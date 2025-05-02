«Владелец планирует реставрацию»: во что превратят историческое здание в центре Ярославля

Как будет выглядеть здание в центре Ярославля Источник: правительство Ярославской области











В Ярославле историческое здание на площади Челюскинцев переделают в гостиницу с мансардным этажом. «Александринский приют» является объектом культурного наследия федерального значения.

«Владелец „Александринского приюта“ в центре Ярославля планирует реставрацию и адаптацию здания к современным условиям», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Здание «Александринского приюта» возвели в 1790-х годах. В 1884 году в нем разместили приют, который был рассчитан на 36 мальчиков. При нем существовали городское и ремесленное училища. В 1914 году в здании открыли лазарет для раненых солдат.

Здание планируют привести в порядок Источник: правительство Ярославской области











В ближайшее время объект начнут реставрировать Источник: правительство Ярославской области











Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области уже выдала подрядчику разрешение на проведение работ по реставрации и адаптации исторического дома к современным условиям. Документ будет действовать до конца 2025 года.

Дом переделают в гостиницу Источник: правительство Ярославской области











Подрядчик планирует выполнить работы, чтобы сохранить уникальное наследие. Например, воссоздать утраченную лепнину, отреставрировать фасад, заменить стропильную систему крыши и провести другие восстановительные работы.