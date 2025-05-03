За метр — 104 тысячи: что происходит на рынке недвижимости в Ярославле — обзор

Какие квартиры продают в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в начале 2025 года у жителей увеличился интерес к квартирам в новостройках по сравнению с IV кварталом 2024 года. Стоимость квадратного метра составила 104 тыс. рублей. Отдельно спрос вырос в сегменте однокомнатных (+39%), двухкомнатных (+33%) и студий (+15%).

«Предложение по сравнению с IV кварталом 2024 года выросло на 4%, заметнее всего увеличился выбор однокомнатных квартир и студий (+7% в каждом сегменте). В структуре предложения лидирующую позицию заняли однокомнатные квартиры — доля таких объектов составила 39%. Вторыми по объему предложения стали двухкомнатные квартиры (33%), на третьем месте расположились студии (15%)», — уточнили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Отдельно в Ярославле предложение однокомнатных квартир выросло на 28%, двухкомнатных и трехкомнатных — на 27% в каждом, а студий — на 36%.