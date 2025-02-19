У россиян начнут забирать дачи: что нужно знать владельцам, чтобы не лишиться огорода

На дачных участках придется навести порядок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В России с 1 марта 2025 года начнет действовать новый закон, который обязывает собственников участков привести свои земли в порядок в течение трех лет. В противном случае они рискуют их лишиться. Рассказываем, что нужно знать о грядущих изменениях.

Владельцы обязаны освоить участки, то есть привести их в состояние, пригодное для использования. Например, нужно уничтожить сорняки, очистить территорию от мусора, провести осушение почвы, если земля заболочена.

Новые правила затронут собственников участков в населенных пунктах, а также земель, предназначенных для садоводства и огородничества. Если в течение трех лет участок не будет освоен, владельцу грозит административная ответственность.

— Инспектор, во-первых, должен дать предписание, чтобы устранили выявленные недостатки. Если собственник это выполняет, никаких вопросов нет. Если нет, то повторный приход инспектора означает штраф, — сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с «Парламентской газетой».

Его размер может составить до полутора процента от кадастровой стоимости земли. А если она не определена, то штраф предусматривается от 20 до 50 тысяч рублей. Если это не поможет, землю могут изъять через суд, предварительно прислав предостережение.

Закон вступает в силу 1 марта 2025 года. Россияне, у которых уже есть в собственности участки, получат три года на исправление недочетов. А для тех, кто купит землю позднее, обратный отсчет начнется с момента регистрации права собственности.

Необходимость принятия новых ограничений депутат объяснила обеспокоенностью граждан и опасностью, которую могут нести захламленные участки для окружающих.

— Заросшие земельные участки становятся опасными из-за пожаров в летний период. Естественно, нужно их косить, приводить как-то в порядок. Мы видим много участков просто захламленных, где скопилось очень много мусора. Поэтому принятый закон — это необходимость, — заявила Оглоблина.