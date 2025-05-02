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Недвижимость «Владелец планирует реставрацию»: во что превратят историческое здание в центре Ярославля

«Владелец планирует реставрацию»: во что превратят историческое здание в центре Ярославля

Публикуем эскизы проекта

742
2 комментария
Как будет выглядеть здание в центре Ярославля | Источник: правительство Ярославской областиКак будет выглядеть здание в центре Ярославля | Источник: правительство Ярославской области

Как будет выглядеть здание в центре Ярославля

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославле историческое здание на площади Челюскинцев переделают в гостиницу с мансардным этажом. «Александринский приют» является объектом культурного наследия федерального значения.

«Владелец „Александринского приюта“ в центре Ярославля планирует реставрацию и адаптацию здания к современным условиям», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Здание «Александринского приюта» возвели в 1790-х годах. В 1884 году в нем разместили приют, который был рассчитан на 36 мальчиков. При нем существовали городское и ремесленное училища. В 1914 году в здании открыли лазарет для раненых солдат.

Здание планируют привести в порядок | Источник: правительство Ярославской областиЗдание планируют привести в порядок | Источник: правительство Ярославской области

Здание планируют привести в порядок

Источник:

правительство Ярославской области

В ближайшее время объект начнут реставрировать | Источник: правительство Ярославской областиВ ближайшее время объект начнут реставрировать | Источник: правительство Ярославской области

В ближайшее время объект начнут реставрировать

Источник:

правительство Ярославской области

Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области уже выдала подрядчику разрешение на проведение работ по реставрации и адаптации исторического дома к современным условиям. Документ будет действовать до конца 2025 года.

Дом переделают в гостиницу | Источник: правительство Ярославской областиДом переделают в гостиницу | Источник: правительство Ярославской области

Дом переделают в гостиницу

Источник:

правительство Ярославской области

Подрядчик планирует выполнить работы, чтобы сохранить уникальное наследие. Например, воссоздать утраченную лепнину, отреставрировать фасад, заменить стропильную систему крыши и провести другие восстановительные работы.

«При этом будет сохранена историческая планировка здания в капитальных стенах. Все работы подрядчик обязан провести в соответствии с разрешением, выданным органом охраны культурного наследия, и в рамках научно-проектной документации, согласованной службой», — рассказала и. о. руководителя службы охраны объектов культурного наследия Светлана Охинцева.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Исторический дом Гостиница Правительство Ярославской области
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Комментарии
2
Гость
31 минута
Видно, что полы помещений первого этажа ниже уровня тротуара. Значит и гидроизоляция стен нарушена. Здание нуждается в подведение нового фундамента и более высокого цоколя. Проекты такого качества недопустимы к реализации. Это заодно и оценка качества специалистов органа охраны культурного наследия. Позор неучам.
Гость
27 минут
как могли дать разрешение в апреле ,а уже надстроен новый этаж. губернатор на следит за памятниками? или избрано.....
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