин, дворяне Колмогоровы, Михайловы. В комплекс усадьбы входит четыре здания: «Главный дом», первая треть XVIII в., нач. XX в., (Советская улица, 3), «Флигель хозяйственный с каретником», 1896 г., 9 (Советская улица, 3а), «Флигель западный (конюшня)», 1896 г., (Советская улица, 3б), восточная ограда усадьбы по ул. Советской.

Говорят, что в главном доме когда-то жил основатель первого русского театра — Федор Волков. Согласно историческим сведениям, приведенным в акте государственной историко-культурной экспертизы, хозяйственная постройка с каретником появилась в конце XIX — начале ХХ веков, а затем несколько раз перестраивалась в начале ХХ века. Меняли конструкции перекрытий, сводов, стен, ремонтировали полы и печи. Также делали частичную перепланировку и красили стены. А в советское время и вовсе надстроили второй этаж.