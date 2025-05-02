«Владелец планирует реставрацию»: во что превратят историческое здание в центре Ярославля

В Ярославле историческое здание на площади Челюскинцев переделают в гостиницу с мансардным этажом. «Александринский приют» является объектом культурного наследия федерального значения.
«Владелец „Александринского приюта“ в центре Ярославля планирует реставрацию и адаптацию здания к современным условиям», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Здание «Александринского приюта» возвели в 1790-х годах. В 1884 году в нем разместили приют, который был рассчитан на 36 мальчиков. При нем существовали городское и ремесленное училища. В 1914 году в здании открыли лазарет для раненых солдат.
Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области уже выдала подрядчику разрешение на проведение работ по реставрации и адаптации исторического дома к современным условиям. Документ будет действовать до конца 2025 года.
Подрядчик планирует выполнить работы, чтобы сохранить уникальное наследие. Например, воссоздать утраченную лепнину, отреставрировать фасад, заменить стропильную систему крыши и провести другие восстановительные работы.
«При этом будет сохранена историческая планировка здания в капитальных стенах. Все работы подрядчик обязан провести в соответствии с разрешением, выданным органом охраны культурного наследия, и в рамках научно-проектной документации, согласованной службой», — рассказала и. о. руководителя службы охраны объектов культурного наследия Светлана Охинцева.