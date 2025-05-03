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Недвижимость За метр — 104 тысячи: что происходит на рынке недвижимости в Ярославле — обзор

За метр — 104 тысячи: что происходит на рынке недвижимости в Ярославле — обзор

Какие квартиры больше всего интересуют покупателей

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5 комментариев
Какие квартиры продают в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие квартиры продают в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие квартиры продают в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в начале 2025 года у жителей увеличился интерес к квартирам в новостройках по сравнению с IV кварталом 2024 года. Стоимость квадратного метра составила 104 тыс. рублей. Отдельно спрос вырос в сегменте однокомнатных (+39%), двухкомнатных (+33%) и студий (+15%).

«Предложение по сравнению с IV кварталом 2024 года выросло на 4%, заметнее всего увеличился выбор однокомнатных квартир и студий (+7% в каждом сегменте). В структуре предложения лидирующую позицию заняли однокомнатные квартиры — доля таких объектов составила 39%. Вторыми по объему предложения стали двухкомнатные квартиры (33%), на третьем месте расположились студии (15%)», — уточнили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Отдельно в Ярославле предложение однокомнатных квартир выросло на 28%, двухкомнатных и трехкомнатных — на 27% в каждом, а студий — на 36%.

Интерес потенциальных покупателей к приобретению жилья в новостройках за квартал увеличился на 15% в среднем по стране. В Ярославле интерес к жилью в новостройках увеличился на 28%, в сегменте однокомнатных квартир — на 7%, двухкомнатных — на 33%, трехкомнатных — на 58%, а студий — на 36%.

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Недвижимость Квартира
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Комментарии
5
Гость
59 минут
По их ценам-хотелкам спроса на жильё нет и никогда уже не будет! Ипотечный рай с его искусственно надутым спросом по любым ценам был много лет, но весь вышел. Точка. Строительному бизнесу сейчас пора научиться работать без вечного расчёта на СВЕРХприбыли. И пока они этого не поймут, то будут банкротиться один за другим. Что сейчас уже и начинается. Очень многие уже находятся в предбанкротном состоянии, знаю из первых рук. И самое интересное, что в этом предбанкротном состоянии они вовсе не потому, что у них нет возможности продать с прибылью, а только потому, что их гложет несбыточная хотелка продать именно с огромной СВЕРХприбылью, как они делали всегда. Ибо привычка - вторая натура, свехприбыль развращает! Понимаете разницу между 15% и 150% прибыли? То-то же. Так вот, под цены с прибылью 15% сейчас есть реальный платёжеспособный массовый спрос на жильё. Проверьте, в очередь покупатели встанут и с руками оторвут! Но им же надо 100, 150, 200%!!!!! Поэтому мёртво встали продажи у всех. От несусветной жадности они сами же своими руками роют себе могилу, ведя себя к неизбежному банкротству. Вот ни грамма жлобов не жалко. Туда и дорога!
Гость
1 час
По данным на 2 января 2025 года, нераспроданными на первичном рынке недвижимости в России остаются почти 80 миллионов квадратных метров жилья в новостройках. В том числе 10 миллионов — в Москве, почти 6,5 миллиона — в Краснодарском крае, 5,6 миллиона — в Московской области и 3,5 миллиона — в Ленобласти.
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